Распродажа POCO на Ozon и AliExpress — хороший повод разобраться в линейке, потому что модели там очень разные по цене и возможностям. От бюджетника за 10 тысяч до флагмана за 43 тысячи, и у каждого своя аудитория. Разбираю по порядку, кому что брать, а также напоминаю о полезном тексте, где мы подробно рассказывали, чем POCO отличается от Xiaomi — вам будет полезно.

До 12 тысяч — максимум за минимум денег

POCO M8 построен на Snapdragon 6 Gen 3 с AMOLED-экраном 6.77 дюйма, 120 Гц и пиковой яркостью около 930 нит. Батарея — 5520 мАч с зарядкой 45 Вт. По нынешним меркам это скромно, но за 10-12 тысяч рублей — честный набор без очевидных провалов. AMOLED в этой цене встречается нечасто, и уже за одно это M8 заслуживает внимания.

POCO M8 на AliExpress

POCO M8 на Ozon

Кому подойдет: первый смартфон, подарок ребенку или пожилому родственнику, запасной телефон. Тем, кто хочет Android с нормальным экраном и не хочет тратить больше 12 тысяч. Камера здесь базовая — 50 МП без OIS, ультраширик скромный. Если камера важна — смотрите на другие смартфоны подборки или в сторону старшего брата POCO M8 Pro, обзор которого выложен на нашем сайте.

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Самый популярный смартфон в России — и не зря

POCO X8 Pro — лидер продаж на AliExpress во втором квартале 2026 года. Dimensity 8500-Ultra с восемью «большими» ядрами и системой охлаждения IceLoop площадью 5300 мм² набирает около 2 285 000 баллов в AnTuTu — уровень многих субфлагманов. Батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт заряжается до 100% за 48 минут.

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на Ozon

Экран AMOLED 1.5K 120 Гц, защита IP68, камера 50 МП с сенсором Sony IMX882 и диафрагмой f/1.5 с OIS. За 25 тысяч рублей это исключительно сильный набор — без серьезных компромиссов по основным параметрам. Оптимальный выбор для тех, кто хочет мощный смартфон с хорошей камерой и долгой батареей, не переплачивая за флагман.

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Когда нужно больше батареи и больше экрана

POCO X8 Pro Max получил Dimensity 9500s на 3-нм техпроцессе, аккумулятор 8500 мАч и AMOLED QHD+ с Dolby Vision и HDR10+. Зарядка — те же 100 Вт, но уже через 24 минуты батарея достигает 50% — с учетом объема это впечатляет. Стоит около 37-43 тысяч рублей в зависимости от продавца и конфигурации.

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

Доплата за Pro Max относительно X8 Pro — примерно 12-15 тысяч рублей. За эти деньги получаете чип флагманского класса 2026 года, который опережает даже Snapdragon 8s Gen 4, и батарею которой реально хватает на полтора-два дня активного использования. Если для вас критична автономность и хочется максимальной производительности без цены настоящего флагмана — Pro Max убедительнее X8 Pro, и это доказывает наш подробный обзор.

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Флагман, который дешевле, чем должен стоить

POCO F8 Ultra — это уже другой разговор. Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископный телевик 5x с OIS, тройная система камер 50+50+50 МП, батарея 6500 мАч с зарядкой 120 Вт. За 43 тысячи рублей на распродаже — один из лучших флагманов по соотношению цены и характеристик в 2026 году.

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Сравните с OnePlus 15 за 55-57 тысяч или Samsung Galaxy S26 за 70+ тысяч — набор характеристик сопоставимый, разница в цене принципиальная. Кому брать: тем, кто хочет настоящий перископный зум, флагманскую производительность и не хочет переплачивать за бренд.

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Неожиданный участник распродажи — и почему он здесь уместен

REDMI Note 15 Pro построен на Helio G200-Ultra 6 нм, с основной камерой 200 МП с OIS, кремний-углеродной батареей 6500 мАч, зарядкой 45 Вт и защитой IP65. Стоит около 18-20 тысяч рублей. То есть дороже POCO M8, но дешевле X8 Pro.

REDMI Note 15 Pro на AliExpress

REDMI Note 15 Pro на Ozon

Почему он в этой подборке: 200 МП с сенсором 1/1.4 — это серьезный камерный аргумент, которого нет ни у одного POCO в сопоставимой цене. Плюс стереодинамики и UFS 2.2. Минусы честные: нет 5G, Helio G200-Ultra заметно слабее Dimensity 8500-Ultra в играх, зарядка 45 Вт медленнее. Если камера — главный приоритет при бюджете до 20 тысяч, REDMI Note 15 Pro интереснее M8 в этом диапазоне. Обсудить выбор смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.