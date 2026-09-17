Смарт-часы за три-четыре тысячи я ещё недавно воспринимал примерно не иначе как фитнес-браслеты: ну, шаги посчитали, уведомление показали — просто на большом экране. А потом полез на AliExpress и обнаружил, что за эти деньги уже давно дают и AMOLED, и нормальный GPS, и звонки с запястья, и автономность по две недели. Причём некоторые модели ещё и выглядят так, что цену по ним вообще не угадаешь. Сегодня я отобрал десять наиболее интересных вариантов. Правда, в процессе выяснилось, что удержаться строго в пяти тысячах получилось не со всеми: пара особенно интересных часов стоит чуть дороже. Но я решил их оставить — хотя бы для понимания, что получаешь за доплату.

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Часы с GPS, которые не выглядят как дешёвый фитнес-браслет

С недорогими умными часами у меня обычно одна проблема: за три-четыре тысячи они всем своим видом напоминают, сколько за них заплатили. А вот Haylou Watch 4S я бы такими уже не назвал. Нормальный круглый корпус, вращающаяся головка, отдельная кнопка и здоровенный экран почти без рамок. Особенно хорошо смотрится серебристая версия со светлым ремешком — издалека вообще можно принять за какие-нибудь Huawei Watch.

Но интереснее здесь даже не внешность, а GPS прямо в часах. То есть на пробежку не обязательно тащить смартфон только ради того, чтобы потом посмотреть маршрут. Плюс обычный набор вроде шагов, тренировок и сна тоже никуда не делся. И вот за это 4к уже вообще отдать не жалко. Хотя конкретно белые я бы не взял — подозреваю, через месяц этот ремешок будет совсем не таким белым.

Цена: 4299 рублей

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Redmi Watch 6 — часы, которые сломали мне подборку до 5000 рублей

С Redmi Watch 6 вышло неловко. Я вообще-то собирал часы до пяти тысяч, а эти сейчас стоят почти 8,5 рубля. Да, рядом висит купон почти на 2к, с которым получается около 6500. То есть всё равно немного мимо бюджета. Хотя модель мне понравилась, поэтому пусть будет.

Тем более тут уже начинается другой уровень: огромный экран, тонкий корпус, русский язык прямо из коробки и заявленные 24 дня работы. На фото они выглядят почти как обычные Redmi Watch, только экран растянули чуть ли не до самых краёв. Стоит ли всё это лишних двух-трёх тысяч — вопрос уже другой. Я бы сначала забрал купон. Потому что без него магия как-то быстро заканчивается. Но часы и правда хорошие

Цена: 6500 рублей

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Часы от Nothing, которые можно немного разобрать

У Nothing вообще какая-то особая способность брать самую обычную вещь и добавлять в неё одну странность, из-за которой мне сразу хочется покрутить её в руках. У CMF Watch Pro 2 такой штукой сделали безель. Кольцо вокруг экрана снимается и меняется на другое. Вроде мелочь. Но добавьте другой ремешок и циферблат — и часы уже выглядят совсем иначе.

Да и сами они получились очень в духе Nothing: минимум лишнего, простые формы, странноватые точечные цифры и яркий оранжевый ремешок, если хочется совсем уж выделиться. Экран здесь AMOLED с автояркостью, есть GPS и звонки по Bluetooth. Но я бы покупал их вообще не за это. За 3500 рублей полно часов с похожими функциями, а вот настолько узнаваемых — уже сильно меньше.

Цена: 3479 рублей

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CMF Watch 3 Pro — совсем другие часы от той же компании

Забавно, насколько по-разному CMF сделала две соседние модели. Watch Pro 2 выше — аккуратные минималистичные часы. А CMF Watch 3 Pro выглядят так, будто сейчас попросят надеть кроссовки и побежать. Чёрный корпус, ярко-оранжевый ремешок, спортивный циферблат — настроение вообще другое.

И вот здесь характеристики уже имеют смысл. На главную картинку продавец не зря вынес двухдиапазонный GPS: такая навигация особенно полезна между высотками и в других местах, где обычный GPS начинает гулять. Плюс AMOLED на 1,43 дюйма, до 13 дней работы и куча спортивных режимов. Стоят уже около 5500. Если бегаете регулярно — я бы доплатил. Если GPS нужен только узнать, где вы припарковались, Pro 2 мне нравится больше.

Цена: 5502 рублей

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Haylou Solar Pro: Solar есть, солнца нет

Вот тут я первым делом полез бы искать солнечную панель. Ну Solar же. Но на фотографиях Haylou Solar Pro ничего солнечного не видно вообще — просто здоровенные круглые часы в духе классических спортивных моделей. И мне, кстати, такой дизайн нравится даже больше Watch 4S: размеченный безель, три кнопки сбоку, красные колечки. Поставить нормальный стрелочный циферблат — и не сразу поймёшь, что внутри опять фитнес-браслет.

Экран при этом сенсорный, а из функций на карточке обещают шаги, сон и прочий стандартный набор. То есть какой-то революции тут нет. Вся фишка именно в том, что за 3600 рублей получаешь часы, которые не пытаются выглядеть маленьким компьютером на руке. Хотя название Solar я им всё равно не прощу. Где моя солнечная батарея, Haylou?

Цена: 3620 рублей

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Почти Apple Watch Ultra за три тысячи

Ну а Realme Watch 5 вообще особо не скрывают, откуда дизайнеры брали вдохновение. Прямоугольный корпус, здоровенный экран, рифлёная крутилка с цветным кольцом, дополнительная кнопка и даже ремешок — общий вайб Apple Watch Ultra считывается моментально. Только стоят эти часы не как Apple Watch Ultra, а чуть больше трёх тысяч рублей.

И вот это уже становится интересно. Realme всё-таки нормальный известный бренд, продавец официальный, а купили часы больше двух с половиной тысяч человек. Плюс экран здесь реально огромный — почти вся передняя панель занята дисплеем. Для уведомлений и тренировок такой формат, по мне, удобнее круглого: текст хотя бы не приходится запихивать в кружок. Короче, из этой троицы я бы первым делом смотрел именно на Realme. Хотя бы потому, что за три тысячи получить настолько прилично выглядящие часы — уже немного нечестно.

Цена: 3091 рубль

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Огромные часы, которые весят меньше некоторых браслетов

Золотые Redmi Watch 5 Lite на карточке выглядят вообще не так, как я представляю себе дешёвые спортивные часы. Светлый ремешок, тонкая рамка, почти классический циферблат — поставить их рядом с чёрной версией, и ощущение будто это две разные модели.

Но самая странная цифра здесь даже не цена. Экран почти двухдюймовый, а корпус весит всего 29,2 грамма без ремешка. Я сначала даже перепроверил: здоровенная штука на руке оказывается легче многих часов, которые выглядят вдвое компактнее. При этом есть GPS, звонки и до 18 дней работы. Вот такое сочетание мне нравится гораздо больше очередных 150 режимов тренировок. Большой экран — да. Гиря на запястье — нет.

Цена: 4012 рублей

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realme Watch S5 — наконец просто спокойные круглые часы

После оранжевых кнопок, тахиметров, огромных экранов и попыток притвориться Apple Watch Ultra я добрался до realme Watch S5 и даже немного выдохнул. Они просто круглые. Тонкий безель, одна нормальная заводная головка, две маленькие кнопки и никаких дизайнерских фокусов. Иногда, оказывается, этого вполне достаточно.

Тем более что внутри скучно уже не будет. Экран AMOLED, яркость заявлена до 1500 нит, есть собственный GPS и защита 5 ATM, так что с часами можно плавать. А батареи обещают до 16 дней. Вот последнее мне особенно нравится: я нормально отношусь к зарядке телефона каждый вечер, но заводить ещё один гаджет, который постоянно просит розетку, желания нет вообще. Здесь хотя бы можно надеть часы и пару недель о зарядке не вспоминать.

Цена: 5869 рублей

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Xiaomi Smart Band 11 — а может, часы вообще не нужны?

После восьми здоровенных часов Xiaomi Smart Band 11 выглядит почти смешно. Маленькая вытянутая капсула, узкий ремешок — и всё. Но я смотрю на него и думаю: а ведь многим больше ничего и не надо. Время посмотреть, уведомление прочитать, шаги и сон записать. Зачем ради этого носить на руке маленький телевизор?

Причём с ремешками Xiaomi хорошо придумала. На обычном силиконовом это знакомый Mi Band, а ставишь светлый плетёный или металлический — и капсула уже выглядит скорее как аксессуар. Но конкретно эту карточку я бы покупал внимательно: здесь указаны только китайский и английский языки, да и сам товар пока явно не самый обкатанный — на странице всего восемь покупок. За пять тысяч я бы сначала дождался нормальных отзывов. А сама идея после всех часов выше мне нравится. Иногда меньше — реально лучше.

Цена: 5079 рублей

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Kieslect KS2 — когда очень хочется хронограф, но умный

А вот с Kieslect KS2 я сначала вообще завис на циферблате. Стрелки, маленькие шкалы, какие-то датчики, цифры — ощущение, будто дизайнеру дали обычный механический хронограф и сказали: «А теперь засунь сюда вообще всё». Получилось слегка безумно, но мне почему-то нравится. Особенно с оранжевым ремешком.

Сами часы при этом немаленькие: на карточке указано 46,4 мм, так что на тонкой руке они точно не потеряются. Сбоку сразу три органа управления — коронка и две кнопки, а в комплекте вижу ещё запасной ремешок и защитное стекло. И стоят всё это меньше трёх тысяч. GPS здесь, судя по исходной карточке статьи, нет, как и NFC с Wi-Fi, зато есть звонки с запястья и обычные фитнес-функции. В общем, вариант не для тех, кто ищет максимум технологий. Скорее для тех, кому хочется огромные круглые часы с кучей всего на циферблате и не хочется отдавать за них половину зарплаты.

Цена: 2899 рублей

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