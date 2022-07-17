Самый необычный телефон и большое обновление Сбербанк Онлайн: итоги недели

На этой неделе состоялась презентация смартфона, о котором мир гаджетов говорил уже много месяцев. Это был первый прозрачный телефон нового времени. Правда, прозрачным он оказался только с натяжкой, но выглядит он необычно, а для нас это уже хорошо. Также было большое обновление клиента самого популярного банка в России. Новый Сбербанк Онлайн стал намного лучше и получил важные изменения, о которых мы тоже расскажем. Все это и многое другое в нашей традиционной еженедельной подборке новостей. Давайте вспомним все, что произошло за эти семь дней.

Samsung может перестать использовать свои процессоры

Samsung можно назвать одной из самых разносторонних компаний. Она не только в основном сама разрабатывает свои смартфоны, но и делает компоненты для них на собственных заводах. Все это является для нее огромным плюсом с точки зрения производства. Впрочем, есть такие вещи, которые пользователям не очень нравятся. Среди них почетное место занимают процессоры. Компания производит собственные чипы Exynos и продает смартфоны с ними не некоторых рынках. А, например, для США выбирает конкурирующий Snapdragon, за которым многие охотятся. Теперь, похоже, Samsung может отказаться от своих процессоров в пользу решений от Qualcomm. Но как такое возможно?

Наверняка вы в курсе, что Samsung много лет пытается заявить о себе на рынке чипов. Южнокорейская компания отчаянно борется с Qualcomm. Несмотря на довольно высокое качество, она пока проигрывает, и запуск двух версий флагманов Galaxy S не привил любовь покупателей к Exynos, а наоборот. Они действительно не так хороши в некоторых моментах, а стоят столько же, и люди, купившие такие смартфоны, оказываются немного обманутыми.

Из-за этого или из-за чего-то еще компания думает отказаться от использования собственных процессоров, но не от их производства. И хотя мы слышали, что Samsung возьмет тайм-аут и не будет оснащать Galaxy S23 чипом Exynos, похоже, мы уже никогда не увидим новые смартфоны Samsung Galaxy S с собственным чипом.

Как заявил аналитик Минг-Чи Куо, производитель собирается пересмотреть свой подходи навсегда перестать оснащать свои телефоны собственными чипами. Скорее всего, Galaxy S с чипом Exynos в будущем не появится. При этом, возможно, компания будет поставлять процессоры Exynos другим брендам.

Интересно и то, что утечки в отношении поведения Samsung противоречат друг другу. Так, например, некоторое время назад была информация, что Samsung будет производить чипы Exynos только для своего телефона Galaxy. Примерно в этот же момент другие источники говорили о том, что компания откажется от производства процессора, так как он не нужен даже ей самой.

Exynos или Snapdragon: какой процессор лучше для Samsung.

Существуют различные объяснения того, почему Samsung использует двухпроцессорную стратегию в своих моделях линейки Galaxy S. Например, наиболее распространенным является то, что рынку США все еще нужен CDMA. (Это предшественник LTE, который до сих пор используется некоторыми операторами связи). Чипы Exynos не поддерживают CDMA. Вот почему Samsung решила использовать Qualcomm для всего рынка США.

Но мы должны сказать, что чипсеты Exynos хороши в бенчмарках CPU/GPU и довольно слабы в производительности связи по сравнению с Qualcomm. Последний ушел по этому показателю на пару лет вперед. Таким образом, устройства на базе Qualcomm могут более эффективно использовать сеть. Они также могут использовать расширенные сетевые функции. Среди них можно назвать актуальные для некоторых стран MIMO, LTE-U, LAA/LWA и другие.

В связи с этим аналитик заявил, что Samsung больше не может игнорировать реальность. «S23 может не получить Exynos 2300, сделанный Samsung на 4 нм техпроцессе, потому что он не может конкурировать с SM8550 во всех аспектах», — написал он в Twitter (социальная сеть, запрещенная в России).

Однако мы также должны отметить, что уход Samsung из этой области сделает Qualcomm единственным королем в индустрии чипов. Самые известные флагманские телефоны на Android перестанут получать Exynos. Но других процессоров, кроме Snapdragon, для них тоже нет. Конечно, существуют решения от MediaTek и они широко используются. Но ставят их в более доступные модели среднего класса. Несмотря на неплохие показатели чипов MediaTek последнего времени, в умах людей и топовых смартфонах они все еще проигрывает.

Samsung теперь может делать 3-нм процессоры. Почему это так важно.

Получается, что если Samsung полностью откажется от выпуска процессоров под маркой Exynos, мы потеряем конкуренцию. Ну, или как минимум, ее не будет в топовом сегменте, где Qualcomm станет монополистом на многие годы вперед. А отсюда косвенный риск отсутствия инноваций, рост цен и прочие неприятные для покупателей. А вы что думаете по этому поводу? Стоит ли переживать из-за ситуации вокруг Exynos? Отвечайте в нашем Telegram-чате или в комментариях.

Прозрачный телефон Nothing вышел

После нескольких месяцев тизеров компания Nothing наконец выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone (1). Странный нейминг, странный внешний вид, странная модель продвижения. Все это вызывало только больше интереса, но именно на такой эффект, судя по всему, и был расчет. Мы много говорили о том, каким будет этот смартфон, и вот теперь пришло время рассказать, каким же стал этот телефон. Презентация позади и сейчас самое время рассказать, что же именно нам представили.

Начнем с дизайна. Phone (1) совершенно уникален на фоне других смартфонов на рынке. Ну почти. Компания сделала это устройство с прозрачной задней крышкой, которая открывает углубления и очертания оборудования внутри смартфона. Но она не показывает сами компоненты, как в свое время это пытались сделать некоторые другие производители. Получалось у них в то время довольно странно.

Аккуратный на вид выступ камеры спрятан в верхнем левом углу устройства. Он выделяется одной из самых уникальных особенностей смартфона — светодиодной подсветкой. Nothing Phone (1) оснащен интерфейсом Glyph, состоящим из более чем 900 светодиодов. По сути, это многоцелевой индикатор уведомлений, который может делать больше, чем просто сообщать вам, что вы получили уведомление.

Glyph может выступать в качестве индикатора. Когда вы заряжаете телефон, он будет указывать уровень заряда. Также он может сообщать вам, что кто-то звонит, если телефон в беззвучном режиме и лежит экраном вниз. Есть еще индикация уведомлений от приложений и возможность использовать световые полосы в качестве вспышки.

Помимо этого устройство имеет плоские алюминиевые края, которые придают ему превосходный вид. Правда, только человек, который вообще не разбирается в технике, не заметит явного сходства с iPhone 13. Но это уже мелочи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Спереди Phone (1) оснащен 6,55-дюймовым Full HD+ AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет яркость 500 нит, пиковую яркость 1200 нит, поддержку HDR10+ и 10-битный цвет. Дисплей имеет отверстие в левом верхнем углу для фронтальной камеры, защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 и получил ультразвуковой датчик отпечатков пальцев на дисплее. Рамки вокруг дисплея придают ему премиальный вид. Опять же, как в iPhone 13.

Что касается внутреннего устройства, то смартфон, как мы и думали, оснастили чипсетом Snapdragon 778G+ в паре с графическим процессором Adreno 642L. Он поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 4500 мАч и есть поддержка быстрой зарядки 33 Вт. Компания заявляет, что Phone (1) можно полностью зарядить примерно за час. Устройство также имеет беспроводную зарядку 15 Вт и обратную беспроводную зарядку 5 Вт.

Купить чехлы на этот и другие телефоны можно на AliExpress. А если не знаете, что выбрать, подписывайтесь на этот Telegram-канал. Там уже все выбрано для вас.

Phone (1) поставляется с ОС Nothing, которая довольно близка к стандартной Android 12 и не имеет никаких дополнительных программ. В настоящее время бренд работает над тем, чтобы сделать телефон совместимым со своими Nothing Ear 1, а также со сторонними устройствами, такими как автомобили Tesla.

Что касается оптики, то Nothing Phone (1) имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766 с апертурой f/1,8 и размером сенсора 1/1,56 дюйма. Основной датчик поддерживает как оптическую стабилизацию изображения, так и электронную. Основная камера дополнена 16-мегапиксельным сверхшироким сенсором Samsung JN1 с углом обзора 114 градусов. Спереди смартфон оснащен 16-мегапиксельным датчиком Sony IMX471 для съемки селфи и видеозвонков.

Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом.

Nothing Phone (1) 8/128 ГБ — 399 фунтов стерлингов (примерно 27 200 рублей по курсу)

— 399 фунтов стерлингов (примерно по курсу) Nothing Phone (1) 8/256 ГБ — 449 фунтов стерлингов (примерно 30 500 рублей по курсу)

— 449 фунтов стерлингов (примерно по курсу) Nothing Phone (1) 12/256 ГБ — 499 фунтов стерлингов (примерно 34 000 рублей по курсу)

Устройство будет впервые доступно для покупки в специальном павильоне в Ковент-Гарден с 16 июля. После этого телефон поступит в розничные магазины партнеров 18 июля. Наконец, начиная с 21 июля, устройство будет доступно для покупки на сайте Nothing.tech. Правда, в России покупать его придется, скорее всего, у перекупщиков за существенно бОльшие деньги.

В любом случае, компания еще не объявила цены и доступность смартфона в других регионах, таких как Европа и Азия. Поэтому ситуация прояснится только через некоторое время.

Вышло большое обновление Сбербанк Онлайн

Несмотря на то что Сбербанк Онлайн ещё несколько месяцев назад удалили из Google Play, само приложение — по крайней мере, в версии для Android — продолжает работать. Чтобы напомнить пользователям о том, что всё в порядке, разработчики Сбера выпустили крупное обновление мобильного клиента, которое уже может установить любой желающий. На iOS оно, к сожалению, недоступно, однако даже на Android получить апдейт может быть не так просто. Видимо, сказываются ограничения, наложенные на Сбербанк. Но это не значит, что обновиться нельзя совсем.

Разработчики уверяют, что пересобрали приложение Сбербанк Онлайн заново. Не верить им оснований нет. Ведь никто не говорил, что это новое приложение. Напротив, оно осталось тем же, но с рядом важных изменений, которые делают его более удобным для восприятия и практичным в использовании.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН. ТУТ ТЫ НАЙДЁШЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОПАДАЮТ НА САЙТ

Первое, что вы бросается в глаза, когда вы входите в приложение, — это изменённый фон и иная компоновка элементов, нежели раньше. Теперь это не яркая заливка, а плавный и более приятный глазу градиент. Изменение, прямо скажем, не фонтан какое важное, но благодаря ему интерфейс Сбербанка Онлайн выглядит свежее и легче.

Для удобства пользователей разработчики убрали лишние элементы и видоизменили оставшиеся. Теперь карточки быстрых команд, исполненные в формате сторис, теперь стали больше, как и блоки «Кошелёк», «Вклады и счета», «Кредиты» и т.д. А, чтобы не создавать нагромождение вкладок, было решено часть из них перенести на отдельный экран.

Например, «Сбережения» больше не будут отображаться на главном экране. Они переедут на экран «Накопления». Тут же будут отображаться карточки с курсами финансовой грамотности и вебинарами, которые проводят эксперты банка или приглашённые спикеры. Благодаря им вы научитесь откладывать деньги и экономить.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТИКУ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Перевод денег стал удобнее. Кнопку перевода добавили в раздел «Диалоги» на главном экране. То есть теперь вам не придётся переходить на отдельный экран, выбирать собеседника, отправку средств и подтверждать перевод. Теперь эта же процедура требует примерно в два раза меньше действий, а потому совершается быстрее.

Экран с платежами тоже преобразился:

Во-первых, тут появилась строка быстрого перевода , если нужно отправить деньги кому-то не из списка ваших контактов;

, если нужно отправить деньги кому-то не из списка ваших контактов; Во-вторых, появились кнопки быстрых команд , например, перевод избранному контакту, а также трансграничных переводов;

, например, перевод избранному контакту, а также трансграничных переводов; В-третьих, в отдельное поле вынесена кнопка СБП, которая позволяет не только переводить, но и быстро запрашивать деньги у других пользователей.

Несмотря на то что скачать Сбербанк Онлайн можно и из AppGallery, и из Galaxy Store от Samsung, новой версии приложения там всё ещё нет. Я проверил. При попытке установить обновление из AppGallery, каталог просто накатываем вам на устройство свежую сборку, но не меняет ничего визуально. Не знаю, как дела обстоят на самсунгах, так что проверьте сами.

Но пока что единственным способом гарантированно установить апдейт Сбербанка Онлайн сегодня и получить искомый результат — это скачать его с официального сайта банка:

Перейдите по этой ссылке на сайт Сбера;

Нажмите на кнопку «Скачать на Android»;

Дождитесь окончания загрузки APK-файла;

Откройте «Загрузки» и установите апдейт.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Если до этого вы не скачивали Сбербанк Онлайн с сайта самого банка, приложение может потребовать пройти регистрацию заново. Новый аккаунт, само собой, на вас заводить не будут. Просто понадобится либо ввести номер банковской карты, либо войти по биометрии. Я выбрал второе. Не потому, что так удобнее, а просто потому что не нашёл карточку.

Возможно, что приложение не установится с первого раза. Система выдаст ошибку и напишет «Приложение не установлено». В этом случае рекомендуется удалить исходный клиент Сбербанк Онлайна, который уже был установлен у вас на устройстве, а потом попробовать установить загруженную с сайта APK-версию. У меня именно так и было, и эта манипуляция всё решила. Так что пробуйте.

Стоит ли пользоваться WhatsApp. Ответил его руководитель

Вопреки расхожему мнению, WhatsApp защищён даже лучше, чем Telegram. Ключевое отличие между ними заключается в том, что бело-зелёный мессенджер шифрует вообще все сообщения. Это, по словам разработчиков, делает практически невозможной синхронизацию сообщений в Ватсапе между несколькими устройствами и затрудняет перенос чатов с одной платформы на другую. В общем, с защитой даже немного перемудрили. Однако это не значит, что пользователям WhatsApp ничего не угрожает. Скорее, даже наоборот.

Опасность, о которой пойдёт речь, реальна и вполне осязаема. Причём риск столкнуться с ней преследует почти каждого из нас. Поэтому генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт решил предупредить пользователей мессенджера, пояснив, как уберечь себя от возможных проблем.

Наверняка вы слышали про так называемые кастомные версии WhatsApp. Их довольно много. Это и WhatsApp Plus, и WhatsApp Gold, и WhatsApp Blue, и много чего ещё. В отличие от официального клиента, они предлагают более широкий спектр возможностей, которые чаще всего так нужны пользователям.

Вот лишь несколько примеров таких функций:

Возможность скрыть присутствие онлайн;

Возможность скрыть фотографию профиля;

Возможность читать сообщения, не появляясь в онлайне;

Возможность читать сообщения без галочек;

Возможность отправлять фотографии в исходном качестве;

Возможность отправлять файлы объёмом более 2 ГБ;

Возможность настраивать интерфейс приложения.

В общем и целом разработчики таких приложений знают, чем цеплять пользователя. В то время как в официальном клиенте все эти функции отсутствуют, кастомные предлагают их все совершенно бесплатно. Поэтому нет ничего удивительного, что пользователи с удовольствием качают их себе.

Однако есть одна маленькая проблема. Дело в том, что официально сторонние клиенты WhatsApp запрещены. У мессенджера нет открытого API, как у Telegram, который позволяет создавать кастомные приложения. Поэтому модераторы отслеживают случаи их использования и блокируют.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Блокировка происходит не из-за использования кастомного приложения как такового, а из-за потенциальной опасности аккаунтов, которые получают доступ к сервису. Алгоритмы думают, что учётную запись взломали или она используется для обхода правил. Поэтому безопаснее всего просто отключить её.

Однако основная проблема кастомных версий WhatsApp заключается даже не в риске блокировки, а в риске кражи вашего аккаунта. Дело в том, что в Google Play и любых других официальных каталогах таких приложений в принципе нет. Поэтому разработчики размещают их на площадках, где как таковых правил и нет.

Естественно, это приводит к тому, что даже в доброкачественное приложение могут быть внесены изменения, которые позволят злоумышленникам украсть ваш аккаунт, а потом начать использовать его в своих целях. Например, для рассылки спама или для обмана ваших знакомых и близких.

Напоминаю пользователям WhatsApp, что загрузка поддельной или кастомизированной версии мессенджера — это очень плохая идея. Эти приложения только выглядят безвредно, а по факту могут украсть ваши данные и нарушить вашу конфиденциальность, — написал Уилл Кэткарт у себя в Твиттере.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТИК. ТУТ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИДАХ И НЕ ТОЛЬКО

Известны случаи, когда мошенники завладевали аккаунтом жертвы, а потом писали от её имени людям из списка контактов с просьбой отправить деньги. Несмотря на то что большинство по статистике не ведётся на такие разводки, находятся те, кто верят в реальность просьбы и совершают перевод в пользу злоумышленников.

Хуже всего, что Google Play Protect и другие антивирусные приложения не распознают кастомные клиенты WhatsApp как вредоносные. Потому что в них и нет никаких вирусных скриптов. Они просто собирают ваши данные, а потом отправляют их на сервера своих разработчиков, которые получают возможность использовать их по своему усмотрению.