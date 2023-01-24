5 классных приложений для диджеинга на Андроид

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов 0

В 2023 году практически любой Андроид-смартфон позволяет вам стать диджеем! Возможно, это немного не так как вы себе представляли, но плавно свести треки в единый микс прямо на телефоне не составит труда. Главный плюс — ни дорогого оборудования, ни ноутбука с платным софтом вам не понадобится. Но самое приятное, что даже обучиться диджеингу на смартфоне можно самому без чужой помощи. Сегодня расскажем о классных приложениях для диджеев, которые позволяют менять скорость трека, делать плавный переход, создавать сэмплы и миксовать песни разных жанров на смартфоне.

5 классных приложений для диджеинга на Андроид. Нашли 5 отличных приложений для диджеинга для вашего Android-смартфона. Фото.

Нашли 5 отличных приложений для диджеинга для вашего Android-смартфона

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Cross DJ Free

Одно из самых популярных приложений для диджеинга на планшетах или смартфонах — это Cross DJ. В нем расположено две деки, на которые нужно загрузить нужный трек со смартфона. После этого вы запускаете один и при необходимости уменьшаете его громкость с помощью ползунков, расположенных снизу. Удобно и то, что воспроизведение отображается на шкале над декой, а слева расположен питчер для изменения скорости.

Cross DJ Free. Это самое простое приложение для сведения музыки. Фото.

Это самое простое приложение для сведения музыки

Есть автоматическая синхронизация треков, что позволяет подогнать один под другой по одному нажатию без ручных настроек, а благодаря мультитач-дисплею можно одновременно взаимодействовать сразу с несколькими клавишами на экране. Cross DJ Free обладает массой настроек воспроизведения и интерфейса и умеет хранить готовые плейлисты с треками, чтобы не нужно было лишний раз заглядывать в память телефона.

Скачать Cross DJ

DJ Studio 5 — создание ремиксов на смартфоне

Если вы хотите поэкспериментировать со звучанием трека, добавив в него изюминку, используйте DJ Studio 5. Это приложение с большим количеством эффектов: скрэтчи, ревербация, ломаный бит и многие другие доступны в этой программе. Их можно менять по своему усмотрению и сохранять. Музыку можно зациклить, усилить низкие частоты или добавить собственный вокал в песню — будет звучать очень круто!

DJ Studio 5 — создание ремиксов на смартфоне. В DJ Studio 5 есть все базовые инструменты для диджеинга. Фото.

В DJ Studio 5 есть все базовые инструменты для диджеинга

На шкале воспроизведения сверху можно легко легко перематывать трек на нужное место, заодно оставляя закладку с помощью кнопки Cue. Приложением можно пользоваться не только горизонтально, но и вертикально, если вам не требуется вторая дека. Интерфейс DJ Studio 5 прост, а пользоваться им можно без премиум-версии.

Скачать DJ Studio 5

6 советов, как использовать Google Ассистент на Андроиде

edjing Mix — лучшее приложение для диджеинга

Пожалуй, самое популярное приложение для диджеинга на смартфоне — это edjing Mix. В нем есть все, что нужно для создания миксов: сэмплы с голосами, звуковые эффекты, автоматическое сведение треков, ползунки с регулировкой звука, эквалайзер и горячие клавиши. Эффекты можно настраивать вручную, меняя их тональность, скорость и громкость.

edjing Mix — лучшее приложение для диджеинга. В edjing вы сможете прокачать свои навыки по диджеингу. Фото.

В edjing вы сможете прокачать свои навыки по диджеингу

Сверху расположена шкала воспроизведения, с помощью которой вы можете плавно сводить один трек с другим на телефоне. Готовый вариант можно сохранить и загрузить в другие соцсети. С edjing Mix вам не нужны никакие курсы диджеинга: приложение имеет очень простой интерфейс и в нем легко разобраться самому, так сказать, по наитию.

Скачать edjing Mix

❗ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ СКИДКИ

Если разберетесь в этом непростом деле, можете перейти на более профессиональную версию — edjing PRO LE. В ней больше инструментов, а интерфейс тот же, но нагружен чуть больше. Все потому, что приложение предназначено для профи: сможете зацикливать треки, использовать больше эффектов и другие фишки для сведения музыки. При этом edjing PRO LE — облегченная бесплатная версия, поэтому без проблем запустится даже на не самом мощном смартфоне.

Скачать edjing PRO LE

djay — диджейский пульт на смартфоне

Кстати, если хотите начать изучать диджеинг, лучше всего это делать с утилитой djay. Она имеет базовый интерфейс, не перегруженный лишним кнопками. Деки, синхронизация треков и кроссфейдер для плавного перехода — все, что нужно на старте карьеры или просто для записи небольшого микса.

djay — диджейский пульт на смартфоне. djay работает довольно быстро на любом смартфоне и позволяет подгружать треки из стриминговых сервисов. Фото.

djay работает довольно быстро на любом смартфоне и позволяет подгружать треки из стриминговых сервисов

Можно использовать звуковые эффекты, менять скорость трека и загружать музыку из SoundCloud и подключать дополнительные устройства вроде MIDI-клавиатур или Bluetooth-аксессуаров. В общем, настоятельно рекомендую начать с этого приложения — оно вам точно понравится.

Скачать djay

Чем смартфон Ростест отличается от обычного и стоит ли за него переплачивать

Music Maker Jam

Music Maker Jam. Приложение позволяет записывать свой голос и добавлять его в трек. Фото.

Приложение позволяет записывать свой голос и добавлять его в трек

Диджейские приложения так или иначе похожи друг на друга. Но есть исключения: например, Music Maker Jam. Оно умеет записывать ваши вокальные партии, распределяя их по разным звуковым дорожкам, после чего вы можете их легко добавлять в миксы. При этом Music Maker Jam подсказывает, какие инструменты использовать, чтобы добавить необычное звучание — такого нет ни в одной другой программе!

Эта утилита хороша для начинающих: просто и понятный интерфейс, множество звуковых эффектов, инструкции по использованию и возможность записи микса в режиме реального времени. Пользоваться можно бесплатно, но будьте внимательны: внутри есть платные функции.

Music Maker Jam

Теги
Лонгриды для вас
Как обрезать музыку на телефоне и сделать рингтон

Каждый владелец смартфона может установить мелодию на звонок Андроид. Причем ему доступен выбор из нескольких вариантов. Это может быть как стандартный набор звуков, так и любой трек, загруженный на мобильное устройство. И, если с первым вариантом все ясно, то со вторым возникают проблемы. В частности, из-за того, что песня имеет длительное вступление, а своего пика она достигает только во время припева. Но из этой ситуации можно выйти, разобравшись, как обрезать музыку на Андроид. Все, что вам понадобится — скачать одно из 5-ти приложений, о которых я вам сегодня расскажу.

Читать далее
Стоит ли покупать наушники с шумоподавлением

Одним из недостатков AirPods 3 является отсутствие шумоподавления - пожалуй, это еще и главное их отличие от AirPods Pro. В 2022 году практически каждый пользователь присматривается к TWS-гарнитуре с ANC, считая ее одним из главных компонентов. Но так ли полезно шумоподавление? У некоторых пользователей эта функция вызывает определенный дискомфорт, особенно, если в ухе остается один наушник. Кроме того, ANC влияет на заряд батареи и в некоторых случаях - на цену наушников. Предлагаю разобраться, как влияет шумодав на человека, почему к нему надо привыкать и стоит ли покупать наушники с ANC.

Читать далее
переключатель
OnePlus лишились главного отличия от остальных телефонов. Вернется ли переключатель звука

Не знаю, как вы, а я обожаю телефоны, которые в наше время могут быть нестандартными. Кажется, что сейчас ничего подобного уже быть не может, но это не совсем так. Например, в iPhone и OnePlus есть механический переключатель звука, который находится сбоку, и позволяет одним переключением ползунка выключить все звуки. Это очень удобная функция, которую многие недооценивают. При этом OnePlus умудрилась от нее отказаться. Раньше она была во всех ее флагманских телефонах, но уже вышел первый телефон без него. Сначала я расстроился из-за этого, но оказывается, еще не все потеряно, и вот почему. Давайте рассмотрим это, а заодно поймем, почему так произошло и в чем плюсы этого ползунка.

Читать далее
Новый комментарий