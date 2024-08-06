Хорошие приложения для смартфона на Андроид, которые вы могли не заметить в Гугл Плей

В Гугл Плей настолько много приложений, что в них легко запутаться и не найти нужное. Далеко ходить не надо: даже введя в поиске ключевое слово, в результатах появляются разные программы с похожим названием! Единственное отличие заключается в оценках, которые оставляют пользователи, ну и в иконках. В таком многообразии сложно найти что-то реально важное, поэтому в нашей свежей подборке мы решили сделать упор на приложения из Гугл Плей, которые можно не заметить. Освобождайте место в памяти телефона и скорее загружайте себе этот крутой софт — его уже успели оценить тысячи других пользователей!

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Приложение для распознавания растений

Если случайно нашли на даче сорняк, не спешите его выкапывать и выбрасывать — возможно, это необычный вид, который редко встречается в наших краях! Проверить это можно через распознавание растений в приложении PictureThis: программа определяет их при помощи ИИ на основе одной фотографии. После этого у вас отобразится карточка с подробным описанием, данные откуда можно сохранить.

Разработчики регулярно улучшают приложение, делая распознавание точнее. А еще здесь удобный интерфейс со вкладками, среди которых есть алфавитный указатель с растениями — пользоваться камерой не нужно, если вы знаете название. В каждой карточке есть рекомендации по поливу, пересадке, уходу и лечению, если цветок зачахнет.

Распознавание растений

Удобные офлайн-карты для Андроид

Перед тем, как отправиться в поход или просто на природу, где нет связи, рекомендую скачать на телефон удобные карты навигации. Лесной навигатор поможет не заблудиться, расставить точки на маршруте или записать его целиком, чтобы потом изучить. В приложении есть куча полезных функций, которые оценят любители туризма.

При необходимости можно загрузить уже существующую карту со всеми путевыми точками для просмотра и ориентирования в пути. Сам навигатор для Андроид позволяет переключиться на тип карты вроде гибрида или схемы, а также имеет встроенный компас и регулярно обновляется. Работает на основе Гугл Карт, поэтому разобраться в них будет очень легко.

Карты для Андроид

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Плеер для музыки без Интернета

В 2024 году многие пользователи предпочитают не тратиться на стриминговые сервисы и слушают музыку офлайн. Вы можете сделать то же самое, всего лишь нужно найти подходящий плеер для смартфона, например, этот. Приложение радует простотой интерфейса: все кнопки управления, включая темп, избранное и добавления в Избранное, расположены внизу. Вверху можно просмотреть текущий плейлист и даже текст песни.

Дополнительно вы можете удалить трек, установить песню на звонок и даже изменить обложку, скачав нужную. Рекламы внутри нет, ровно как и платных функций или подписок. Плеер для Андроид идеально работает на любых смартфонах — и на слабых, и на мощных. Смело скачивайте и слушайте музыку с комфортом!

Офлайн-плеер для телефона

Открытки для Ватсапа на все случаи жизни

Несмотря на то, что многие относятся к открыткам из Ватсапа скептически, они безумно актуальны в 2024 году. Нашли для вас крутое приложение, в котором есть вообще любое поздравление на все случаи жизни! Например, практически на все праздники из календаря: просто заходите и выбираете нужное изображение и отправляете его в нужном мессенджере.

Кстати, чтобы ничего не пропустить, внутри есть простые пожелания и готовые поздравления с днем рождения всем членам семьи и близким без исключения. Их можно скачать заранее и запланировать отправку, чтобы не потерять. Рекламы минимум — только при открытии некоторых открыток для Ватсапа нужно посмотреть короткий баннер в течение нескольких секунд.

Открытки для Ватсап

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Во что поиграть на телефоне

Чтобы расслабиться в конце рабочего дня или по пути на работу, рекомендую скачать Филворды. Это прикольная игра на сообразительность, которая не требует от вас особого внимания и каких-либо затрат: нужно всего лишь смотреть на игровое поле и выделять слова, попавшиеся вам на глаза. Соединяйте их, набирайте очки и переходите на следующий уровень — здесь их свыше 2000!

Поначалу все идет так, как обещают разработчики — просто и понятно. Но со временем поиск слов на экране усложняется, а игра постепенно начинает затягивать. Некоторые из них могут быть вам не знакомы, за счет чего прокачивается словарный запас. Филворды для Андроид — бесплатная игра, но с небольшим количеством рекламы, которая ничуть не отвлекает.

Логическая игра