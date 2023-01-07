Несколько отличных игр, которые вышли за последний месяц

В последнее время выходит не так много хороших игр, как хотелось бы. Одни оказываются слишком низкого качества, другие не дотягивают по сюжету, а третьи просто сделаны с расчетом на получение большой прибыли без внимания к тому, что на самом деле нужно геймерам. Все это очень сильно расстраивает и вызывает еще больше интереса к тем играм, которые все же иногда проскакивают, впечатляя тем, как они сделаны. И даже если в них есть ошибки, которые приводят к вылетам, это не значит, что их нельзя посоветовать. И вот мы их советуем! Перед вами пять примеров хороших игр, которые вышли в последний месяц.
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Vampire Survivors — игра про выживание вампира
Это очень необычная игра, выпущенная на Android, была отмечена многими изданиями, как лучшая игра прошлого года, хотя вышла она в самом его конце. Мало того, что напряженный игровой процесс невероятно затягивает, так еще список персонажей и оружия означает, что вы будете постоянно открывать новые способы игры. Проще говоря, игра всегда предложит вам немного поэкспериментировать, от чего становится еще более интересной.
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Vampire Survivors — бесплатная игра, но содержащая рекламу, правда, ее просмотр не обязателен. В ней есть все элементы, необходимые для создания отличной игры для Android, поэтому, если вы искали что-то новенькое, то вот оно.
Suzerain — политический симулятор
Текстовых ролевых игр в настоящее время немного, но большинство из них все равно очень интересны. Suzerain — это политический симулятор, в котором вы будете вести вымышленную страну Сордланд через политические раздоры, войны и экономический кризис. В игре есть девять различных концовок, поэтому, пройдя ее один раз, вы сможете сделать это снова и снова, чтобы раскрыть все, что предлагает игра.
Suzerain — это отчасти стратегическая игра, отчасти визуальная новелла, так что любители ролевых игр и стратегий найдут здесь что-то для себя. Бесплатная версия не позволит пройти ее до конца. Но и ее хватит не только для того, чтобы составить представление об игре, но и для того, чтобы получить от нее удовольствие.
North Kingdom — игра про замок
North Kingdom — это бета-версия игры. Она представляет собой 3D-игру в жанре Tower Defense. Основа проста — защищайте свой замок от волн противников с помощью различных башен.
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Это игра с рудиментарной системой управления ресурсами, так что вам придется делать трудный выбор, что строить между каждой вражеской волной. Бета-версия поставляется с короткой кампанией, в которой вы познакомитесь со всем, что сейчас есть в игре. В грядущих обновлениях появится много новых интересных режимов.
Path of Ra — новая головоломка для Андройд
Path of Ra — это игра-головоломка, в которой вы будете перемещать плитки, чтобы отправиться в путешествие по пирамиде. Хотя это не самая сложная игра-головоломка в Google Play, но она достаточно сложная, чтобы увлечь вас как минимум на несколько часов.
Вы оцените визуальные эффекты и кинематографические сцены, даже если предложенные задания кажутся вам легкими. Path of Ra также предлагает фантастический саундтрек, поэтому не забудьте достать свои наушники, прежде чем начать играть.
Fur Squadron — про спецотряд животных
Тем, кто ждет новой игры Starfox, стоит попробовать Fur Squadron. Это духовный преемник франшизы Starfox, в котором вы будете управлять космическим кораблем и таким образом проходить игру.
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Контекст заключается в том, что вы тренируетесь быть пилотом с помощью симуляций виртуальной реальности, отсюда исходит цифровая эстетика 80-х, предложенная игрокам в качестве основы. Поэтому, если вы ищете напряженный аркадный шутер в стиле ретро, обратите внимание на Fur Squadron.