Российский рынок мессенджеров переживает странный момент. Telegram и WhatsApp* де-факто заблокированы. MAX есть у всех, но с государством за спиной и кучей скрытых опасностей. Место для нового игрока есть — и его, судя по всему, хочет занять самый популярный отечественный маркетплейс. Wildberries делает свой мессенджер и совсем скоро он может появиться на Android.

Что известно о мессенджере Wildberries

В июне 2026 года глава Wildberries & Russ Татьяна Ким в интервью ТАСС впервые рассказала о корпоративном мессенджере, который компания тестирует внутри. По ее словам, изначально он создавался для внутренних задач — общения между сотрудниками. Но планы шире: в перспективе его хотят вывести на российский рынок, а затем и на международный.

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5 августа 2026 года Коммерсантъ сообщил, что ООО «РВБ» зарегистрировало несколько десятков доменов связанных с будущим сервисом. Среди них:

wb-messenger.ru;

chat-wb.ru;

чат-вб.рф другие похожие адреса.

Это уже не слова, а конкретные действия. Официального подтверждения запуска и сроков нет, но регистрация десятков доменов под один проект — серьезный сигнал. Следить за новостями о российских мессенджерах удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем Wildberries нужен мессенджер

На первый взгляд вопрос странный — зачем маркетплейсу чат? Ведь можно просто списывать по 199 рублей в месяц за непонятную подписку и оставаться в плюсе. Но если подумать — логика железная. У Wildberries около 120 миллионов покупателей и огромная сеть продавцов. Между ними постоянно происходит коммуникация (вопросы о товаре, споры о возвратах, уточнение деталей доставки). Сейчас это реализовано через неудобные внутренние чаты маркетплейса. Нормальный мессенджер это решает элегантнее.

Плюс у Wildberries уже есть Wibes — платформа для видеошопинга с элементами общения между пользователями. Это фактически зародыш мессенджера. Развить его до полноценного продукта — логичный следующий шаг. И контекст: российский рынок мессенджеров сейчас пустой. Telegram фактически заблокирован. MAX есть у всех но далеко не все им довольны. Татьяна Ким прямо сказала что для успешного выхода нужно предложить «что-то новое» — в условиях опустевшего рынка порог для этого «нового» значительно ниже чем в 2020 году.

Чем мессенджер Wildberries отличается от MAX

Вот здесь самое интересное, и именно поэтому новость заслуживает внимания:

MAX — государственный мессенджер . За ним стоит VK с государственным участием, политика конфиденциальности прямо допускает передачу данных по запросу правоохранительных органов, сквозного шифрования в обычных чатах нет. Это не домыслы — это написано в официальных документах сервиса.

. За ним стоит VK с государственным участием, политика конфиденциальности прямо допускает передачу данных по запросу правоохранительных органов, сквозного шифрования в обычных чатах нет. Это не домыслы — это написано в официальных документах сервиса. Мессенджер Wildberries — это коммерческий продукт. Компания зарабатывает на комиссии с продаж. Государство не является акционером и не имеет прямого влияния на политику обработки данных. Это принципиально другая модель доверия, однако российский мессенджер все равно обязан соблюдать законы, предполагающие хранение переписки пользователей.

Важная оговорка: «частный» не значит автоматически «безопасный». Это зависит от того, какую архитектуру выберут разработчики — будет ли там E2EE, как будут храниться данные, какой будет политика конфиденциальности. Пока этого никто не знает. Но сам факт отсутствия государственного участия — уже принципиальное отличие от MAX. Обсудить ситуацию с мессенджерами можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Когда мессенджер Wildberries появится на Android

Честно: конкретных сроков нет. Татьяна Ким говорила о планах, не о датах. Домены зарегистрированы, но между регистрацией и готовым приложением в RuStore дистанция огромная. Реалистичный сценарий выглядит примерно так:

сначала полноценный запуск внутри компании для сотрудников;

затем пилот для продавцов на маркетплейсе как инструмент коммуникации с покупателями;

затем (если все пойдет по плану) выход в публичный доступ для всех россиян;

международный рынок — в самой дальней перспективе.

По моим ощущениям, до публичного приложения на Android минимум год, скорее полтора-два. Но следить за развитием стоит: если Wildberries действительно сделает коммерческий мессенджер без государственного участия и с нормальной политикой конфиденциальности — это может стать первой реальной альтернативой MAX для тех, кто не хочет пользоваться государственным сервисом. Актуальные новости о российских мессенджерах публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.