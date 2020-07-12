Дата выхода Android 11 и крутая функция для смартфонов: итоги недели

Уходящая неделя принесла нам новый способ обмена файлами между Android-смартфонами. Теперь мы можем пересылать друг другу файлы, как владельцы iPhone через AirDrop. Только функция называется Nearby Sharing. А еще на этой неделе Google случайно засветила дату официального выхода новой Android 11. Все это очень интересно, но не стоит забывать о выходе нового процессора, частота которого теперь превышает 3 ГГц. Это настоящий психологический рубеж, который открывает новые горизонты для смартфонов будущего. Посмотрим, что будет дальше, а пока давайте обсудим новости этой недели.

Что нового будет в Android 12

Не знаю, как так получилось, но почему-то утечки о предстоящих новинках Apple всегда вызывали больший интерес, нежели всё, что связано с Android. Даже малейшее нововведение iOS 14 вроде функции оплаты по QR неизменно провоцировало живую реакцию аудиторию. Видимо, сказывались фанатские пристрастия многолетних поклонников Apple, тогда как у Android таковые если и есть, то явно в меньшем количестве. Другое дело, что не рассказать о возможных нововведениях Android 12, о которых сообщили члены команды разработки, мы просто-напросто не могли.

Вокруг этой функции ходило много слухов. Сначала кто-то из разработчиков заявил, что реализовать её в чистом Android невозможно. После того как пользователи подняли шквал критики, кто-то постарше выступил с официальным опровержением этого заявления, подчеркнув, что работы над функцией создания пролистываемых скриншотов всё-таки ведутся, и её стоит ждать в одном из ближайших обновлений. Правда, ни в Android 10, ни в Android 11 её не появилось.

То ли дело Android 12. Пользователи портала Reddit, которые представились членами команды разработки Android, сообщили, что в следующем году пролистываемые скриншоты точно появятся в стоковой версии операционной системы. С чем связана такая задержка, они не сообщили. Но, учитывая простоту реализации механизма, можно предположить, что разработчикам было банально не до этого, поскольку они были сосредоточены на реализации других, более значимых нововведений.

На Android всегда был довольно плохо реализован инструмент резервного копирования. Видимо, поэтому Google, в отличие от Apple, никогда особенно не призывала пользователей к созданию резервных копий. Не сказать, что пользователей Android это как-то особенно напрягало, поскольку в Google Play всегда была масса приложений для вытягивания данных из старого смартфона с последующим сохранением в памяти нового. А вот как вернуть потерянный при перепрошивке или обновлении контент?

В Android 12 разработчики Google запланировали проапгрейдить инструмент резервного копирования и сделать его, во-первых более пассивным, то есть работающим без участия пользователя, а, во-вторых, расширить спектр данных, которые сохраняются в облако, а также облегчить восстановление копий. Это будет большим событием для пользователей Android, которые смогут чуть более расслабленно относиться к данным из памяти своих смартфонов.

Буквально на днях я писал о том, что штатные механизмы сторонних прошивок на базе Android слишком строго относятся к приложениям, которые работают в фоновом режиме. Несмотря на то что в Android уже давно есть инструмент Doze, который переводит программы в режим сна и тем самым ограничивает их в потреблении ресурсов, производители не обращают на него никакого внимания и делают собственные механизмы. В результате это приводит к тому, что приложения просто выгружаются из памяти, а пользователи лишаются возможности получать уведомления.

В Android 12 планируется встроить специальный механизм, ограничивающий работу сторонних инструментов контроля за работой приложений. То есть OxygenOS, One UI и другие прошивки не смогут по своему усмотрению выгружать софт из меню многозадачности. Это позволит избежать многих проблем, учитывая, что все приложения, которые попадают в Google Play, изначально адаптированы для работы с механизмом Doze, который не выгружает их и не мешает их работе.

Несмотря на то что пользователи Android вроде бы всегда были любителями перепрошивок, наше исследование показало, что для большинства из них эта практика чужда. Максимум, на что решаются пользователи, — это установка сторонних лаунчеров. Другое дело, что невзломанный Android как-то очень уж сильно ограничивал их возможности и при каждом удобном случае норовил отключить и вернуть исходную оболочку. В Android 12 такого больше не будет.

Во-первых, планируется переработать систему жестов, чтобы она не конфликтовала с жестами из сторонних лаунчеров и оболочек. Одной из проблем был и является жест возврата назад, который нужно было выполнить особым образом, чтобы случайно не спровоцировать вызов контекстного меню. Во-вторых, системные механизмы больше не будут блокировать и отключать сторонние лаунчеры, позволяя им работать в штатом режиме и выполнять все необходимые пользователям задачи.

Как работает функция Nearby Sharing

Несмотря на явные различия iOS и Android, с точки зрения возможностей они довольно похожи. Особенно отчётливо эта схожесть стала проявляться в последнее время, когда то Apple, то Google начали подсматривать друг у друга те или иные функции и реализовывать их у себя. Думаю, если вы наобум возьмёте с десяток нововведений, которые появлялись в iOS и Android, с большой долей вероятности они будут скопированы – или, так уж и быть, подсмотрены – у конкурента. Поэтому, когда Google решила реализовать у себя аналог AirDrop, этому никто особенно не удивился.

Google начала официальное распространение функции беспроводной передачи данных Nearby Sharing среди пользователей Android. В отличие от Samsung, которая сделала Quick Share (ещё один аналог AirDrop для Android) доступной только на новых устройствах, Google решила не устанавливать настолько строгих ограничений, выпустив нововведение в составе обновления Google Play Services. Таким образом доступ к Nearby Sharing смогут получить владельцы смартфонов и планшетов на базе ранних версий Android, а не только Android 10 и Android 11, которая уже находится в стадии бета-теста.

Nearby Sharing работает ровно по тому же принципу, что и AirDrop. Технология использует протоколы Wi-Fi и Bluetooth, объединяя их и за счёт этого добиваясь высокой скорости передачи данных при условии, что устройство-передатчик и устройство-приёмник находятся недалеко друг от друга. Таким образом фотографии передаются практически мгновенно, а видеоролики весом до одного гигабайта – меньше чем за минуту. При этом подключение к интернету для работы Nearby Sharing не требуется.

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Обновление с Nearby Sharing выходит в составе Google Play Services с номером сборки v20.24.13. Оно распространяется постепенно, а потому может быть вам недоступно. Чтобы убедиться, пришло обновление или нет, перейдите в Google Play – «Мои приложения и игры» и проверьте наличие обновлений. Если ничего нет и вам не терпится опробовать работу нововведения, вы можете установить APK-файл Google Play Services, скачав его по этой ссылке. Правда, помните, что это может быть небезопасно и все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Самым простым способом включить Nearby Sharing является меню «Поделиться»:

Перейдите в Google Chrome – контекстное меню – скачанные файлы;

Выберите любой файл из списка загруженных и нажмите на три вертикальные точки рядом с ним;

В открывшемся окне найдите новую иконку с названием Nearby Sharing и нажмите на неё;

Выберите в списке доступных совместимое устройство и подтвердите передачу.

Сбербанк запустил в России платёжный сервис SberPay для Android

Логично, что на начальном этапе устройств с поддержкой Nearby Sharing, будет не так много. Мало того, что оно должно иметь соответствующую сборку Google Play Services, так ещё и поддерживать включенными модули Bluetooth и Wi-Fi. Поэтому не удивляйтесь, если вот так сразу у вас не получится обменяться с кем-нибудь файлами по беспроводному соединению. Более того, пока мы не можем знать, является ли запуск Nearby Sharing массовым явлением или всё-таки точечным, направленным на тестирование и отладку технологии.

Как работает SberPay

Сервисы бесконтактных платежей уже давно никого не удивляют, а NFC перестал быть отличительной чертой исключительно дорогостоящих флагманов. Теперь даже как-то странно видеть, что человек расплачивается на кассе наличностью или картой, а не использует для этой цели смартфон. Ведь наверняка в его телефоне или смарт-часах, надетых на запястье, есть поддержка Apple Pay или Google Pay. Так зачем, в таком случае, заморачиваться с вознёй в кошельке, если можно быстро и безопасно оплатить покупку гаджетом? Сбербанк придерживается такого же мнения.

Сегодня Сбербанк запустил в России свой сервис бесконтактных платежей под названием SberPay. По своей сути это прямой конкурент Samsung Pay и Google Pay, потому что из-за технических ограничений iOS доступен он будет только на Android, где NFC-модули находятся в полном распоряжении сторонних разработчиков. То есть пользователи смогут оплачивать покупки привычным для себя способом: достал смартфон, активировал платёжный инструмент и приложил его к терминалу с поддержкой бесконтактной оплаты.

Правда, сразу нужно сказать об ограничениях, которые будут характерны для SberPay на раннем этапе:

SberPay поддерживает только карты Visa, MasterCard и Мир обещают прикрутить позднее;

Использовать для оплаты через SberPay можно будет только собственные карты Сбербанка;

Расчёты через SberPay будут возможны только в магазинах, которые обслуживаются у Сбербанка;

После оплаты на экране будет появляться сумма остатка на карте, которую могут увидеть окружающие.

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Основной интерфейс передачи платёжной информации, которым пользуется SberPay, — это, конечно NFC. Однако, помимо бесконтактной офлайн-оплаты, сервис поддерживает оплату онлайн, например, в приложениях и на сайтах, а также позволяет оплачивать выставленные счета. В Сбербанке предполагают, что эта функция будет работать следующим образом: клиент звонит в кол-центр и называет товар, который хочет приобрести, оператор высылает на его номер пуш-уведомление со ссылкой на оплату, после чего клиент проверяет данные и подтверждает платёж.

А вот как включить SberPay или что-там надо сделать, чтобы начать им пользоваться, я не понял. Несмотря на то что в «Сбербанк Онлайн» появилась рекламная сторис, продвигающая новый сервис, ни одной кнопки для его включения ни в приложении, ни в системных настройках Android до сих пор нет, хотя у меня Visa, которой по логике уже можно начинать платить. Даже в разделе с информацией о банковской карте говорится, что она доступна для бесконтактной оплаты, но в качестве единственного сервиса мне предлагается Google Pay.

Вообще говоря, странно, что Сбербанк проснулся только сейчас и запустил SberPay в 2020-м, а не хотя бы в 2017-м году. Тогда у него была неплохая возможность укрепиться на рынке платёжных сервисов и составить конкуренцию зарубежным продуктам. Но в Сбербанке считают, что не опоздали и SberPay будет пользоваться популярностью. В число целевой аудитории сервиса входят, как ни странно, пользователи смартфонов Huawei и Honor, которые из-за санкций США остались без доступа к Google Pay. Что ж, возможно, и сработает. Правда, для этого мало просто запустить SberPay и ждать, когда им начнут интересоваться пользователи.

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Чтобы привлечь аудиторию к новому сервису Сбербанку, очевидно, придётся постараться. Я бы начал с организации акций, например, предложив новичкам скидки, повышенный кэшбек, хотя у Сбербанка он просто ужасный, или какие-нибудь подарки. В общем, попытался бы как-то купить пользователя, объяснив ему, что платить через SberPay не просто удобно, потому что он уже встроен в приложение банка, но ещё и выгодно. А в противном случае рассчитывать на то, что сервис «полетит», я бы не стал.

Какие смартфоны получат Snapdragon 865 Plus

У вас нет ощущения, что современные мобильные процессоры уже и так слишком мощные? Ладно, вопрос риторический, но все же…. Есть у современных процессоров одна проблема — надо постоянно как-то увеличивать их производительность, но делать это все сложнее. Тем не менее, Qualcomm представил процессор, который первым перешагнул психологический рубеж в 3 ГГц, что очень много для мобильной техники. Несмотря на то, что процессор только показали, уже есть как минимум два смартфона, которые его точно получат. Есть еще один, шансы которого на новинку чуть ниже, но они есть. Так чем же примечателен этот процессор и какие смартфоны его получат?

Snapdragon, несомненно, является самым востребованным, самым массовым и самым крутым с точки зрения общей производительности процессором для Android-смартфонов. Это даже не зависит от конкретной модели. Почти в каждой нише именно чипсеты от Qualcomm вызывают больше уважения, чем остальные. Некоторые другие производители могут предложить что-то, что будет лучше в одном из режимов работы, но в целом именно процессоры Snapdragon обеспечивают всестороннюю работу устройств под их управлением и это очень хорошо.

Благодаря универсальности, встроенному (в некоторые модели) модему 5G и широким возможностям мультимедиа, Snapdragon вызывают немало интереса с выходом каждой новой модели. Как обычно во второй половине года компания предлагает улучшение своего флагманского процессора и выпускает плюсовую версию.

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Так получилось и в этот раз, когда Qualcomm анонсировала Snapdragon 865 Plus. При этом в прошлом году выход Snapdragon 855 Plus после Snapdragon 855 был лишь незначительным улучшением, за что многие критиковали компанию. В этом году все иначе и новый процессор не просто очень производительный, но он еще и первым перешел психологический рубеж производительности, к которому другие только подходят.

Snapdragon 865 Plus обеспечивает улучшенные скорости для основного процессора и графического процессора Adreno 650. Частота работы основного ядра теперь увеличилась с 2,84 ГГц до 3,1 ГГц. Это и есть тот самый психологический рубеж, который надо было преодолеть. Примечательно, что сделали это в промежуточной версии процессора, а не в основной. То есть компания не стала ждать Snapdragon 875.

Стоит отметить, что изменения коснулись только основного ядра и не затронули остальные. Они как работали, так и продолжат работать. То есть производительность сильно улучшилась в одноядерном режиме. В многоядерном улучшение будет чуть менее значительным, чем могло бы показаться изначально.

Между тем, Qualcomm сообщает, что графический процессор Adreno 650 теперь способен на 10% быстрее отображать графику по сравнению с обычным графическим процессором Snapdragon 865. Однако производитель чипов не раскрыл фактическую тактовую частоту графического процессора Snapdragon 865 Plus.

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Даже такое повышение работоспособности графического чипа позволит повысить плавность работы в сложных графических вычислениях и при работе со смартфоном в целом. Особенно актуально это из-за того, что все больше брендов и разработчиков используют высокие частоты обновления.

Это не единственные изменения, внесенные в Qualcomm Snapdragon 865 Plus, поскольку процессор также поддерживает модернизированное беспроводное соединение через пакет FastConnect 6900. Это обновление означает, что вы получаете Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 вместо Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Все, за что пользователи и производители смартфонов полюбили Snapdragon 865, останется и в плюсовой версии. Среди этого будет частота обновления 144 Гц, возможность записи видео 8K, поддержка камер с разрешением до 200 Мп, всесторонняя поддержка 5G (mmWave и sub-6GHz) и Quick Charge 4 Plus.

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Уже сейчас можно назвать как минимум два смартфона, которые получат новый чипсет. Так как наиболее актуален он для игр, то эти модели напрашиваются сами собой. Ими станут ASUS ROG Phone 3 и Lenovo Legion Gaming Phone. То есть два игровых смартфона, которые нет смысла выпускать, если они не получат самое топовое железо. Без него они будут обычными флагманами без привычного ореола передовых технологий. Неудивительно, что их выпуск подстраивается именно под выход нового процессора.

Пока только эти два смартфона точно получат новый процессор. Со временем к ним, скорее всего, присоединятся еще пара смартфонов, но ожижать широкого применения не стоит. Тем более, что стоит он очень дорого, а это приведет к повышению цены смартфона, чего сейчас (особенно сейчас) никто не хочет.

Когда станет известно о новых смартфонах на Snapdragon 865 Plus, мы обязательно расскажем о них в нашем новостном Telegram-канале.

Среди этих ”пары смартфонов” наверняка будет OnePlus, который традиционно выпускает T-версию своих устройств. А еще ходили слухи, что Samsung Galaxy Note 8 Ultra получит этот чипсет, но пока есть некоторые сомнения в этом. Впрочем, такой вариант развития событий совершенно не исключен.

Когда выйдет Android 11

В этом году Android 11 пришлось столкнуться сразу с несколькими трудностями. Сначала Google была вынуждена на целый месяц перенести запуск тестовой версии из-за того, что завершающий этап разработки вёлся на удалёнке, а потом отложить его снова, но уже из-за протестов в США. В результате первая бета Android 11 вышла с опозданием почти в полтора месяца. А раз так, логично было предположить, что в релиз обновление поступит примерно с такой же задержкой. Ведь не может же Google нагонять сроки сокращением программы бета-тестирования. Или всё-таки может?

Вчера Google опубликовала на своём канале ролик, посвящённый Android 11, в котором ясно говорилось о том, что официальный запуск обновления состоится без задержек, несмотря на предшествующие этому проблемы. Компания объявила, что бета-тест продлится в общей сложности 11 недель, а в релиз апдейт поступит уже 8 сентября. То есть примерно в то же время, в которое выходили все предыдущие обновления ОС. Это значит, что в Google решили больше чем на месяц укоротить программу бета-тестирования, чтобы уложиться в установленные самой собой же сроки.

Если Google действительно намеревается сократить длительность бета-теста и выпустить Android 11 в начале сентября, это может обернуться наприятными проблемами для пользователей. Ведь суть программы предварительных испытаний обновления состоит в том, чтобы, во-первых, выявить все имеющиеся недостатки, а, во-вторых, дать разработчикам время на их исправление. В случае с Android 11 пользователи и разработчики Google фактически лишаются целого месяца, в течение которого могли быть выявлены и исправлены системные баги и уязвимости.

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Очевидно, что Google торопится, ведь откладывать релиз Android 11 может быть чревато для неё сокращением рыночной доли, нарушением контрактов с партнёрами, которые ждут выхода обновления, и другими сопутствующими проблемами. Другое дело, что публикация видео вполне могла произойти случайно. Ведь буквально несколько часов назад, ещё до выхода этого материала, Google удалила ролик со своего канала. Скорее всего, его публикация должна была состояться несколько позднее. Но есть и другая версия, которая состоит в том, что это видео содержит дезинформацию.

Смотрите сами. Очевидно, что все ролики, посвящённые Android 11, были заготовлены заранее. Возможно, даже ещё до того, как Google приняла решение отложить запуск тестовой версии обновления. Поэтому не исключено, что в компании банально не успели внести в ролик изменения о реальных сроках релиза новой версии ОС. А чтобы не вселять ложных надежд в пользователей и партнёров из числа производителей, которые ждут Android 11, Google приняла решение просто-напросто удалить ролик и опубликовать его потом, но с изменениями.

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Впрочем, большинству пользователей должно быть абсолютно всё равно, когда именно выйдет Android 11, потому в день релиза обновление получат только владельцы смартфонов Google Pixel, да и то не всех. Даже флагманы Samsung, Xiaomi и Huawei смогут обновиться только сильно позже – ориентировочно в октябре-ноябре, ведь производителям придётся оптимизировать апдейты, подгоняя их под особенности своих аппаратов, работающих на базе фирменных прошивок, отличающихся от чистого Android.