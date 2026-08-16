Распродажа POCO на Ozon и AliExpress — хороший повод разобраться в линейке, потому что модели там очень разные по цене и возможностям. От бюджетника за 10 тысяч до флагмана за 43 тысячи, и у каждого своя аудитория. Разбираю по порядку, кому что брать, а также напоминаю о полезном тексте, где мы подробно рассказывали, чем POCO отличается от Xiaomi — вам будет полезно.

Выбрали для вас лучшие смартфоны. Фото.

Выбрали для вас лучшие смартфоны

До 12 тысяч — максимум за минимум денег

POCO M8 построен на Snapdragon 6 Gen 3 с AMOLED-экраном 6.77 дюйма, 120 Гц и пиковой яркостью около 930 нит. Батарея — 5520 мАч с зарядкой 45 Вт. По нынешним меркам это скромно, но за 10-12 тысяч рублей — честный набор без очевидных провалов. AMOLED в этой цене встречается нечасто, и уже за одно это M8 заслуживает внимания.

Недорогой POCO для базовых задач. Фото.

Недорогой POCO для базовых задач

POCO M8 на AliExpress

POCO M8 на Ozon

Кому подойдет: первый смартфон, подарок ребенку или пожилому родственнику, запасной телефон. Тем, кто хочет Android с нормальным экраном и не хочет тратить больше 12 тысяч. Камера здесь базовая — 50 МП без OIS, ультраширик скромный. Если камера важна — смотрите на другие смартфоны подборки или в сторону старшего брата POCO M8 Pro, обзор которого выложен на нашем сайте.

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Самый популярный смартфон в России — и не зря

POCO X8 Pro — лидер продаж на AliExpress во втором квартале 2026 года. Dimensity 8500-Ultra с восемью «большими» ядрами и системой охлаждения IceLoop площадью 5300 мм² набирает около 2 285 000 баллов в AnTuTu — уровень многих субфлагманов. Батарея 6500 мАч с зарядкой 100 Вт заряжается до 100% за 48 минут.

Мощный смартфон с большим запасом производительности на будущее. Фото.

Мощный смартфон с большим запасом производительности на будущее

POCO X8 Pro на AliExpress

POCO X8 Pro на Ozon

Экран AMOLED 1.5K 120 Гц, защита IP68, камера 50 МП с сенсором Sony IMX882 и диафрагмой f/1.5 с OIS. За 25 тысяч рублей это исключительно сильный набор — без серьезных компромиссов по основным параметрам. Оптимальный выбор для тех, кто хочет мощный смартфон с хорошей камерой и долгой батареей, не переплачивая за флагман.

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Когда нужно больше батареи и больше экрана

POCO X8 Pro Max получил Dimensity 9500s на 3-нм техпроцессе, аккумулятор 8500 мАч и AMOLED QHD+ с Dolby Vision и HDR10+. Зарядка — те же 100 Вт, но уже через 24 минуты батарея достигает 50% — с учетом объема это впечатляет. Стоит около 37-43 тысяч рублей в зависимости от продавца и конфигурации.

Смартфон, который ещё больше и мощнее. Фото.

Смартфон, который ещё больше и мощнее

POCO X8 Pro Max на AliExpress

POCO X8 Pro Max на Ozon

Доплата за Pro Max относительно X8 Pro — примерно 12-15 тысяч рублей. За эти деньги получаете чип флагманского класса 2026 года, который опережает даже Snapdragon 8s Gen 4, и батарею которой реально хватает на полтора-два дня активного использования. Если для вас критична автономность и хочется максимальной производительности без цены настоящего флагмана — Pro Max убедительнее X8 Pro, и это доказывает наш подробный обзор.

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Флагман, который дешевле, чем должен стоить

POCO F8 Ultra — это уже другой разговор. Snapdragon 8 Elite Gen 5, перископный телевик 5x с OIS, тройная система камер 50+50+50 МП, батарея 6500 мАч с зарядкой 120 Вт. За 43 тысячи рублей на распродаже — один из лучших флагманов по соотношению цены и характеристик в 2026 году.

Полноценный флагман POCO 2026 года. Фото.

Полноценный флагман POCO 2026 года

POCO F8 Ultra на AliExpress

POCO F8 Ultra на Ozon

Сравните с OnePlus 15 за 55-57 тысяч или Samsung Galaxy S26 за 70+ тысяч — набор характеристик сопоставимый, разница в цене принципиальная. Кому брать: тем, кто хочет настоящий перископный зум, флагманскую производительность и не хочет переплачивать за бренд.

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Неожиданный участник распродажи — и почему он здесь уместен

REDMI Note 15 Pro построен на Helio G200-Ultra 6 нм, с основной камерой 200 МП с OIS, кремний-углеродной батареей 6500 мАч, зарядкой 45 Вт и защитой IP65. Стоит около 18-20 тысяч рублей. То есть дороже POCO M8, но дешевле X8 Pro.

Смартфон REDMI, готовый составить конкуренцию бюджетным POCO. Фото.

Смартфон REDMI, готовый составить конкуренцию бюджетным POCO

REDMI Note 15 Pro на AliExpress

REDMI Note 15 Pro на Ozon

Почему он в этой подборке: 200 МП с сенсором 1/1.4 — это серьезный камерный аргумент, которого нет ни у одного POCO в сопоставимой цене. Плюс стереодинамики и UFS 2.2. Минусы честные: нет 5G, Helio G200-Ultra заметно слабее Dimensity 8500-Ultra в играх, зарядка 45 Вт медленнее. Если камера — главный приоритет при бюджете до 20 тысяч, REDMI Note 15 Pro интереснее M8 в этом диапазоне. Обсудить выбор смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.