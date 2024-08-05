Почему дорогие смартфоны не всегда лучше доступных. Убедился на личном опыте

Несмотря на то что принцип «дороже — значит лучше» чаще всего работает безотказно, в контексте смартфонов он иногда может давать сбой. Рынок мобильных устройств настолько конкурентен, что производители буквально вынуждены выпускать доступную продукцию, которая зачастую не только не уступает, а в ряде случаев даже превосходит своих более дорогих собратьев. В этом я убедился, сравнив два смартфона от Huawei: более доступный Nova 11 Pro и премиальный Pura 70, стоимость которого почти в два раза выше. Разберем ключевые параметры этих устройств и выясним, действительно ли дорогой смартфон всегда оправдывает свою цену.

Чем большой экран смартфона лучше

Первое, с чего начнем, будет экран. Nova 11 Pro может похвастаться большим 6,78-дюймовым дисплеем с изогнутыми краями, в то время как Pura 70 оснащен 6,58-дюймовым дисплеем. Дополнительные 0,2 дюйма хоть и не критичны, по факту обеспечивают некоторый прирост полезной площади. Это преимущество становится особенно заметно при просмотре видно на смартфоне. А вот при чтении, что интересно, больше текстовой информации влезает именно на экран Pura 70.

Другим немаловажным фактором является яркость, которая у Pura 70 заметно выше. Однако на практике эта разница почти незаметна, так как пиковых значений флагман достигает только в редких случаях: например, под прямыми лучами солнца или при отображении HDR-контента. Зато изогнутый экран Nova 11 Pro и выглядит привлекательнее, и обеспечивает больший комфорт при использовании. Также этот элемент добавляет эстетики и создает ощущение премиальности, которое обычно ассоциируется с более дорогими моделями.

Какой смартфон заряжается быстрее

Никогда бы не подумал, но Nova 11 Pro явно выигрывает у Pura 70 по скорости восполнения аккумулятора. Поддержка зарядки мощностью 100 Вт позволяет более доступному устройству подзарядиться примерно за 20-25 минут в зависимости от степени разряженности. Pura 70, несмотря на более высокую цену, ограничен мощностью 66 Вт, из-за чего время его зарядки в аналогичных условиях увеличивается примерно в два раза.

Для меня, как для пользователя, который привык к молниеносной зарядке, это значимый фактор, который играет в пользу бюджетника. И это не блажь, а самая что ни на есть реальная необходимость. Быстрая зарядка Huawei Nova 11 Pro особенно полезна в ситуациях, когда времени критически мало. А так я могу всего за 5-7 минут у розетки получить достаточно энергии для работы в течение как минимум нескольких часов. Это преимущество трудно переоценить, и я тут совершенно не лукавлю.

Автономность Huawei Pura 70 и Huawei Nova 11 Pro

Еще один аспект, который подтверждает, что дешевое — не всегда плохое, это автономность Nova 11 Pro. Несмотря на аккумулятор идентичной емкости, по ощущениям работает бюджетник даже больше флагмана. Хотя точные причины этого мне не ясны и вполне могут быть спровоцированы мной, я явственно наблюдаю, что в моих руках Pura 70 разряжается быстрее при схожих сценариях использования. Я не дам вам конкретных цифр, потому что ничего не замерял. Я просто полагаюсь на свои ощущения, и, на мой взгяд, Nova 11 Pro тут выигрывает.

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Лучшая автономность Huawei Nova 11 Pro вряд ли как-то связана с эффективностью управления энергопотреблением, поскольку Kirin 9000S1 в Pura 70 должен быть тут объективно лучше. Но вот нагрузка и сочетание MicroG и Gbox запросто могут оказывать негативное влияние на автономность флагмана. Как бы там ни было, пользователи бюджетных устройств нередко могут рассчитывать на более длительную работу устройства без подзарядки, чем владельцы топовых аппаратов.

Быстродействие Snapdragon 778G в 2024

Процессор Snapdragon 778G, установленный в Nova 11 Pro и которому уже исполнилось три года, показывает себя не хуже, чем новый Kirin 9000S1 в Pura 70. Он такой же быстрый и такой же безотказный. Единственное заметное преимущество более дорогой модели – чуть более быстрая обработка фотографий. Во всех остальных сценариях использования разница практически неощутима. Это яркий пример того, как грамотная оптимизация позволяет более доступному устройству конкурировать с премиальными моделями даже в 2024 году.

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Snapdragon 778G, несмотря на то, что не является флагманским процессором, обеспечивает плавную работу интерфейса, быстрый запуск приложений и комфортную многозадачность. Даже в играх Nova 11 Pro демонстрирует отличную производительность, не уступая более дорогому Pura 70. Очевидно, что это не недостаток Kirin 9000S1, которым оснащается флагман. Это просто пример грамотной адаптации старого процессора грамотными инженерами.

Стоит ли покупать камерофон

Несмотря на то, что Pura 70 предлагает ряд эксклюзивных функций, таких как 50-кратное увеличение, Nova 11 Pro все еще демонстрирует отличные результаты в повседневной съемке. Наличие оптической стабилизации изображения (OIS), быстрый автофокус и высокое качество снимков делают камеру Nova 11 Pro хорошим выбором для большинства пользователей, которые не намерены вести на смартфон профессиональную съемку.

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В условиях хорошего освещения снимки с Nova 11 Pro получаются четкими, с хорошей детализацией и правильной цветопередачей. При этом ночная съемка также на высоте благодаря эффективной работе алгоритмов обработки изображений. Хотя Pura 70 и предлагает более продвинутые функции, а также более высокую скорость съемки и постобработки, для большинства пользователей будет вполне достаточно возможностей даже Nova 11 Pro.

Сравнение Huawei Pura 70 и Huawei Nova 11 Pro

Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, но мой опыт использования Huawei Nova 11 Pro и Pura 70 наглядно демонстрирует, что более высокая цена не всегда гарантирует лучший пользовательский опыт. Nova 11 Pro предлагает отличный баланс производительности, качества съемки и автономности, при этом стоит значительно меньше, чем Pura 70.

При этом важно понимать, что я уже сделал свой выбор в пользу Pura 70, который предпочел даже более популярному iPhone 15 Plus. Преимущества флагмана Huawei, такие как более продвинутые функции камеры, более высокая скорость работы, плавность интерфейса, стильный дизайн и быстрая зарядка, сделали все дело. В отличие от iPhone, «Пура» окажется реально лучше в повседневном использовании, и для меня, как для гика, это критически важно.

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Что касается Nova 11 Pro, то он отправляется на покой в силу объективных недостатков, нивелируемых флагманом. Например, отсутствия MicroG, менее скоростного сканера отпечатков пальцев или менее стойкого к повреждениям экран, который я, кстати, уже умудрился разбить. Тут Pura 70, конечно, вне конкуренции. Главное, что вам нужно понять, — это необходимость всестороннего изучения рынка. Ведь иногда можно получить отличный смартфон и не переплатить за возможности, которые вам могут даже не пригодиться.