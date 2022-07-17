5 крутых приложений на Андроид, о которых вы могли не знать

Приложения — то, что делает смартфон таким удобным. Устройствам на Андроид повезло больше всего, ведь на них можно ставить программы из разных источников и не зависеть от одного магазина приложений. К сожалению, иногда искать полезный и необычный софт иногда приходится вручную, поэтому мы сделали это за вас — выбрали 5 отличных программ на любой вкус, а некоторые из них вовсе работают без Интернета. Сегодня расскажем об удобных программах для смартфона, которые по какой-то причине вы могли не заметить, хотя на них стоит обратить внимание.

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Как отдохнуть от телефона

Производители смартфонов предлагают различные способы ограничить использование устройства, правда все они помогают только первое время: после этого сам не замечаешь того, как начинаешь использовать различные лазейки. В результате, снова проводишь с телефоном в руках сутки напролет. Приложение Forest — оригинальный способ дать себе отдохнуть, а заодно — посадить дерево. Именно поэтому оно больше напоминает игру: вам нужно выбрать дерево, установить промежуток времени и запустить таймер.

Теперь, когда выйдете из приложения или включите телефон, дерево погибнет. Если же сможете дотерпеть, то оно будет посажено в виртуальном лесу. Можно просмотреть статистику посаженных деревьев — это отразит вашу продуктивность. Таким оригинальным способом можете избавиться от вредной привычки — обязательно попробуйте!

Forest для Android

Приложение для изменения голоса на Андроид

Если по каким-то причинам вам необходимо изменить голос или просто отредактировать его, сделав лучше, попробуйте SoulApps Studio: это крутая утилита с бесплатными эффектами, среди которых даже есть возможность добавить фоновый звук, например, стройку или улицу. Из песен можно извлечь только вокал или отредактировать трек на любой вкус, например, обрезать лишнее.

Также можно записать голосовое сообщение в Вотсапе и добавить к нему эффект. Само собой, можно изменять голос в реальном времени с помощью разных эффектов — запросто превратите себя в Венома или другого супергероя. Разобраться в приложении просто да и реклама не мешается — просто отключите интернет на телефоне, после чего она пропадет.

Изменить голос на Андроид

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Лучшие циферблаты для Samsung Galaxy Watch

Решили добавить в нашу подборку не только приложения для смартфонов, но и полезные утилиты для смарт-часов: вот вам коллекция циферблатов для Galaxy Watch под названием Facer. Достаточно загрузить и установить его, после чего нажать на виджет часов и сменить циферблат. В приложении огромный выбор на любой вкус: есть циферблаты от аналоговых часов, цифровых, минималистичные, спортивные и с различными персонажами. В общем, точно найдете понравившийся. Чтобы установить, просто нажмите на понравившийся.

Циферблаты для часов Samsung

Как сделать говорящее фото

Хотите превратить фотографию в анимацию и добавить к ней голос? Попробуйте Biugo — эта утилита размечает точки на лице, чтобы они двигались естественно. После создания шаблона можно добавить песню, а приложение обработает и сгенерирует видео, в котором персонаж будет произносить слова.

Единственное — рот не всегда движется естественно и движения головы не совсем точные. Впрочем, приложение постоянно улучшают и в нем есть масса настроек — это самое главное. Приложение работает бесплатно: после создания одной фотографии нужно просмотреть рекламу.

Приложение для создания говорящего фото

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Как определить растение по фото

Гуляли по лесу и увидели необычное растение? Или обнаружили непонятный куст, но не знаете, сорняк это или нет? Используйте утилиту PictureThis: приложение с искусственным интеллектом умеет распознавать растения по фото, а также цветы и сорняки — достаточно лишь загрузить его или найти в базе вручную. У каждого растения есть подробное описание, из которого узнаете, является ли оно ядовитым или нет.

В базе приложения есть более 10 000 видов растений, а точность определения — 98%. PictureThis помогает заботиться о цветах в доме: отправляет советы от экспертов по уходу, напоминает о своевременном поливе и пересадке в более крупный горшок. Есть даже чат со специалистами, которые объяснят, можно ли есть волчью ягоду или лучше не стоит.

Приложение для определения растений

А если кажется, что ваш смартфон Xiaomi плохо справляется с вышеуказанными приложениями, просто попробуйте его ускорить: выбрали 5 отличных советов, которые сделают смартфон быстрее, даже если он не самый новый.