Презентация vivo X500 состоится 21 сентября в 14:00 по Москве — и именно в этот день, в 15:00, стартуют продажи всей серии для российского рынка на AliExpress. Я как владелец vivo X300 слежу за этой линейкой особенно внимательно — свой X300 брал на AliExpress и уже успел убедиться в надёжности официальной гарантии. Но об этом в конце. Сначала — о том, что именно появится в продаже.

Российские версии vivo X500 уже на AliExpress

Страницы всех трёх смартфонов серии vivo X500 уже появились на AliExpress — их можно найти и добавить в корзину прямо сейчас. До 21 сентября 15:00 по Москве на страницах стоят цены-заглушки — реальные цены узнаем только в момент старта продаж. Добавить смартфон в корзину заранее стоит по одной причине: на старте часто действуют купоны и промоакции с дополнительными скидками, которые применяются автоматически при оформлении заказа.

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Все три смартфона — именно российские версии. Это означает:

российская прошивка с поддержкой отечественных сервисов;

с поддержкой отечественных сервисов; официальная расширенная гарантия 2 года — больше, чем стандартный год;

— больше, чем стандартный год; страховка экрана на 6 месяцев — при повреждении его заменят бесплатно;

— при повреждении его заменят бесплатно; 4 подарка на выбор при оформлении заказа — конкретный набор станет известен 21 сентября.

Конфигурации для России: vivo X500 и vivo X500 Pro — в версии 12/256 ГБ, vivo X500 Pro Max — в версии 12/512 ГБ.

Базовый флагман с камерой уровня X300 Pro

vivo X500 — базовая модель серии, и «базовая» здесь относительное слово. Внутри Dimensity 9600 на 3 нм — мощный флагманский чип, который обеспечивает производительность уровня Snapdragon 8 Elite Gen 5. Экран OLED 6.59 дюйма в разрешении 1.5K — относительно компактный формат, который сейчас редкость среди флагманов.

Купить vivo X500

Камерная система интересна тем, что основа здесь 50 МП Sony LYT-828 — та же, что стоит в vivo X300 Pro. Для тех, кто знает, на что способна эта камера в паре с оптикой Zeiss — понятно, что снимать X500 будет очень хорошо. Телевик обновили: теперь это 64 МП с поддержкой 4K при 120 fps. Батарея 7500 мАч с зарядкой 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной. Смартфон доступен в четырёх цветах: Sunny, Morning Light, Echoes of the Earth и Photo Night. Обсудить смартфон можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Компактный вариант с Dimensity 9600 Pro

vivo X500 Pro получает апгрейд процессора до Dimensity 9600 Pro на 2 нм — самого мощного мобильного чипа MediaTek на данный момент, о котором мы рассказывали отдельно. При этом смартфон остаётся компактным: экран около 6.4 дюйма против 6.85 у Pro Max. Это логика, как у X300 против X300 Pro в прошлом году: теперь Pro — компактный старший флагман для тех, кому важен размер.

Купить vivo X500 Pro

Камерная система у Pro аналогична Pro Max по составу модулей, но с чуть другими сенсорами. Батарея 7500 мАч с зарядкой 90 Вт — та же, что у базового X500. Для тех, кому нужен максимальный процессор и при этом смартфон, который помещается в карман без труда — vivo X500 Pro выглядит оптимальным выбором в линейке.

Лучший смартфон линейки и максимум по всем параметрам

vivo X500 Pro Max — флагман линейки и главная новинка, которую я жду. Всё по максимуму. Процессор: Dimensity 9600 Pro, 2 нм — один из первых 2-нм чипов в Android-смартфонах вообще. В Geekbench демонстрирует более 4000 баллов в однопотоке и более 13 000 в многопотоке. Экран: 6.85 дюйма OLED 2K, 144 Гц, 4500 нит — плоский, без изгибов. Яркости хватит даже на прямом солнце.

Купить vivo X500 Pro Max

Камерная система Zeiss:

основная 50 МП Sony LYT-838 с технологией LOFIC — предотвращает переэкспозицию в ярких условиях, сенсор 1/1.28 дюйма;

с технологией LOFIC — предотвращает переэкспозицию в ярких условиях, сенсор 1/1.28 дюйма; перископный телевик 200 МП , сенсор 1/1.4 дюйма, эквивалентное фокусное расстояние 85 мм — портреты без искажений, 4K при 120 fps;

, сенсор 1/1.4 дюйма, эквивалентное фокусное расстояние 85 мм — портреты без искажений, 4K при 120 fps; ультраширик 50 МП Sony IMX.

Видео пишет в 8K при 30 fps и 4K при 120 fps. Батарея 8000 мАч с зарядкой 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной. Для российского рынка доступен в версии 12/512 ГБ.

Почему заказывать российскую версию vivo на AliExpress — это нормально

Расскажу на собственном опыте, потому что вопрос задают часто. Свой vivo X300 я заказал на AliExpress в ноябре прошлого года — российская версия, официальная гарантия. Через несколько месяцев перестал работать экран — без падений и видимых повреждений, просто перестал реагировать на касания. Сдал в авторизованный сервисный центр vivo. Экран заменили бесплатно по гарантии — без вопросов, без доказательств места покупки.

Именно поэтому я без колебаний рассматриваю vivo X500 на AliExpress. Российская версия смартфона с AliExpress — это не серый импорт.Это официальный товар с полноценной гарантией, которую vivo обслуживает в России. Плюс страховка экрана на 6 месяцев, которую дают при покупке — это дополнительная защита сверх стандартной гарантии.

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Добавляйте понравившуюся модель в корзину сейчас — и 21 сентября в 15:00 по Москве оформляйте заказ на старте продаж. Актуальные ссылки и информацию о ценах сразу после презентации публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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