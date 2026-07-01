Для многих владельцев Android в России отечественный магазин стал основным способом ставить приложения на телефон. О том, как скачать RuStore, мы говорили отдельно, а теперь пришло время разобраться с его обновлениями. Ведь чтобы магазин работал стабильно и не выдавал ошибок, его самого нужно вовремя обновлять. А сделать это можно несколькими способами, о которых расскажем далее.

Зачем обновлять приложение RuStore

Магазин приложений — это не то, что ставят один раз и забывают. Регулярное обновление RuStore нужно, чтобы приложение оставалось актуальным: по данным поддержки, так улучшается стабильность, исправляются ошибки и повышается совместимость с новыми версиями Android.

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Обратная сторона понятна. Устаревшая версия может приводить к сбоям, ограничению доступа к функциям и несовместимости с уже установленными приложениями. Если RuStore у вас начал глючить или отказывается что-то ставить, первое, что стоит проверить, — не пропустили ли вы обновление самого магазина.

Как обновить RuStore через уведомление

Самый простой путь — дождаться, пока магазин сам предложит обновление. Если для RuStore есть новая версия, на экране появится уведомление с предложением обновиться. Дальше действий минимум:

Нажмите «Обновить» — начнётся загрузка новой версии на устройство. Дождитесь окончания загрузки. Нажмите «Установить», чтобы завершить обновление.

Если вам не до этого, обновление можно отложить кнопкой «Не сейчас». Важный нюанс: уведомление никуда не денется навсегда — оно будет появляться повторно раз в неделю, пока вы не установите новую версию.

Как поставить новую версию RuStore через раздел «Мое»

Допустим, вы отмахнулись от уведомления, а через пару дней решили всё-таки обновиться и ждать неделю не хочется. Запускать обновление вручную можно в любой момент через раздел «Мое» в нижнем меню приложения:

Откройте RuStore на домашнем экране устройства. Перейдите в раздел «Мое» в нижнем меню. Нажмите «Обновить».

Логика здесь та же, что и у обычных приложений: если пропустили автопредложение, обновление всегда лежит в личном разделе магазина. Кстати, точно так же — из вкладки «Мое» — обновляются и сами приложения, установленные через RuStore: там можно нажать «Обновить» рядом с конкретной программой или сразу «Обновить все».

Обновление RuStore через APK

Бывает, что предложение обновиться не появляется — например, отключены уведомления или что-то пошло не так с самим магазином. В этом случае остаётся ручное обновление через APK — установочный файл приложения, который скачивается напрямую с сайта:

Откройте официальный сайт RuStore в браузере на Android-устройстве. Скачайте последнюю версию RuStore в виде APK-файла. При необходимости разрешите установку из неизвестных источников для приложения, через которое ставите файл — обычно это браузер или файловый менеджер. Откройте загруженный APK и подтвердите установку. Запустите RuStore и продолжайте работу.

Здесь есть важное ограничение, о котором прямо предупреждает поддержка: устанавливайте APK только из доверенного источника. Для RuStore это официальный сайт (файлы «с форумов» и из непонятных телеграм-каналов легко могут оказаться подделкой с вредоносным кодом). Такой же аккуратности стоит придерживаться и с другими приложениями: например, как обновить Telegram на Android мы разбирали отдельно.

Автоматические обновления RuStore

Есть один сценарий, где от вас вообще ничего не требуется. Если установленная версия RuStore перестала поддерживаться, приложение обновится автоматически за счёт механизма принудительного обновления. То есть окончательно «застрять» на мёртвой версии магазин вам не даст, но доводить до этого не стоит: лучше обновляться вовремя, чем ждать, пока функции начнут отваливаться.

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Итог простой. В большинстве случаев достаточно нажать «Обновить» в уведомлении или зайти в раздел «Мое». Ручная установка APK нужна только как запасной вариант и только с официального сайта. Если магазин ведёт себя странно, отказывается ставить приложения или выдаёт ошибки — начните с проверки его собственной версии, это часто и есть причина проблемы.