5 крутых приложений для Андроид, если захочешь прокачать свой смартфон

Гугл Плей предлагает пользователям самый разный софт на все случаи жизни, но все усложняется поиском. Приложений стало настолько много, что в каталоге нередко попадаются одинаковые названия, а вверху списка результатов может оказаться совершенно другая программа. В конце концов, не нужно забывать о том, на просторах Google Play немало мусора и заброшенного софта, который давно не обновлялся. Однако есть и полезные приложения для Андроид, которые помогут прокачать смартфон. Собрали самое интересное, что может вам пригодиться.

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Фотогалерея для Андроид — скачать бесплатно

Стандартная галерея для фотографий на Андроид не отличается функциональностью ни в одной из оболочек. В принципе, это однотипные приложения для просмотра изображений — вот и все. Рекомендуем заменить его на стороннее — вы сразу заметите разницу! Это умный фотоальбом, который правильно сортирует снимки, позволяет скрывать их или пользоваться мощным набором инструментом для обработки изображений.

Можно не только обрезать их, но и улучшать, а также создавать коллажи в разных стилях и добавлять к ним различные стикеры. Однако самая сильная сторона приложения — защита фотографий паролем. Для этого предусмотрен специальный раздел, войти в который можно по коду. Храните там целые альбомы из фото и видео, не боясь, что к ним получит доступ кто-то другой.

Галерея для Андроид

Где скачать открытки для Ватсапа

Несмотря на все шутки про открытки для Ватсапа и других мессенджеров, они пользуются большим спросом среди пользователей. Самый простой способ — загуглить их, сохранить и переслать. Но зачем, если есть приложение Открытки Онлайн с огромной библиотекой таких файлов?

Они разбиты на разные категории, поэтому не составит труда быстро найти открытку в Ватсап: например, на праздник или просто так — в качестве пожелания. Внутри есть встроенный календарь праздников открытки по дням недели. Их легко сохранять в телефон и отправлять через соцсети. Естественно, что за все это с вас не возьмут ни рубля.

Открытки для Ватсап

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Как ускорить песню на телефоне

Согласитесь, иногда есть желание ускорить песню, сделав ее энергичнее? Тем более, что в соцсетях такие версии сейчас есть почти в каждом видеоролике! Ну, или, например, замедлить, заодно снизив тональность. Сделать это быстро поможет приложение Up Tempo — с ним разберется даже новичок.

Все, что нужно — загрузить трек из памяти, после чего изменить значение Pitch и Tempo до подходящих значений, сохранив полученное аудио. Утилита работает с файлами разных форматов, а также поддерживает различные эффекты, но за них придется заплатить. В остальном, если все это вам не требуется, смело скачивайте аудиоредактор для Андроид себе и пользуйтесь.

Аудиоредактор для Андроид

Как защитить смартфон от кражи

Несмотря на обилие различные защитные механизмы, взломать любой смартфон, получив к нему доступ — не такая уж невыполнимая задача. А вот предотвратить кражу довольно легко с помощью утилиты Не трогай мой телефон! Просто включаете в ней сигнал тревоги и блокируете экран, после чего на основе датчиков приложение заметит изменение положения в пространстве.

В результате этого раздастся звук сирены и будет продолжаться до тех пор, пока телефон не положат на место. Самое интересное, что утилита для защиты работает в фоновом режиме и блокируется отдельным пин-кодом, поэтому отключить ее нереально. Работает бесплатно и однозначно пригодится каждому!

Защита от кражи смартфона

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Какую головоломку скачать на телефон

Игры для Андроид в наших подборках — уже традиция. Так не будем же нарушать ее! Пользователи нашего чата в Телеграме очень любят головоломки, так что, вот еще одна под названием Cryptogram. В ней предстоит собирать из букв целые фразы. Поначалу они кажутся простыми — всего-то надо добавить их с клавиатуры, а они еще и могут повторяться.

Но со временем задания усложняются, да и ошибок можно допустить всего 3. Так что, угадывайте, но без Гугла! А если увлечетесь, то для вас будут доступны другие задания вроде ежедневного вызова. Свой уровень IQ можно отслеживать в кольцах на главном экране.

Криптограм для Андроид