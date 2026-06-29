После выхода обновления оболочки One UI 8.5 Samsung начала отзывать поддержку фирменного приложения для обмена сообщениями. В июле приложение Samsung Messages полностью перестаёт работать, и всем владельцам Galaxy придётся перейти на Google Messages. Если вы ещё не перенесли свою старую переписку, сделать это лучше прямо сейчас, иначе есть риск потерять часть сообщений. Разбираем, что именно происходит, кого это касается и как перенести SMS без потерь.

Почему удаляют приложение Samsung Messages

Samsung начала постепенно отучать пользователей от собственного мессенджера ещё два года назад. Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 в США вышли уже с предустановленным Google Messages вместо фирменного приложения Samsung.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Через несколько месяцев компания стала подталкивать владельцев старых Galaxy к переходу, а в апреле этого года выпустила официальное объявление о закрытии. По словам Samsung, приложение прекращает работу в июле, а точную дату можно посмотреть прямо внутри Samsung Messages.

Причину компания объясняет желанием сделать обмен сообщениями на Android единообразным: лучшая защита от спама и мошенников, поддержка RCS для удобной отправки фото и видео, функции ИИ-помощника Gemini и более стабильная связь с часами и планшетами. RCS — это современная замена обычных SMS, которая работает через интернет и позволяет отправлять качественные медиафайлы, видеть статус прочтения и набора текста.

Кого касается отключение Samsung Messages

Речь о владельцах смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, которые до сих пор пользуются фирменным приложением для SMS. Если у вас новый Galaxy, скорее всего, вы и так давно сидите на Google Messages, и менять ничего не нужно. Главный риск — потеря старой переписки, если просто проигнорировать переход.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Сами по себе сообщения никуда не денутся мгновенно, но после закрытия приложения управлять ими через Samsung Messages вы уже не сможете, поэтому перенос лучше сделать заранее.

Как перенести сообщения из Samsung Messages в Google Messages

Если у вас телефон Samsung, вы могли уже получить уведомление с инструкцией по переходу. Если нет, перенести переписку можно вручную за несколько шагов. Сначала проверьте, где хранятся сообщения — на самом телефоне или в Samsung Cloud. Если они лежат в облаке и вы хотите перенести их в Google Messages, восстановите их на устройство:

Откройте «Настройки», затем «Учётные записи и архивация». В разделе Samsung Cloud выберите «Восстановление данных». Выберите нужную резервную копию с сообщениями. Отметьте пункт «Сообщения» и нажмите «Восстановить».

После этого (или сразу, если сообщения уже на телефоне) откройте или скачайте Google Messages. Появится предложение сделать его приложением по умолчанию для SMS — нажмите кнопку установки приложения по умолчанию и выберите Google Messages.

Как перенести SMS из Samsung Messages на старых версиях Android

На смартфонах с более старыми версиями системы понадобится пара дополнительных действий. На Android 12 и Android 13 значок Google Messages не перенесётся в нижнюю панель на главном экране автоматически — придётся сделать это руками:

Нажмите и удерживайте значок Samsung Messages в нижней панели и выберите «Удалить». Нажмите и удерживайте значок Google Messages, выберите «Добавить на главный экран». Перетащите значок в нижнюю панель.

Перед тем как удалять Samsung Messages окончательно, убедитесь, что вся переписка уже перенеслась в Google Messages. Это самый важный момент: спешить с удалением не нужно.

Что делать, если пропали SMS

Если после смены приложения по умолчанию часть сообщений пропала, не паникуйте. Поддержка Google советует перезагрузить телефон после того, как вы назначили Google Messages приложением по умолчанию.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Если сообщения всё равно не появились, обновите в Google Play сами Google Messages и сервис «Службы оператора связи» (Carrier Services) — это системный компонент, который отвечает за корректную работу SMS и RCS. После обновления переписка обычно подтягивается.