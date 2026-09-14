Совсем недавно самый популярный российский маркетплейс выпустил убийцу мессенджера MAX, а 14 сентября 2026 года Wildberries запустил новую функцию внутри собственного приложения — «Хочу скидку». Теперь прямо в карточке товара можно попросить продавца снизить цену и получить персональный промокод. Рассказываю, как это работает в приложении на Android и как повысить шансы на одобрение.

Что за кнопка «Хочу скидку» и как она работает

Механика простая. В карточке товара появляется кнопка «Хочу скидку» — нажимаете, указываете желаемый размер скидки от 1% до 35% и отправляете запрос продавцу. Дальше продавец решает, что делать с вашей заявкой.

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Продавцы обрабатывают запросы двумя способами:

вручную — продавец сам смотрит каждый запрос и принимает решение: одобрить или отклонить;

— продавец сам смотрит каждый запрос и принимает решение: одобрить или отклонить; автоматически — продавец заранее настраивает максимальный размер скидки, который готов дать, и система одобряет запросы автоматически, если они укладываются в этот лимит.

Если продавец одобрил запрос — вы получаете персональный промокод на 24 часа. Его можно применить при покупке одной или нескольких единиц выбранного товара. Через сутки промокод сгорает, поэтому затягивать с покупкой не стоит. Но даже с ним цена может оказаться выше, чем на AliExpress. О том, как выгоднее всего заказывать товары на китайском маркетплейсе, мы рассказывали в отдельном материале.

Где найти кнопку в приложении Wildberries на Android

Кнопка «Хочу скидку» находится прямо в карточке товара — там же, где цена и кнопка «Купить сейчас». На скриншоте видно, как это выглядит: внизу карточки появляется отдельная кнопка с надписью «Хочу скидку».

Как понять, есть ли кнопка на конкретном товаре:

Откройте карточку нужного товара в приложении Wildberries. Прокрутите вниз до блока с ценой и кнопкой покупки. Если продавец подключил инструмент — увидите кнопку «Хочу скидку» рядом с основными кнопками действий. Если кнопки нет — на этом товаре функция недоступна.

Также кнопка может появляться во всплывающем окне «Детализация цены» — туда можно попасть, нажав на цену товара. Там отображается цена с WB Кошельком и без него, а также кнопка «Хочу скидку» если продавец её подключил.

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Как запросить скидку — пошаговая инструкция

Если вы пользуетесь Wildberries на Android, то для запроса скидки сделайте следующее:

Откройте приложение Wildberries на Android и найдите нужный товар. Перейдите в карточку товара и найдите кнопку «Хочу скидку». Нажмите на неё — откроется окно с выбором размера скидки. Укажите желаемый процент от 1% до 35% — либо двигайте ползунок, либо вводите цифру вручную. Нажмите «Отправить запрос» или «Хочу скидку» для подтверждения. Дождитесь ответа продавца — при автоматической обработке ответ приходит быстро, при ручной может занять время. Если запрос одобрен — получите уведомление с промокодом. У вас есть 24 часа, чтобы им воспользоваться.

Обсудить новую функцию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX, где нововведение маркетплейса уже вызвало споры.

Как использовать промокод при оформлении заказа

После получения одобрения промокод появится в уведомлении и в вашем профиле Wildberries. Применить его просто:

Добавьте товар в корзину или нажмите «Купить сейчас». Перейдите к оформлению заказа. Найдите поле «Промокод» или «Есть промокод» на экране оформления. Введите полученный код и нажмите «Применить». Цена пересчитается с учётом скидки — проверьте итоговую сумму и подтвердите заказ.

Помните: промокод действует только на тот товар, по которому запрашивали скидку, и только 24 часа с момента получения. Если не успели — скидка сгорает и придётся запрашивать заново.

Советы — как повысить шанс получить скидку

Функция новая, и пока нет чёткой статистики одобрений. Но есть несколько наблюдений, которые должны помочь:

Просите разумный процент . Запрос на 35% скидки продавец скорее всего отклонит — это максимум, а не норма. Запрос на 5-10% выглядит реалистично и с большей вероятностью получит одобрение. Смотрите на маржинальность товара: если вещь стоит 500 рублей — 35% скидки нереальны. Если 5000 рублей — продавцу проще согласиться на 10%.

. Запрос на 35% скидки продавец скорее всего отклонит — это максимум, а не норма. Запрос на 5-10% выглядит реалистично и с большей вероятностью получит одобрение. Смотрите на маржинальность товара: если вещь стоит 500 рублей — 35% скидки нереальны. Если 5000 рублей — продавцу проще согласиться на 10%. Выбирайте товары с небольшим количеством отзывов . Новые товары на которых мало продаж продавцы продвигают активнее — им важны первые покупатели и отзывы. Такой продавец с большей вероятностью одобрит скидку, чтобы стимулировать покупку.

. Новые товары на которых мало продаж продавцы продвигают активнее — им важны первые покупатели и отзывы. Такой продавец с большей вероятностью одобрит скидку, чтобы стимулировать покупку. Обращайте внимание на залежавшиеся позиции. Если товар давно висит в продаже без динамики — продавец заинтересован его реализовать. Попробуйте запросить скидку именно на такие позиции.

Наконец, параллельно используйте WB Кошелёк. Цена с WB Кошельком уже ниже обычной. Если запросить скидку и получить промокод, он применяется к цене без WB Кошелька — итоговая экономия суммируется. Актуальные новости о Wildberries публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.