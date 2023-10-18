Лучшие недорогие часы HUAWEI. Чем они хороши, что можно купить вместо них

Времена, когда часы HUAWEI представляли собой очень урезанное программное обеспечение по сравнению с другими моделями, давно прошли. На протяжении многих лет HUAWEI постепенно добавляла уникальные функции в свои модели, прокачивала их и через несколько поколений пришла к тому, что выпустила гаджет, за который совершенно не стыдно. При том новые HUAWEI Watch GT 4 как внешне, так и внутренне отлично выглядят и хорошо работают. Но есть у них и недостатки. Поэтому стоит рассмотреть их более подробно и сравнить с конкурентами.

Обзор часов HUAWEI Watch GT 4

Начать рассказывать о HUAWEI Watch GT 4 стоит с того, что отслеживание фитнеса и здоровья всегда было сильной стороной носимых устройств HUAWEI, за исключением каких-то редких случаев. Конечно, я не знаю, как работают экзотические режимы, вроде гольфа и падел тенниса, но обычные бег, велосипед, плавание и прочие работают отлично — проверял на себе.

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Что могут умные часы HUAWEI

Некоторые распространенные тренировки, такие как ходьба и бег, могут автоматически обнаруживаться и отслеживаться. Большинство остальных тренировок надо включать в меню. Удивительно, что показатели работы относительно недорогих моделей, вроде GT 4, о которой я и буду рассказывать, почти ничем не отличаются от дорогущих Watch Ultimate. Хотя это и предсказуемо, ведь вряд ли там будет стоять сильно отличающаяся друг от друга электроника, но все равно приятно.

Некоторые из новых функций особенно интересны, в том числе счетчик калорий и функция отслеживания дыхания во сне. Как и следовало ожидать, счетчик калорий позволяет загружать информацию о калорийности продуктов, включая перекусы. Вы сможете добавлять приемы пищи и устанавливать целевые показатели потребления калорий. Ввод данных осуществляется через приложение HUAWEI Health на вкладке «Вес».

Отслеживание дыхания во сне позволяет контролировать его, и если что-то не так, система сообщает о любых нарушениях или перебоях. Ведь мало кто знает, что у него есть проблемы, с которыми стоит обратиться к врачам.

Почему новый смартфон Huawei поставил всех на уши

Анализ стадий сна, мониторинг уровня стресса, температура кожи, SpO2, кольца активности, счетчик шагов, отслеживание сердечного ритма и дыхательные упражнения — все это тоже есть. Поэтому часы остаются, как минимум, на уровне конкурентов по функциональности. Благодаря ФПГ-датчику они даже могут следить за состоянием сердечно-сосудистой системы владельца, своевременно отправляя ему уведомления в случае возникновения признаков фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии).

Пользовательский интерфейс немного изменился с выходом Watch GT 4. Назвать изменения принципиальными сложно, но они действительно назрели, ведь старый если не устарел, то находится на этом пути. Главное то, что навигация по меню работает так же быстро и интуитивно, как раньше.

Лучшие умные часы для девушек

HUAWEI Watch GT 4 выпускаются в двух версиях — более строгие и массивные 46 мм и более женственные и элегантные 41 мм. Кроме этого, есть целая россыпь ремешков. Подробнее ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании. Для девушек сложно найти более элегантную форму, чем у компактной модели. Единственным ее недостатком будет вдвое меньшая автономность. Но когда делаешь компактный корпус, приходится чем-то жертвовать.

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Часы оснастили ярким экраном, который хорошо смотрится даже на улице. В последнее время не получилось проверить их при ярком солнце из-за особенностей погоды, но в обычных условиях на улице они отрабатывают отлично. Сначала мне казалось, что им немного не хватает яркости, но потом я поднял ее на максимум и сразу решил уменьшить — это было даже слишком ярко.

Я купил 46 мм версию, диагональ экрана которой 1,43 дюйма. При разрешении 466х466 точек он обеспечивает плотность пикселей на уровне 326 точек на дюйм. Интересно, что более компактная версия в корпусе 41 мм получила такое же разрешение, но при меньшей диагонали (1,32 дюйма). Следствием этого стало увеличение плотности до 352 точек на дюйм.

Часы с ярким экраном

Несмотря на яркий сочный экран, автономность осталась на очень высоком уровне. Ведь самым большим преимуществом любого носимого устройства HUAWEI является именно время автономной работы. Там, где Apple Watch и Samsung Galaxy Watch надо заряжать не реже 1,5-2 дней, часы от HUAWEI часто служат больше недели.

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Как часто надо заряжать смарт-часы

Я не проводил максимально жестких тестов, но при обычном использовании мне редко приходилось заряжать часы чаще одного раза в 10–12 дней. Обычно после этого срока у меня оставалось 25–30% заряда. Исключением являются только HUAWEI Watch Buds, которые я купил себе летом. Они работали 5–6 дней, но только из-за того, что от их аккумулятора заряжаются встроенные наушники, высасывая за один полный заряд около трети энергии.

В HUAWEI Watch GT 4 есть встроенный динамик, который позволят воспроизводить не только звуки, но и музыку. Слушать ее так в течение долгого времени едва ли захочется, но такая возможность есть. Звук будет довольно посредственным и писклявым, но что вы еще хотели от такого крохотного источника звука.

Настраивать внешний вид часов можно бесконечно. Я обычно пользуюсь встроенными циферблатами, но есть и сторонние, которые можно скачать через приложение. Есть бесплатные или те, за которые придется заплатить несколько десятков рублей. Так же можно поменять ремешок, купив почти любой стандартный. Но менять их будет сложнее, чем оригинальные, у которых легкосъемный замок. Поэтому надо будет или пользоваться тем, то дается в комплекте, или покупать сторонний, что подходит по ширине.

Huawei выпустила умные часы для меломанов. Вы точно такие захотите.

Работают ли часы Хуавей с Айфоном

Приятно, что HUAWEI Watch GT 4 могут работать с любым телефоном, будь то HUAWEI, iPhone или любое устройство на Android. Правда, только с Huawei их функциональность раскроется максимально. И пусть сами по себе часы от Huawei не так функциональны, как модели некоторых конкурентов, именно этим они и хороши. Да, тут нельзя установить любое приложение, но зачем это нужно, если все есть? Зато это позволило добиться хорошей оптимизации и долгого времени работы.

Какие часы можно купить вместо HUAWEI Watch GT 4

А теперь давайте подумаем, что можно купить вместо этой модели. В первую очередь это Samsung Galaxy Watch 6, которые являются более дорогим конкурентом HUAWEI Watch GT 4. Тем не менее, это самый очевидный конкурент новинки. Особенно, если у вас есть смартфон Samsung. Но и без одноименного смартфона они будут работать с любыми устройствами.

Fitbit Versa 4 это скорее фитнес-трекер в корпусе умных часов, но он находится в одном ценовом диапазоне с GT 4. Поэтому так же заслуживает внимания, как универсальный гаджет, но по функциональности он точно проиграет рассматриваемой новинке. Да и внешне, если честно, они тоже не конкуренты, но тут все на любителя.

И, конечно, нельзя не рассмотреть Apple Watch SE 2. Среди нас есть пользователи iPhone, и они точно рассматривают их в числе первых, если хотят купить себе умные часы. У меня тоже есть iPhone и именно с ним, а не со своим Huawei P60 Pro я в первую очередь использовал эти часы. Кроме пары случаев, когда одни и те же уведомления приходили по несколько раз, я не столкнулся ни с какими проблемами. Более того, работали они едва ли не лучше часов от Apple. По крайней мере дольше.

Стоит ли покупать часы Huawei

Подводя итог, могу сказать, что Huawei выпустила еще одни отличные умные часы, которые заняли свое место после почти премиальных Watch Ultimate и довольно дорогих номерных Watch 4. Отдельно в линейке стоят Watch Buds со встроенными наушниками и Watch Cyber со сменным корпусом, но все они создают целый ансамбль, в котором каждый найдет, что выбрать. Я в этом году попробовал уже несколько часов разных марок и до сих пор не могу понять, какие мне нравятся больше. Одно могу сказать точно — Huawei мне очень нравятся.