5 классных приложений для диджеинга на Андроид

В 2023 году практически любой Андроид-смартфон позволяет вам стать диджеем! Возможно, это немного не так как вы себе представляли, но плавно свести треки в единый микс прямо на телефоне не составит труда. Главный плюс — ни дорогого оборудования, ни ноутбука с платным софтом вам не понадобится. Но самое приятное, что даже обучиться диджеингу на смартфоне можно самому без чужой помощи. Сегодня расскажем о классных приложениях для диджеев, которые позволяют менять скорость трека, делать плавный переход, создавать сэмплы и миксовать песни разных жанров на смартфоне.

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Cross DJ Free

Одно из самых популярных приложений для диджеинга на планшетах или смартфонах — это Cross DJ. В нем расположено две деки, на которые нужно загрузить нужный трек со смартфона. После этого вы запускаете один и при необходимости уменьшаете его громкость с помощью ползунков, расположенных снизу. Удобно и то, что воспроизведение отображается на шкале над декой, а слева расположен питчер для изменения скорости.

Есть автоматическая синхронизация треков, что позволяет подогнать один под другой по одному нажатию без ручных настроек, а благодаря мультитач-дисплею можно одновременно взаимодействовать сразу с несколькими клавишами на экране. Cross DJ Free обладает массой настроек воспроизведения и интерфейса и умеет хранить готовые плейлисты с треками, чтобы не нужно было лишний раз заглядывать в память телефона.

Скачать Cross DJ

DJ Studio 5 — создание ремиксов на смартфоне

Если вы хотите поэкспериментировать со звучанием трека, добавив в него изюминку, используйте DJ Studio 5. Это приложение с большим количеством эффектов: скрэтчи, ревербация, ломаный бит и многие другие доступны в этой программе. Их можно менять по своему усмотрению и сохранять. Музыку можно зациклить, усилить низкие частоты или добавить собственный вокал в песню — будет звучать очень круто!

На шкале воспроизведения сверху можно легко легко перематывать трек на нужное место, заодно оставляя закладку с помощью кнопки Cue. Приложением можно пользоваться не только горизонтально, но и вертикально, если вам не требуется вторая дека. Интерфейс DJ Studio 5 прост, а пользоваться им можно без премиум-версии.

Скачать DJ Studio 5

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edjing Mix — лучшее приложение для диджеинга

Пожалуй, самое популярное приложение для диджеинга на смартфоне — это edjing Mix. В нем есть все, что нужно для создания миксов: сэмплы с голосами, звуковые эффекты, автоматическое сведение треков, ползунки с регулировкой звука, эквалайзер и горячие клавиши. Эффекты можно настраивать вручную, меняя их тональность, скорость и громкость.

Сверху расположена шкала воспроизведения, с помощью которой вы можете плавно сводить один трек с другим на телефоне. Готовый вариант можно сохранить и загрузить в другие соцсети. С edjing Mix вам не нужны никакие курсы диджеинга: приложение имеет очень простой интерфейс и в нем легко разобраться самому, так сказать, по наитию.

Скачать edjing Mix

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Если разберетесь в этом непростом деле, можете перейти на более профессиональную версию — edjing PRO LE. В ней больше инструментов, а интерфейс тот же, но нагружен чуть больше. Все потому, что приложение предназначено для профи: сможете зацикливать треки, использовать больше эффектов и другие фишки для сведения музыки. При этом edjing PRO LE — облегченная бесплатная версия, поэтому без проблем запустится даже на не самом мощном смартфоне.

Скачать edjing PRO LE

djay — диджейский пульт на смартфоне

Кстати, если хотите начать изучать диджеинг, лучше всего это делать с утилитой djay. Она имеет базовый интерфейс, не перегруженный лишним кнопками. Деки, синхронизация треков и кроссфейдер для плавного перехода — все, что нужно на старте карьеры или просто для записи небольшого микса.

Можно использовать звуковые эффекты, менять скорость трека и загружать музыку из SoundCloud и подключать дополнительные устройства вроде MIDI-клавиатур или Bluetooth-аксессуаров. В общем, настоятельно рекомендую начать с этого приложения — оно вам точно понравится.

Скачать djay

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Music Maker Jam

Диджейские приложения так или иначе похожи друг на друга. Но есть исключения: например, Music Maker Jam. Оно умеет записывать ваши вокальные партии, распределяя их по разным звуковым дорожкам, после чего вы можете их легко добавлять в миксы. При этом Music Maker Jam подсказывает, какие инструменты использовать, чтобы добавить необычное звучание — такого нет ни в одной другой программе!

Эта утилита хороша для начинающих: просто и понятный интерфейс, множество звуковых эффектов, инструкции по использованию и возможность записи микса в режиме реального времени. Пользоваться можно бесплатно, но будьте внимательны: внутри есть платные функции.

Music Maker Jam