У меня есть привычка: раз в пару месяцев я открываю историю заказов на AliExpress и честно спрашиваю себя — что из этого реально прижилось, а что пылится в ящике? Так вот, сегодня я собрал десять вещей, которые прошли этот фильтр. Тут и планшет, и датчик протечки за 276 рублей, и робот, который моет окна вместо меня. Разброс дикий, но каждая штука есть в этом списке только и исключительно потому, что я ей пользуюсь, а не потому что она красиво выглядит на картинке.

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Xiaomi Pad 7: планшет на Android вместо iPad

Если вам нужен планшет для кино, YouTube, почты и документов — и вы не хотите платить за iPad — посмотрите на Xiaomi Pad 7. Внутри Snapdragon 7+ Gen 3, который вообще не задумывается при переключении между приложениями. Экран большой, яркий, с отличной цветопередачей и плавной развёрткой — смотреть на него одно удовольствие. Я взял его в апреле и с тех пор на диване забыл и про Айпад, и про ноутбук.

Android на планшетах за последние пару лет сильно подтянулся, и Xiaomi это грамотно использует: многооконность работает нормально, приложения масштабируются без артефактов. Звук из стереодинамиков тоже приятно удивил — для просмотра в кровати внешняя колонка не нужна. У Apple за эти деньги вы получите базовый iPad без ламинированного экрана, а тут — полноценный мультимедийный комбайн с запасом производительности.

Цена: 21 600 рублей

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Гибкое стекло для стола за копейки

Новый стол — это всегда немножко паранойя: каждая чашка без подставки вызывает лёгкий приступ тревоги. Я решил вопрос радикально — заказал гибкое прозрачное стекло на всю столешницу. По сути это плотная ПВХ-плёнка, которая ложится ровно, не скользит и не скрывает рисунок дерева. Ставить горячее, резать на ней — пожалуйста.

Лежит у меня с января, и вот что скажу: царапины на плёнке появляются, но они на плёнке, а не на столе — в этом весь смысл. Если совсем затрётся, меняешь за 400 рублей и получаешь снова идеальную поверхность. Раньше я бы купил скатерть, но выглядит она некрасиво для миллениальского жилья, хотя смысл тот же.

Цена: от 400 рублей

Купить гибкое стекло

Открытые наушники Philips для созвонов и музыки

Закрытые наушники — это хорошо, пока не просидишь в них часа три на созвоне и не поймёшь, что уши превратились в грелки. Открытые Philips решают эту проблему элегантно: 50-миллиметровые неодимовые драйверы стоят в открытых чашках, воздух свободно циркулирует, а звук получается объёмным и натуральным. Детали, которые в закрытых наушниках терялись, тут просто выходят на передний план.

Конструкция лёгкая, оголовье не давит — можно сидеть в них часами. Другое дело, что активного шумоподавления тут нет, да и подключаются по проводу с разъёмом 3,5 мм, но через переходник работают с любым Android-смартфоном. Так что в целом огонь. Я знал, что брал.

Цена: 4 235 рублей

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Sharge: повербанк со встроенным кабелем и дисплеем

Повербанк без встроенного кабеля — это вечный квест, где опять найти провод. У Sharge этот вопрос закрыт: USB-C кабель встроен прямо в корпус, плюс два отдельных порта для одновременной зарядки нескольких устройств. Можно подключить ноутбук, телефон и наушники одновременно — мощности хватает.

На корпусе — дисплей с точным отображением заряда и параметров работы: видно, с какой мощностью идёт отдача и сколько энергии осталось. Емкость тут — 20 000 мА*ч, зарядка — 165 Вт. Для Android-смартфонов с быстрой зарядкой это особенно актуально — сразу понимаешь, что восполнение питания пойдет с максимальной скоростью. Если у вас в рюкзаке вечно болтается связка кабелей и один дохлый повербанк без индикации — вы поймёте, зачем это нужно.

Цена: 5 600 рублей

Купить повербанк Sharge

Солнцезащитный экран под лобовое в машину

Хорошая поездка складывается не из лошадиных сил, а из того, в какую машину ты садишься. Если она раскалилась под солнцем, об кожаные сиденья можно даже обжечься, да и духота в салоне будет напрягать еще минут 15, пока кондей не раскачается. Поэтому я заказал вот такой экран и с тех пор не понимаю, как вообще жил без него. Крепится на лобовое отлично при помощи козырьков, видеорегистратору не мешает, от солнца защищает. А что еще надо?

Материал плотный, не воняет пластиком, держится стабильно и не ёрзает, а потом его можно легко свернуть и убрать в дверную карту. Раньше у меня машина постоянно была горячей, а теперь я всегда сажусь в даже немного прохладный салон. Главное — берите версию с отражением, а не просто серебряным напылением. На Озоне такие, кстати, стоят раза в полтора дороже.

Цена: 550 рублей

Купить экран

Панама из полиэстера для лета

Лето, солнце, и голова без панамы к вечеру превращается в гриль. Панама из полиэстера — вещь максимально простая, но работающая: лёгкий материал, который быстро сохнет и не превращается в парник. Складывается компактно, можно кинуть в рюкзак или карман и не переживать, что помнётся.

Широкие поля дают нормальную тень на лицо и шею — именно то, что нужно на прогулке или за городом. Дизайн нейтральный, без кислотных расцветок, так что носить можно и с футболкой, и с рубашкой. Если ездите много на природу или просто гуляете в городе по жаре — оцените, насколько проще жить с нормальным головным убором.

Цена: 110 рублей

Купить панаму

Falcon GT-Black: электромотоцикл для бездорожья

Я всегда хотел вот такой эндурик. Но платить за него 100к не хотелось. А вот на AliExpress за него просят всего 58, и с этим уже можно работать. Falcon GT-Black — полноценный электрический мотоцикл, который разгоняется до 100 км/ч и рассчитан на езду по бездорожью. Рама усиленная, подвеска энергоёмкая, колёса с грунтовым протектором — это не городской игрушечный скутер.

Тут главное — понимать, для кого это. Конечно, это не настоящий эндуро-мотоцикл. Но зато Falcon GT-Black предлагает нулевой расход на топливо и минимум обслуживания. Плюс — никаких масел, фильтров, свечей — зарядил и поехал. У бензиновых аналогов в этом классе ценник куда выше, а возни с ними в разы больше. А главное — не воняет. Загоняю его в тамбур — и соседи не ругаются.

Цена: 58 500 рублей

Купить электромотоцикл

Zigbee-датчик протечки воды для умного дома

Затопить соседей — удовольствие, которое стоит сильно дороже 276 рублей. Именно поэтому я кинул датчик протечки воды под каждую раковину и рядом со стиральной машиной. Протокол — Zigbee 3.0, так что он подключается к любому совместимому хабу умного дома: Яндекс, Tuya, Home Assistant. Питание от батарейки ААА, которая держится месяцами.

Управление — через приложение на смартфоне: при обнаружении воды приходит моментальное уведомление на Android или iOS. Стоит у меня под раковиной с ноября — тьфу-тьфу-тьфу, протечек не было, но батарейка до сих пор жива, и это уже показатель. Меньше чем за 300 рублей вы получаете спокойствие, которое в случае реального потопа сэкономит вам десятки тысяч на ремонт.

Цена: 276 рублей

Купить датчик протечки

Автомобильная зарядка на два порта вместо трёх адаптеров

В машине у меня вечно кто-то сидит с разряженным телефоном. Зарядка от Essager закрывает этот вопрос: два порта — USB-A и USB-C, суммарная мощность до 54 Вт, поддержка основных протоколов быстрой зарядки. Samsung, Xiaomi, POCO — всё заряжается на максимальной скорости.

Корпус компактный, из прикуривателя торчит минимально, не мешает и не раздражает. Раньше у меня был дешёвый ноунейм, который еле-еле тянул один телефон — теперь подключаю два устройства и оба заряжаются быстро. Не флагман среди автозарядок, но и не пытается им казаться — за свой ценник работает честно и без нареканий.

Цена: 300 рублей

Купить автозарядку

Робот для мытья окон вместо стремянки и тряпки

Мыть окна вручную неудобно даже на нижних этажах, да и страшновато как-то. Робот CHOVERY для мытья окон крепится к стеклу за счёт вакуумного двигателя и самостоятельно проходит всю площадь. Работает не только на окнах — зеркала и плитка тоже в его компетенции. Включил, прилепил, ушёл пить кофе.

Я купил его в марте, и жена была в восторге — раньше мытьё окон и балкона особенно занимало все выходные и требовало стремянку, а теперь робот справляется сам. Конечно, углы он проходит не идеально — приходится подтереть вручную, но это минута работы против часа. Если живёте в квартире с большими окнами — оцените, сколько времени и нервов это сэкономит.

Цена: 3 590 рублей

Купить робот CHOVERY

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