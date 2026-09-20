5G в России — штука пока экзотическая, но диапазоны уже распределены, и операторы потихоньку тестируют сети. Если хотите взять смартфон с заделом на будущее, нужно смотреть на конкретные полосы: n1, n7, n40 и желательно n79. Проблема в том, что официально продающиеся в России аппараты часто обрезаны по частотам — а вот китайские версии с AliExpress нередко поддерживают всё, что нужно. Я прошёлся по карточкам, сверил спецификации и собрал десять аппаратов, у которых с российскими диапазонами 5G всё в порядке. Разброс — от 66 до 108 тысяч рублей, и тут есть из чего выбрать.

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OnePlus 15: перепрошитый китаец, который работает как глобалка

Когда берёшь китайскую версию флагмана с перепрошивкой на глобалку, всегда есть лёгкая тревога: а вдруг NFC не заведётся, а вдруг банковские приложения откажут. С OnePlus 15 в китайской версии эти страхи, судя по всему, напрасны — NFC на месте, Сбер через бесконтактную оплату работает, обновления прилетают по воздуху. Русский язык есть, китайских приложений после прошивки нет. В комплекте полный набор: зарядка на 120 Вт, кабель, чехол и переходник на нашу розетку. По железу тут всё ожидаемо мощно: батарея на 7300 мА*ч, экран 6,78 дюйма, и заряжается вся эта красота меньше чем за час.

По 5G-диапазонам — полный комплект: n1, n7, n40 и n79. Единственный нюанс: загрузчик заблокирован, и если OnePlus переведёт линейку на ColorOS, могут быть вопросы с дальнейшими обновлениями. Но пока что — крепкий флагман, который честно отрабатывает каждый рубль. Глобальная версия стоила бы ощутимо дороже, а отличия минимальны: нет eSIM и чуть меньше агрегаций частот.

Цена: 69 943 рублей

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Google Pixel 11 вместо переплаты за официальную поставку

Pixel — это эталонный Android, и тут ничего объяснять не нужно. Google Pixel 11 в глобальной версии приезжает с AliExpress с поддержкой диапазонов n1, n7, n40 и n79 — то есть ко всем российским 5G-частотам готов. На выбор конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ, операционка — чистый Android без китайских надстроек. Тут главное — не путать с Pro-версиями: это именно базовый Pixel 11, но с полным набором частот.

Покупать Pixel в России официально всегда было квестом, а после всех событий последних лет — тем более. AliExpress в этом смысле остаётся одним из немногих адекватных каналов. Учитывайте, что таможенную пошлину придётся заплатить отдельно — продавец об этом честно предупреждает. Если вы фанат чистого Android и камеры с вычислительной фотографией Google — альтернатив этому аппарату, по сути, нет.

Цена: 66 161 рублей

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Honor Magic8 Pro: Snapdragon 8 Elite и батарея-монстр

Есть категория смартфонов, которые берёшь не за бренд, а за начинку. Honor Magic8 Pro — как раз такой случай. Китайская версия, но русский язык на месте, Google Play устанавливается без танцев с бубном, а китайские приложения и реклама спокойно удаляются. Процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,71 дюйма OLED с частотой 120 Гц, камера 50 МП с оптической стабилизацией. Всё как у больших мальчиков.

Но по-настоящему выделяет его автономность: аккумулятор на 7200 мА*ч с зарядкой 120 Вт. Это значит, что за день телефон разрядить нужно ещё постараться, а вернуть его к жизни — дело минут, не часов. По 5G — n1, n7, n40 и n79, полный набор. Если для вас критично, чтобы смартфон жил два дня без розетки и при этом не уступал по производительности флагманам Samsung и Apple — открыл коробку и поймал себя на мысли: за эти деньги это серьёзное предложение.

Цена: 69 698 рублей

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OPPO Find X9 Ultra: камерофон с зумом, от которого хочется снимать

Камера в смартфоне давно перестала быть бонусом — это одна из главных причин покупки. И если вы из тех, кто реально фотографирует на телефон, а не просто сканирует документы, OPPO Find X9 Ultra заслуживает пристального внимания. Качество съёмки тут на уровне, который удивляет даже тех, кто привык к флагманам: зум работает так, что хочется тестировать его снова и снова. Экран 6,82 дюйма, яркий и чёткий, а сборка ощущается как по-настоящему премиальная вещь.

По части железа: аккумулятор 7050 мА*ч, быстрая зарядка 100 Вт, 5G-диапазоны — n1, n7, n40 и n79. Это китайская версия, коробка приходит запечатанной, но можно попросить продавца предустановить Google Play перед отправкой. Русский язык поддерживается. Если сравнивать с Samsung Galaxy S Ultra за полторы сотни тысяч — тут вы получаете сопоставимые камеры за заметно меньшие деньги.

Цена: 84 117 рублей

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Vivo X300 Pro для тех, кому камера важнее понтов

Бывает, что смартфон покупаешь из-за одной характеристики, а потом удивляешься всему остальному. С Vivo X300 Pro именно так: берёшь ради камеры, а получаешь аппарат, который держит батарею два дня в спокойном режиме и больше недели в дежурном. Экран и вибрация — на флагманском уровне, а камеры действительно превосходят ожидания. По 5G всё чисто: n1, n7, n40 плюс n79.

Нюанс: это китайская версия, и внутри будет пачка предустановленного китайского софта — но он легко удаляется. Вариантов памяти хватает: от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Коробки приходят запечатанными, аппараты оригинальные. Кто привык к Samsung или Xiaomi — Vivo может показаться непривычной оболочкой, но дайте ей пару дней. Это тот случай, когда бренд не на слуху, а продукт на уровне.

Цена: 71 379 рублей

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Realme GT8 Pro: камера на двести мегапикселей и защита IP69

Тут нужно сразу оговориться: Realme GT8 Pro — единственный аппарат в этой подборке, у которого из российских 5G-диапазонов есть n1 и n40, но нет n7. Зато n79 на месте. Если ваш оператор планирует использовать n7 — это может быть критично. Если нет — перед вами зверь с камерой 200 МП, батареей 7000 мА*ч, зарядкой 120 Вт и защитой IP69. Экран 6,79 дюйма AMOLED, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — по начинке он не уступает никому в списке.

По конфигурациям — выбор королевский: от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ. Русский язык есть, но уточняйте у продавца нюансы с прошивкой перед заказом. Имейте в виду, что коробка может прийти вскрытой — продавцы иногда разблокируют аппарат перед отправкой. Если в вашем регионе n7 не актуален, а вам нужен максимально навороченный Android-смартфон по вменяемой цене — стоит присмотреться.

Цена: 77 326 рублей

Купить Realme GT8 Pro

Vivo iQOO 15 Ultra: геймерский флагман с беспроводной зарядкой

iQOO — это суббренд Vivo для тех, кому обычные флагманы кажутся недостаточно дерзкими. Vivo iQOO 15 Ultra — аппарат без компромиссов: Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6,85 дюйма AMOLED с частотой 144 Гц, батарея 7400 мА*ч — самая ёмкая в этой подборке. Проводная зарядка 100 Вт, и что приятно — есть беспроводная на 40 Вт, что для игровых смартфонов редкость. Камера 50 МП с OIS, защита IP68/IP69.

По 5G-диапазонам — n1, n7, n40, n79, полный российский комплект. Это китайская версия, приходит с Origin OS. Доставка быстрая, проблем с таможней, как правило, не возникает. Если вы активно играете на смартфоне и при этом хотите аппарат, который не сядет к вечеру — это, пожалуй, самый сбалансированный вариант в подборке. 144 Гц на экране такого размера — это надо видеть вживую.

Цена: 86 730 рублей

Купить iQOO 15 Ultra

Xiaomi 17 Ultra: камерофлагман с полным набором 5G-частот

Xiaomi 17 Ultra — аппарат, вокруг которого и так достаточно шума, так что я просто пройдусь по сути. Xiaomi 17 Ultra в китайской версии приходит с аккумулятором 6800 мА*ч и зарядкой 90 Вт. Конфигурация 12/512 ГБ, по 5G — n1, n7, n40, n79. Продавец открывает коробку перед отправкой, чтобы установить Google Play — учитывайте это, если принципиально важна заводская пломба.

Главный нюанс: китайская версия идёт с китайским интерфейсом, и полноценный русский язык может потребовать дополнительных манипуляций. Английский есть, но если вы хотите полностью русифицированный аппарат из коробки — лучше уточнить у продавца возможность перепрошивки. AI-функции пока работают только на китайском. Если вы готовы к небольшим танцам с настройками и хотите камеру Xiaomi Ultra-класса с поддержкой всех российских 5G-диапазонов — вариант рабочий, но не для тех, кто ждёт «включил и забыл».

Цена: 90 752 рублей

Купить Xiaomi 17 Ultra

OPPO Find X9 Pro: младший брат Ultra, который мало в чём уступает

Бывает так: смотришь на Ultra-версию, понимаешь, что бюджет не резиновый, и начинаешь искать компромиссы. OPPO Find X9 Pro — это как раз тот случай, когда компромисс не чувствуется как жертва. Тот же бренд, та же философия, поддержка диапазонов n1, n7, n40 и n79, русский язык есть, Google Play поддерживается. Выбор памяти — от 12/256 ГБ до 16 ГБ/1 ТБ, так что есть где развернуться.

Важный момент — доставка. Сроки плавают: кто-то получает за пару недель, а кто-то ждёт и два месяца. Китайская версия, оригинал, в комплекте зарядное устройство и чехол. Связь разблокирована, обновления по воздуху приходят. Если Find X9 Ultra кажется избыточным и по цене, и по размеру — Pro-версия делает ровно то же самое, просто чуть тише и скромнее. А сэкономленные десять тысяч можно потратить на хороший чехол или наушники.

Цена: 93 660 рублей

Купить OPPO Find X9 Pro

Google Pixel 11 Pro XL: максимальный Pixel с Tensor G6

Если обычный Pixel 11 — это разумный минимум, то Google Pixel 11 Pro XL — это всё, что Google может предложить, выкрученное на максимум. Процессор Tensor G6, экран 6,8 дюйма Super Actua, до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище вплоть до 1 ТБ. Работает на Android 17, и сервисы Google тут — не установленные костылём, а родные. 5G-диапазоны: n1, n7, n40, n79 — всё, что нужно для российских сетей.

Цена, конечно, кусается — но попробуйте найти Pixel 11 Pro XL в российской рознице хотя бы за какие-то деньги. Его просто нет. А здесь — оригинал с полным набором частот и таможенной пошлиной, о которой продавец предупреждает заранее. Для тех, кто принципиально на экосистеме Google и хочет лучшую вычислительную фотографию на Android, — это единственный реальный путь получить аппарат без посредников с тройной наценкой.

Цена: 108 551 рублей

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