Wildberries сделал отмену заказов платной — теперь отказаться от товара через приложение бесплатно нельзя. На какой срок введено правило, маркетплейс не уточнил. Разбираемся, сколько стоит отмена заказа с ВБ, как всё ещё можно отказаться от заказа без оплаты и кого это касается в первую очередь. А, если Вайлдберриз списывает у вас деньги на постоянной основе, переходите в эту статью и читайте — там есть подробная инструкция, как отменить списания.

Что изменилось в отмене заказов на Вайлдберриз

Главное нововведение простое: отмена заказа в приложении стала платной. Если вы оформили товар, а потом решили от него отказаться до получения, маркетплейс спишет деньги за саму процедуру отмены, даже если вы не создавали ВБ Кошелек. Точную причину Wildberries публично не объяснил, а срок действия новой политики не назвал — это важно держать в голове, потому что правила могут поменяться в любой момент.

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Теперь бесплатно отказаться от заказа можно только при получении в пункте выдачи. То есть платной стала именно отмена через приложение, а не отказ как таковой. При этом очень важно прийти в ПВЗ. Если дождаться, пока заказ отменится сам — штраф все-таки будет.

Сколько стоит отмена заказа в Вайлдберриз

По имеющимся данным, отмена заказа через приложение стоит от 50 до 100 рублей в зависимости от региона. Однако есть еще и штраф за невыкупленный заказ, и вот он уже гораздо больше и составляет 200 рублей и 500 рублей в зависимости от ситуации. Меньшая сумма обычно касается отмены до отправки или мелких товаров, большая — заказов, которые вы оформили, но так и не забрали.

Если вы решили отменить заказ на ВБ до его поступления в ПВЗ, проделайте следующее:

Откройте приложение Wildberries и перейдите в профиль;

Здесь выберите вкладку «Заказы» и найдите заказ, который хотите отменить;

Откройте его и нажмите кнопку «Отменить»;

Подтвердите отмену (она может быть и бесплатной).

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Если вы привыкли набирать корзину «на примерку» и потом массово отказываться от половины, такая привычка теперь может выйти в заметные деньги. Особенно это чувствительно для тех, кто заказывает одежду и обувь сразу в нескольких размерах.

Как отменить заказ на Wildberries бесплатно через ПВЗ

Самый простой способ не платить — не отменять заказ в приложении, а отказаться от него в пункте выдачи. Логика такая: товар доезжает до ПВЗ, вы его вскрываете, осматриваете и просто не выкупаете.

Дождитесь, пока заказ приедет в пункт выдачи и придёт уведомление о готовности к получению. Придите в ПВЗ и попросите сотрудника выдать нужный товар для осмотра. Вскройте упаковку и проверьте вещь в примерочной или прямо на месте. Если товар не подошёл, сообщите сотруднику, что отказываетесь от выкупа. Деньги вернутся на ваш способ оплаты в обычном порядке, без платы за отмену.

Этот путь дольше, чем отмена в пару нажатий, зато не стоит ничего. По сути, маркетплейс подталкивает покупателей не отказываться от товаров заранее, а доводить заказ до пункта выдачи.

Почему Wildberries берёт деньги за отмену заказа

Официального развёрнутого объяснения нет, но логика рынка понятна. Массовые отмены и невыкупленные заказы создают лишние расходы на логистику: товар собирают, везут, обрабатывают, а потом возвращают. Плата за отмену — это способ переложить часть этих издержек на покупателей и снизить число «холостых» заказов.

Да, это не приятно. Но никто не заставляет вас отменять заказ в приложении Вайлдберриз. Вы всегда можете прийти в ПВЗ и сделать это бесплатно.