Стандартный набор приложений на любом Android-смартфоне закрывает базовые сценарии, но дальше начинается зона, где выбор софта уже за вами. Ниже пять приложений, которые я собрал за годы использования Android и которые реально закрыли мои повседневные задачи — от работы с файлами до контроля расходов и синхронизации между телефоном и компьютером. Это не «магия», а трезвый список инструментов, каждый из которых решает конкретную проблему. А если вам этого окажется мало, взгляните на 5 новых приложений августа.

Solid Explorer вместо базового файлового менеджера

Стандартное приложение «Файлы» покрывает минимум, а вот для более серьёзной работы с файлами я перешёл на Solid Explorer. Первое, что зацепило, — режим двух панелей: в горизонтальной ориентации открываются два окна сразу, и перенос файлов из папки загрузок в рабочую превращается в простое перетаскивание.

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Отдельно ценю, что приложение видит не только локальную память. Я подключил в боковую панель Google Drive, OneDrive и даже свой SFTP-сервер (это способ доступа к файлам на удалённом сервере по защищённому каналу). Облако выглядит как обычная папка, и это удобно, когда файлы разбросаны между телефоном и хранилищами.

Скачать Solid Explorer

Ещё пара полезных мелочей: Solid Explorer сам распаковывает архивы ZIP, 7ZIP и RAR, а встроенный анализатор показывает, какие большие файлы и видео съедают место, когда память заканчивается. Если вам нужен продвинутый менеджер файлов, а не просто «посмотреть загрузки», это разумный вариант.

Easy Fire Tools для управления ТВ-приставкой

Если у вас есть ТВ-приставка из нашей подборки, Easy Fire Tools заметно упростит жизнь. Главное — оно позволяет ставить приложения, которых нет в стандартном магазине: берёте APK-файл (это установочный файл Android-приложения) и парой нажатий отправляете его на приставку.

Скачать Easy Fire Tools

ТВ-приставки славятся тем, что на них быстро кончается место. Вместо того чтобы копаться в медленном меню на телевизоре, я открываю приложение на телефоне, вижу список всех программ на приставке, сколько места они занимают, и удаляю ненужное одним нажатием. Плюс есть функция скриншотов интерфейса телевизора прямо в галерею телефона.

Syncthing для синхронизации файлов между телефоном и ПК

Если вы, как и я, целый день перескакиваете между Android-телефоном и компьютером на Windows, то знаете, как раздражают переносы файлов. Syncthing стал моим главным помощником, и его ключевое отличие в том, что это не облако, а прямой зашифрованный канал между вашими устройствами.

Скачать Syncthing

Я настроил автоматическую синхронизацию папок с медиа из мессенджеров и скриншотами между телефоном и ноутбуком. Сделал снимок экрана — и он уже ждёт меня в папке на компьютере. Один обязательный шаг при настройке: некоторые оболочки Android агрессивно ограничивают фоновые приложения, поэтому Syncthing нужно исключить из энергосбережения, иначе синхронизация будет обрываться.

Focus Friend против бесконечной ленты

Главный враг продуктивности — это не нехватка времени, а бесконечная лента. Встроенный режим фокусировки от Google я пробовал, но обойти его слишком легко. Focus Friend работает иначе: он ощущается как игра, в которой хочется победить.

Скачать Focus Friend

После старта сессии приложение не просто просит не отвлекаться, а ставит барьер между вами и программами, которые обычно съедают время — вроде соцсетей. Плюс оно приятно оформлено, так что смотреть на него не раздражает.

Musicolet для локальной музыки без интернета

Когда почти каждое приложение хочет быть стриминговым сервисом, Musicolet выглядит глотком свежего воздуха. Оно просто играет мои локальные файлы в форматах FLAC и MP3, не требуя подписки и подключения к сети.

Скачать Musicolet

Из полезного — до 20 отдельных очередей воспроизведения одновременно: можно держать наготове списки для работы, спортзала и спокойного утра. Есть виджет и управление из шторки уведомлений, редактор тегов, встроенные тексты песен и таймер сна. Интерфейс при этом выглядит аккуратно.