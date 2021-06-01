Meizu выпустила свои «Apple Watch» по цене настоящих Apple Watch

Смарт-часы в последнее время стали очень интересным продуктом. Они все больше развиваются и спрос на них постепенно растет. Тем не менее не все знают, что еще в далеком 2016 году Meizu выпустила гибридный гаджет Meizu MIX. Он представлял собой часы с аналоговым циферблатом с некоторыми интеллектуальными функциями. Сейчас компания анонсировала Meizu Watch. Это новые часы, которые являются полноценным умным гаджетом, да еще и с поддержкой e-SIM. Кроме того, умные часы обеспечивают 36 часов автономной работы при полной зарядке и оснащены процессором Snapdragon 4100 Wear, который является чипом Qualcomm для умных часов. И, конечно, они похожи на Apple Watch. Наверное, дизайнерам просто понравился такой формат.

Новые умные часы Meizu

Часы Meizu Watch имеют конструкцию из алюминиевого сплава 6-й серии с керамической основой. Размеры гаджета 46 x 38,4 мм и толщина 12,97 мм. Ремешок сделан из материала, который затейливо называется фторкаучуком. Вес конструкции составляет всего 69 граммов.

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Какой экран у Meizu Watch

Часы оснастили AMOLED-экраном с диагональю 1,78 дюйма, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 2.5D. Он обеспечивает разрешение 368 x 448 пикселей, плотность 326 точек на дюйм и яркость 500 нит. Умные часы оснащены физической кнопкой для доступа к различным функциям. Хорошо, что компания решила не отказываться от такого органа управления, как нам рисуют многие концепты. Без кнопки часами будет пользоваться не так удобно, как с ней.

Что могут Meizu Watch

Meizu Watch работают под управлением Flyme OS for Watch, что позволяет пользователям настраивать циферблат. Для этого можно выбирать фотографии, которые будут сменять друг друга. Впрочем, иногда лучше выбрать обычный фон, а не устанавливать фотографии, которые часто просто мешают считыванию информации.

Часы будут поддерживать работу с голосовым ассистентом, а высокая оптимизация, как заверяет производитель, позволит намного комфортнее пользоваться часами самими по себе и обеспечивать отличную работу со смартфоном.

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Зарядка смарт-часов

Умные часы оснащены аккумулятором емкостью 420 мАч, который обещает время автономной работы до 36 часов без подзарядки. Быстрая зарядка тоже есть, и по обещаниям производителя 15 минут зарядки хватит для целого дня автономной работы.

В комплекте с часами идет зарядная площадка, к которой не прикреплен провод. Это значит, что пользователи смогут брать с собой в дорогу небольшой дополнительный аксессуар, а для зарядки использовать любой свой USB Type-C кабель. Например, тот, которым заряжается смартфон.

Часы работают на чипе Snapdragon Wear 4100. При этом имеют 1 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище довольно большое — 8 ГБ. Что касается подключения, то Meizu Watch поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2 и NFC для бесконтактных платежей через Meizu Pay. Поддержка подключения e-SIM LTE позволяет пользователям использовать часы в качестве автономного устройства для голосовых вызовов.

Смарт-часы для отслеживания здоровья

Meizu Watch могут отслеживать большое количество различных типов активности. Среди них: бег в помещении или на открытом воздухе, ходьба, эллиптический тренажер, езда на велосипеде в помещении или на открытом воздухе, настольный теннис, бадминтон, боулинг, гребной тренажер, скалолазание, скакалка и некоторые другие.

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Есть даже функция мониторинга кислорода в крови. Конечно, не забыли и о функциях контроля частоты сердечных сокращений, мониторинга давления и отслеживания сна. Предусмотрена даже дыхательная гимнастика и напоминание встать подвигаться, если вы засиделись на одном месте.

Сколько стоят Meizu Watch

Самое интересное — это цена нового гаджета. Кроме того, что новые часы внешне очень похожи на Apple Watch, как я и сказал в начале статьи, они еще и стоят примерно столько же. Цена составляет 1499 юаней (примерно 235 долларов или 17 000 рублей) Это что-то среднее между продающимися до сих пор Apple Watch Series 3 и Apple Watch SE. Одни стоят на 35 долларов дешевле, а вторые на 25 долларов дороже.

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Купить новинку в Китае можно уже сейчас, а о доступности в других регионах с точностью сказать пока ничего нельзя. Даже после старта продаж с большой долей вероятности спрос будет высоким. Впрочем, еще не известны объемы производства, которые во всем мире ограничены кризисом производства процессоров.