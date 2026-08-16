Предыдущая подборка разошлась быстро — несколько читателей написали, что взяли кабель UGREEN и повербанк. Решил продолжить. На этот раз список получился разнообразнее и оттого ещё интереснее: здесь есть буквально всё от умной розетки до гибкого пылесоса. Что покупал сам или всерьёз рассматривал — показываю вам, чтобы вы тоже могли найти для себя что-нибудь интересное.

Розетка с поддержкой голосовых команд

Умная розетка SRAN — один из самых простых способов начать собирать умный дом без ремонта и без проводов. Вставляется в обычную розетку, подключается к Wi-Fi, и дальше управляется через приложение или голосом. Совместима с Яндекс Алисой, Google Home и Apple HomeKit — то есть встроится в любую систему умного дома, которую вы уже используете или планируете.

Цена: от 1 109 ₽

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Практически это означает: «Алиса, выключи торшер» — и торшер выключается без вставания с дивана. Или настроить расписание, чтобы кофемашина включалась за пять минут до будильника. Или дистанционно выключить утюг, если не уверен, что выключил его перед уходом. Маленькая штука, которая на практике используется каждый день.

Наушники с зарядом на полторы недели

UGREEN Dots — беспроводные TWS-наушники с поддержкой Bluetooth 6.0 и автономностью 35 часов на одном заряде с кейсом. Bluetooth 6.0 это новейший стандарт — более стабильное соединение, меньше задержка, лучше работа с несколькими устройствами одновременно.

Цена: от 1 299 ₽

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35 часов на практике означает примерно полторы недели при обычном использовании, если слушать час-два музыки в день. Заряжать наушники раз в неделю вместо ежедневного — это заметная разница в удобстве. UGREEN как бренд я уже хвалил в предыдущей подборке за кабели — здесь та же история с качеством сборки.

Кофемолка, которая помещается в карман

Портативная электрическая кофемолка Gingira создана для тех, кто не может без свежемолотого кофе даже в поездке. Компактная, работает от аккумулятора, мелет зерна за 20-30 секунд. Берёшь с собой зерна, мелешь на месте — в офисе, в отеле, на даче.

Цена: от 1 353 ₽

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Разница между свежемолотым и молотым кофе, который лежал в пакете неделю — огромная. Кофемолка решает эту проблему без привязки к розетке и без громоздкого оборудования. Если пьёте кофе ежедневно — окупается быстро уже только на удовольствии от процесса.

Шуруповёрт, который не занимает место в шкафу

Электрический шуруповёрт JAUHI — компактный инструмент для тех, кому не нужен профессиональный перфоратор, но периодически требуется что-то прикрутить или собрать мебель. Аккумуляторный, набор насадок в комплекте — берёшь и сразу работаешь.

Цена: от 2 009 ₽

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Главное преимущество перед полноразмерным шуруповёртом — размер. Помещается в ящик стола, не занимает полку в инструментальном шкафу. Для домашнего использования раз в месяц этой мощности более чем достаточно. Обсудить покупки можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Портативная электробритва с экраном

Карманная электробритва с дисплеем уровня заряда и зарядкой через USB-C — казалось бы мелочь, но дисплей меняет всё. Не нужно гадать, разрядится ли бритва на середине — видишь цифру и планируешь. Компактная, помещается в несессер, один кабель Type-C заряжает и её, и смартфон.

Цена: от 2 422 ₽

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Для поездок это особенно актуально: меньше проводов, меньше зарядников, меньше суеты. Бреет аккуратно — не флагманский Braun, но для ежедневного ухода в дороге более чем достаточно. И стоит в несколько раз дешевле. Ещё больше таких находок есть у коллеги Рената Гришина в его подборке.

Отпариватель, который умещается в сумку

Портативный отпариватель Xiaomi — вещь, которую я оценил только после того как взял в первую командировку. Пиджак помялся в чемодане — за три минуты приводишь в порядок прямо в номере. Нагревается за 20 секунд, весит около 300 граммов, работает от любой розетки.

Цена: от 2 587 ₽

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Дома тоже пригодится: быстро освежить рубашку перед встречей, убрать складки с постельного белья. Xiaomi делает портативные отпариватели давно и хорошо — конструкция проверенная, протечек нет.

Регистратор с честным разрешением 2К

70mai M310 Plus — видеорегистратор с разрешением 2К, углом захвата 143 градуса и диафрагмой f/1.55. Широкая диафрагма особенно важна ночью — больше света попадает на матрицу, номера машин читаются даже в темноте.

Цена: от 2 832 ₽

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70mai давно стал стандартом для видеорегистраторов на AliExpress — бренд с реальными отзывами и нормальной поддержкой. M310 Plus — это не самая дорогая модель, но честные 2К с хорошей оптикой за эти деньги встречаются редко. Монтируется за пять минут, приложение удобное.

Зубная щётка, которая работает правильно

MIJIA Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro — умная электрическая зубная щётка от Xiaomi. Звуковые вибрации 31 000 движений в минуту против 300-400 у обычной щётки — это принципиальная разница в качестве чистки. Несколько режимов под разные задачи: стандартный, отбеливающий, деликатный для чувствительных зубов.

Цена: от 3 032 ₽

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Подключается к приложению, отслеживает время чистки и давление на зубы — не даёт чистить слишком сильно и слишком коротко. Звучит как лишняя функция, но на практике дисциплинирует. Батареи хватает на несколько недель.

Колонка с пиксельным экраном — это не просто Bluetooth-динамик

Divoom Timebox Evo — портативная Bluetooth-колонка с пиксельным LED-дисплеем на передней панели. Показывает время, погоду, уведомления, пиксельную анимацию под музыку и даже пиксельное искусство которое рисуешь сам в приложении.

Цена: от 3 136 ₽

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Звук для такого размера достойный — не Hi-Fi, но для фона дома или на столе хватает. Главное здесь всё-таки дисплей: штука которая просто стоит на столе и создаёт настроение. Выглядит необычно, дети от неё в восторге. Следить за новыми подборками удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Пылесос с силой всасывания, как у полноразмерного

Dreame R10s Lite — беспроводной пылесос с мощностью всасывания 20 000 Па и временем работы 45 минут. Это серьёзный показатель, ведь большинство беспроводных пылесосов среднего класса дают 12 000-15 000 Па. Dreame берёт шерсть животных, пыль в труднодоступных местах и мусор с ковров без проблем.

Цена: от 9 063 ₽

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45 минут автономной работы хватает на уборку квартиры площадью 60-80 квадратных метров за один заход. Для семьи с домашними животными или маленькими детьми — это устройство, которое окупается с первой же уборки. Актуальные новости о гаджетах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.