Роботы-пылесосы давно переехали в категорию базовой техники для умного дома и стоят в одном ряду с лампами, датчиками и колонками, которые подключаются за один вечер. Новинка Roborock Qrevo 2 Pro отрабатывает эту идею до конца: она сама снимает влажные салфетки перед заездом на ковёр и на ходу перестраивает боковую щётку под углы. Два коротких движения, и в квартире чисто без вашего участия. Разбираемся, что реально умеет модель и стоит ли ставить её дома. Позиционируют её как вариант для тех, кто хочет один раз настроить уборку и больше к ней не возвращаться.

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Мощность всасывания 25 000 Па и уборка ковров

За тягу отвечает система HyperForce с мощностью всасывания до 25 000 Па. Этого запаса хватает и на ежедневную уборку твёрдого пола, и на ковры с невысоким ворсом. Roborock Qrevo 2 Pro собирает пыль, крошки, мелкий мусор, волосы и шерсть за один проход, так что после него не приходится доходить веником по углам.

На гладком ламинате робот идёт ровно и тихо, а стоит ему заехать на ковёр, как он поднимает мощность и вытягивает пыль, забившуюся между ворсинками. По сути, одна и та же машина одинаково уверенно работает и на паркете, и на текстиле, а вам не нужно переключать режимы вручную. Уборку удобно ставить по расписанию и просто не держать процесс в голове.

Мощная тяга закономерно расходует заряд быстрее, поэтому между заездами робот сам доезжает до станции и подзаряжается. Аккумулятор при этом со временем всё равно теряет часть ёмкости, как это происходит и со смартфоном, но на повседневном ресурсе уборки это сказывается постепенно и без сюрпризов.

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Салфетки снимаются сами: как робот убирает ковры насухо

Автоматическое снятие салфеток, пожалуй, и есть главная фишка Roborock Qrevo 2 Pro. Мокрая тряпка на ковре, знакомая боль владельцев обычных моющих роботов, тут решена на уровне логики уборки. Перед заездом на ковёр робот возвращается к станции и оставляет влажные салфетки там. Сначала он проходит ковёр всухую, пылесосит его, а после уборки забирает салфетки обратно и продолжает влажную уборку твёрдого пола.

Дополнительно предусмотрен их подъём на высоту до 15 мм. Итог простой и понятный: ковёр остаётся сухим, а вам не нужно вручную снимать и ставить салфетки перед каждой комнатой. На практике это экономит те самые несколько минут, за которые обычно бегаешь за роботом с тряпкой наперевес.

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Углы, края и защита от волос: FlexiArm и DuoDivide

Углы всегда были слабым местом роботов, поэтому в Roborock Qrevo 2 Pro установили реверсивную боковую щётку. Обычно она крутится по часовой стрелке, но при заезде во внутренний угол или нишу высотой 4–10 см меняет направление вращения и выметает мусор к всасывающему каналу, а затем возвращается к обычному режиму. За влажную уборку вдоль стен и мебели отвечает система FlexiArm: она подводит салфетки ближе к плинтусам и краям, где скапливается основная грязь.

С волосами разбирается основная щётка DuoDivide из двух секций. Она сгоняет волосы от краёв к центру, разбивает спутанные комки и отправляет их в узкий канал, а не наматывает на вал. Производитель заявляет, что система рассчитана на волосы длиной до 40 см, поэтому чистить щётку руками придётся заметно реже. Для семей с длинноволосыми домочадцами или питомцами это едва ли не главный практический плюс.

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Станция, навигация и приложение

Обслуживать Roborock Qrevo 2 Pro почти не придётся. Станция сама моет салфетки горячей водой до 75 °C, сушит их тёплым воздухом до 45 °C и работает при этом тихо, около 45 дБ. Есть режим замачивания для стойких пятен, цельный поддон и съёмное основание, которое проще промыть под краном.

Ориентируется робот с помощью системы Reactive Tech: структурированный свет помогает замечать предметы на полу и объезжать их даже в захламлённой комнате, так что провода и тапки он объедет, а не потащит за собой. Управление идёт через приложение Roborock, где настраиваются сценарии и работает функция SmartPlan, причём перед первым запуском тип помещения нужно указать вручную.

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Связь держится по домашнему Wi-Fi, и если сеть начала тормозить, дело не всегда в роутере: иногда стоит проверить, не подключились ли к ней соседи.

Сколько стоит Roborock Qrevo 2 Pro и где купить со скидкой

Модель уже продаётся в России на трёх крупных площадках. Ниже собрал ключевые характеристики, а под таблицей промокоды на скидку.

Мощность всасывания до 25 000 Па (HyperForce) Основная щётка DuoDivide, две секции, волосы до 40 см Боковая щётка FlexiArm, реверсивная для углов и краёв Снятие салфеток автоматическое, на станции Подъём салфеток до 15 мм Мойка салфеток горячая вода до 75 °C Сушка тёплый воздух до 45 °C, около 45 дБ Навигация Reactive Tech, объезд препятствий Углы и ниши распознавание высотой 4–10 см Управление приложение Roborock, SmartPlan

Скидка везде одинаковая: любой из трёх промокодов дает скидку 8%, так что на выборе магазина вы точно не потеряете. Поэтому берите там, чем уже пользуетесь, где привязана карта, копятся баллы и ближе пункт выдачи.

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У Wildberries (промокод WB56) обычно самая плотная сеть ПВЗ, у OZON (промокод QREVO2PRO) и Яндекс Маркета (промокод ROKY0008) чаще быстрее собственная доставка и удобнее платить привычными бонусами.

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Так что, выбирайте, какой вариант больше подходит вам, и скорее заказывайте! Срок действий промокода ограничен да и товара может не оказаться на складе. Так что, откладывать покупку с такой выгодой точно не стоит.

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