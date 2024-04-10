Бесплатные приложения для Андроид-смартфона на любой вкус и цвет

Google Play содержит массу приложений на все случаи жизни: вы можете найти в нем календари, плееры, прогнозы погоды, читалки и весь другой необходимый на каждый день софт. Что скачать на телефон — решать именно вам, поэтому сложно создать универсальную подборку программ, которая подойдет всем. Но мы все-таки попробовали и отобрали те, что точно могут пригодиться многим из нас: вас ждут полезные бесплатные приложения для телефона и даже ненавязчивая игра. Мало того, что их потянет даже не самый новый смартфон, так еще пользоваться этими находками из Гугл Плей, вероятно, будете изо дня в день.

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Живые обои для смартфона

Нашли для вас библиотеку 4D изображений, которые не стыдно установить на свой смартфон. Все они представлены в высоком качестве и не зернятся при просмотре, а значит, и глаз резать не будут. Зато они поддерживают эффект параллакс как на Айфоне, то есть, будут двигаться и поворачиваться вместе с вашим смартфоном. Выглядит это очень увлекательно, так как меняется угол обзора на объекты в кадре, а дополнительно появляются другие элементы вроде бликов и солнечных лучей.

Wallcraft Live не ограничивается пейзажами. Внутри можно найти картинки из жанра фэнтези, смешных персонажей, а также видеообои — анимированные изображения для заставки, которые двигаются постоянно, живя своей жизнью. Внутри есть немного рекламы, но она не мешает пользоваться приложением.

Обои для телефона

Красивые виджеты для Android

Если вам наскучил интерфейс смартфона и даже Material You не в силах его освежить, попробуйте крутую утилиту Icon Changer. В ней вы найдете десятки крутых тем для Андроид, которые изменят внешний вид до неузнаваемости. На первый взгляд, собраны довольно экстравагантные, но в реальности есть стильные варианты оформления Android, которые не стыдно использовать.

Не хотите менять всё сразу — попробуйте выбрать просто виджеты или иконки для приложений. Обратите внимание, что некоторые из них заблокированы, но все это решается путем накопления внутренней валюты. Ее можно получить за просмотр рекламы и другие задания, поэтому за новые темы для смартфона с вас не возьмут ни рубля!

Виджеты и иконки на телефон

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Как ускорить песню на телефоне

Многие в 2024 году делают выбор в пользу собственной медиатеки треков вместо стриминговых сервисов. Тем более, что такой вариант дает массу возможностей для редактирования. Например, можно ускорить песню на смартфоне, если вам кажется, что ее темп слишком низкий. Вместо платных утилит и уж тем более переноса на ПК, попробуйте приложение Music Speed Changer.

Оно позволяет выбрать нужную композицию из памяти телефона и увеличить ее скорость, после чего сохранить готовый вариант. Делается это буквально в пару касаний, а благодаря простому интерфейсу разобраться сможет каждый. Также утилита поддерживает другие способы редактирования, например, изменение тональности в песне и наложение эффектов.

Аудиторедактор для телефона

Какое приложение с погодой скачать на Андроид

Давно известно, что стандартные погодные приложения для Андроид не отличаются ни обилием функций, ни точностью прогнозов. Альтернативы из Гугл Плей намного круче, но какой вариант выбрать из существующих? Неплохо себя показывает утилита Ventusky: не обращайте внимание на то, что она может выглядеть старомодно! Лучше посмотрите, насколько она удобная!

Снизу расположена временная шкала, на которой можно выбирать дни недели и время. А при разворачивании отобразится также температура и скорость ветра. Сама карта с погодой выглядит очень практично: на ней отображается температура в разных регионах и осадки. Увидеть подробный прогноз погоды можно при нажатии на значок графика.

Приложение с погодой

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Расслабляющая игра для телефона

Устали от тяжелых рабочих будней, а современные игры с объёмной графикой уже не помогают отвлечься? Рекомендую другой вариант, который вам точно придется по душе — Рыбалка и жизнь. Это расслабляющая игра, которая вообще не требует от вас никаких усилий. Просто расположитесь удобнее на диване и начните ловить рыбу!

Меняйте локации, набирайте очки и следите за поплавком, на который будут попадаться как мелкие, так и крупные обитатели водоемов. Самое крутое — игра про рыбалку имеет ненавязчивый геймплей и приятный саундтрек в стиле ASMR, который можно смело включать в наушниках перед сном.

Расслабляющая игра