Лучший среди равных. Обзор робота-пылесоса Dreame Trouver S10

Каждый раз, когда человек выбирает какой-то гаджет, он задается вопросами о качестве, функциях, возможностях и, конечно, о цене. Я сам, когда выбирал себе первый робот-пылесос несколько лет назад, выбирал его по разным параметрам и боялся что-то упустить, чтобы не разочароваться в данном типе устройств. Благо, что сейчас конкуренция большая и из-за этого модели стали очень похожими. Но некоторые все равно выделяются, и поэтому у нас в редакции оказался новый Dreame Trouver S10. Его я и проверил, чтобы рассказать о нем и, возможно, сэкономить кому-то много времени на выборе.

Обзор Dreame Trouver S10

В мире современных технологий для дома компания Dreame продолжает удивлять инновационными решениями. Недавно на российском рынке появилась новая модель робота-пылесоса — Dreame Trouver S10, которая обещает вывести процесс уборки на новый уровень эффективности и удобства. По крайней мере, так должно быть, а получилось ли у нее, мы сейчас и разберемся.

При первом знакомстве с Dreame Trouver S10 сразу обращаешь внимание на его стильный дизайн и компактные размеры. Несмотря на мощную начинку, инженерам удалось создать устройство, которое гармонично впишется в интерьер любой квартиры или дома. Корпус робота кажется прочным, и качество материалов не вызывает никаких вопросов. Тестировать его на прочность я не стал, но общее впечатление и качество сборки внушает уверенность в его долговечности.

Прежде чем погрузиться в детальный обзор функциональности, стоит ознакомиться с ключевыми техническими параметрами Dreame Trouver S10

Технические характеристики Dreame Trouver S10

Характеристика Значение Мощность всасывания до 7000 Па Объем контейнера для воды 300 мл Частота вибрации платформы до 3500 колебаний в минуту Высота подъема тряпки до 7 мм Обрабатываемая площадь от одной зарядки 200 м2 Управление через приложение Dreame Home Где купить На OZON

Сердцем Dreame Trouver S10 является двигатель, обеспечивающий впечатляющую мощность всасывания в 7000 Па. Для сравнения, многие конкурирующие модели в этом ценовом сегменте предлагают силу всасывания не более 4000-5000 Па, и это является хорошим показателем.

Такая мощность позволяет Trouver S10 эффективно удалять не только легкую пыль, но и справляться с более серьезными загрязнениями. Даже с большим количеством песка, который зимой становится нормой в прихожей, пылесос должен справиться без особого труда. Сюда же относится шерсть домашних животных, мелкий строительный мусор и остатки пищи, которые упали на пол.

Особенно впечатляет работа устройства на коврах. Благодаря высокой мощности всасывания, Trouver S10 способен глубоко проникать в ворс, вытягивая даже ту пыль и аллергены, которые обычно остаются недоступными для менее мощных моделей. Проверить именно глубокую уборку довольно сложно, но сам по себе ковер даже визуально выглядит чистым после того, как Dreame Trouver S10 пройдется по нему.

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Лучший моющий робот-пылесос

Однако Dreame Trouver S10 — это не просто мощный пылесос. Его главное преимущество заключается в крутой системе влажной уборки. В отличие от многих роботов-пылесосов, которые просто протирают пол влажной тряпкой, как будто по нему проползла жирная улитка, Trouver S10 использует вибрационную платформу.

Ключевой ее особенностью является то, что она совершает до 3500 колебаний в минуту. Это позволяет не просто размазывать грязь по полу, а действительно оттирать даже застарелые пятна. Например, если вы пролили вчера вечером сок на кухне и он хорошенько так присох, утром вы скорее всего за один проход ототрете его без следа. Конечно, это зависит от размера пятна, его типа и параметров поверхности, но качество уборки все равно сильно возрастает. Сравниться с ней может только модель с вращающимися щетками, но то, с чем сталкивался я, оставляло за собой два следа, которые на некоторых поверхностях были видны. Тут такого нет.

Важно отметить, что робот оснащен вместительным контейнером для воды объемом 300 мл. Это позволяет проводить влажную уборку на значительной площади без необходимости постоянной дозаправки. Особенно это оценят владельцы больших квартир или загородных домов.

Робот-пылесос для любой поверхности

Одной из наиболее впечатляющих функций Dreame Trouver S10 является его способность автоматически распознавать тип напольного покрытия. Благодаря встроенным ультразвуковым датчикам, робот мгновенно определяет, находится ли он на твердом полу или на ковре.

При обнаружении коврового покрытия Trouver S10 автоматически поднимает платформу с влажной салфеткой на высоту до 7 мм. Это предотвращает намокание ворса и исключает риск повторного загрязнения уже очищенных участков пола. Заодно салфетка будет изнашиваться меньше. Такая функция особенно важна для домов, где в каждой комнате лежит по ковру и пылесосу приходится постоянно переходить с одной поверхности на другую.

Более того, при уборке ковров робот увеличивает мощность всасывания, чтобы обеспечить максимально глубокую очистку. А при возвращении на твердое покрытие мощность автоматически оптимизируется для экономии энергии и снижения уровня шума.

Как управлять роботом-пылесосом

Управление Dreame Trouver S10 осуществляется через специальное приложение Dreame Home, доступное для смартфонов на базе iOS и Android. Интерфейс приложения интуитивно понятен и позволяет легко настраивать параметры уборки под индивидуальные потребности.

С помощью приложения можно создавать виртуальные карты помещений, устанавливать зоны, запрещенные для уборки, планировать время работы и даже управлять роботом удаленно. Это особенно удобно, если вы хотите, чтобы уборка завершилась к вашему возвращению домой.

Также через приложение можно контролировать уровень заряда аккумулятора, следить за степенью заполнения пылесборника и получать уведомления о необходимости технического обслуживания устройства.

Опыт использования Dreame Trouver S10

В работе Dreame Trouver S10 показал себя как надежный и эффективный помощник по дому. Робот уверенно справляется с различными типами загрязнений, будь то сухая пыль, шерсть домашних животных, которых у меня три, или пролитые жидкости.

Особенно впечатляет его работа на стыке различных поверхностей. Благодаря функции автоматического подъема платформы для влажной уборки, Trouver S10 легко переходит с плитки на ковер, не оставляя следов влаги и не разнося грязь. Правда, автоматическое увеличение мощности каждый раз немного напрягает, но если вас нет дома, то вы этого не заметите. А ведь именно так и надо пользоваться роботом. Ушли на работу, включили, вернулись в чистый дом — такая схема.

Даже при работе на максимальной мощности уровень шума находится в пределах комфортного диапазона. В помещении, где он работает, приходится немного повышать голос, но не сильно. Просто находиться в этой же комнате можно вообще без проблем. А в соседней комнате можно спокойно общаться, смотреть телевизор или слушать музыку на невысокой громкости.

Время автономной работы Dreame Trouver S10 достаточно для уборки помещения площадью до 200 кв.м. При необходимости робот самостоятельно возвращается на зарядную станцию и, пополнив запас энергии, продолжает уборку с того места, где остановился. Опять же, если вас нет дома, вы этого процесса даже не заметите.

Стоит ли покупать робот-пылесос Dreame Trouver S10

Dreame Trouver S10 представляет собой впечатляющее сочетание мощности, функциональности и интеллектуальных технологий. Этот робот-пылесос способен эффективно поддерживать чистоту в доме, экономя время и силы владельца.

Высокая мощность всасывания, крутая система влажной уборки и умное распознавание поверхностей делают Trouver S10 универсальным решением для домов с различными типами напольных покрытий. Даже если площадь этого дома очень большая.

Управлением через приложение сейчас мало кого удивишь, но тут вы получаете продуманную систему навигации, которая дополняет картину, делая использование робота максимально комфортным. Сейчас многие производители подтянули качество своих приложений, но само по себе наличие качественного «апчика» не может не являться плюсом.

Несомненно, Dreame Trouver S10 заслуживает внимания всех, кто ищет надежного помощника для поддержания чистоты в доме. Это устройство способно значительно облегчить повседневные заботы, позволяя уделять больше времени действительно важным вещам. А не это ли самое главное в типе устройств, которое должно взять уборку на себя и освободить ваше время?

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