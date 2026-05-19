Стоило только Google официально представить Android 17, как Samsung начала глобальную раскатку стабильной версии One UI 8.5 — обновления оболочки для смартфонов, планшетов и складных устройств Galaxy. Апдейт уже доступен для более чем десятка моделей, а в ближайшие недели его получат ещё больше смартфонов. Несмотря на это, что эта версия базируется на Android 16, есть пять конкретных улучшений, которые превращают One UI 8.5 из рядового обновления Samsung в заметное изменение повседневного опыта.

Панель быстрого доступа в One UI 8.5

Панель быстрого доступа Samsung (Quick Panel — выпадающая шторка с переключателями и ползунками) получила, пожалуй, самое значительное обновление за последние годы. В One UI 8.5 сняты почти все ограничения на её кастомизацию: теперь можно свободно перетаскивать, менять размер и удалять любые ползунки, переключатели и виджеты. Ползунки яркости и громкости можно сделать вертикальными, а медиаплеер — сжать или растянуть.

Для сравнения: в One UI 8.0 можно было лишь менять порядок некоторых секций, а убрать или переместить плитки Smart View и «Управление устройствами» было нельзя. Теперь можно даже полностью очистить панель, оставив её пустой. Если вас раздражали лишние элементы в шторке, это обновление — именно то, чего не хватало.

Новая панель навигации Samsung

Обновление One UI 8.5 заменяет привычную нижнюю панель навигации на так называемую плавающую панель вкладок (Floating tab bar). Теперь она выглядит как пилюля и содержит матовое размытие, которое визуально отделёно от краёв экрана и как бы парит над контентом.

Помимо более современного внешнего вида, плавающая панель немного удобнее для управления одной рукой. Samsung уже использует её в своих приложениях «Телефон», «Галерея», Samsung TV Plus. Сторонние разработчики тоже начинают внедрять этот элемент, так что со временем интерфейс станет более единообразным.

Обновление Galaxy AI: скрининг звонков и улучшенный фоторедактор

Искусственный интеллект Samsung стал заметно полезнее в практических сценариях. Главное нововведение — функция скрининга звонков (Call Screening) внутри Call Assist. Если вам звонит неизвестный номер, ИИ может автоматически принять вызов, спросить звонящего о цели звонка и показать вам текстовую расшифровку прямо на экране. В любой момент можно перехватить разговор голосом или перейти в текстовый режим. Это удобный способ фильтровать спам и избегать ненужных звонков, когда вы заняты, что отлично дополняется другими функциями Galaxy AI.

Также обновился фоторедактор Photo Assist: теперь можно редактировать фото с помощью ИИ без необходимости сохранять каждую промежуточную версию, а кнопка истории позволяет вернуться к прошлым вариантам. Функция Sketch to Image заменена на вкладку Create: вместо рисования от руки можно описать текстом, что добавить или изменить на фото (сменить фон или добавить объект). Есть нюанс: функции Galaxy AI доступны только на ограниченном числе устройств (в основном это флагманы последних лет). Причина — аппаратные требования к нейронному процессору.

Передача файлов с Samsung на iPhone через AirDrop

One UI 8.5 решает одну из самых давних бытовых проблем: Quick Share теперь совместим с Apple AirDrop. Это значит, что вы можете отправлять файлы на iPhone, iPad и Mac без сторонних приложений и облачных сервисов — напрямую, в несколько нажатий.

Чтобы включить функцию, нужно:

Открыть «Настройки», перейти в «Подключённые устройства», затем в Quick Share. Включить переключатель «Поделиться с устройствами Apple». На устройстве Apple зайти в «Настройки», затем в AirDrop, и выбрать «Для всех на 10 минут».

Стоит учитывать нюансы. По данным нескольких источников, AirDrop работает на Galaxy S22 и новее, а также на Galaxy A36. Для более старых и бюджетных моделей Samsung пока не подтвердила поддержку, ведь функция требует не только программного обновления, но и определённых возможностей чипсета. Кроме того, Samsung раскатывает эту возможность поэтапно, так что она может появиться не сразу после обновления.

Настройка экрана блокировки Samsung

Экран блокировки в One UI 8.0 и так давал много свободы, но в версии 8.5 появились приятные детали. Обновлённая система автоматически подстраивает размещение людей и животных на обоях вокруг часов и виджетов, чтобы ничего не перекрывалось.

Также появилась возможность предпросмотра и применения живых погодных эффектов прямо с экрана выбора обоев. То есть не нужно сначала ставить обои, а потом проверять, как они выглядят с анимацией.

Кто получит обновление One UI 8.5 и когда

Раскатка стабильной One UI 8.5 началась 6 мая 2026 года в Южной Корее, а с 11 мая обновление стало доступно в Европе, Северной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. Первыми обновление получили серии Galaxy S25 и S25 Edge, следом — Galaxy S24, Z Fold 7, Z Flip 7, а также планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S10. Устройства линеек Galaxy S23 и Z Fold 5 получат обновление ориентировочно в начале июня (но некоторые его уже оценили). Модели серий A, M и F — позже.

Размер обновления составляет около 4–4,5 ГБ при переходе с One UI 8.0, поэтому устанавливать его лучше по Wi-Fi. Если вы были участником бета-тестирования, промежуточное обновление до стабильной версии займёт всего 480–580 МБ. Если вы пользуетесь флагманом Samsung последних трёх-четырёх лет, обновление стоит установить: настраиваемая шторка, скрининг звонков и обмен файлами с устройствами Apple — вещи, которые реально упрощают повседневные задачи. Владельцам бюджетных моделей придётся набраться терпения: обновление до них дойдёт, но часть ИИ-функций и AirDrop могут быть недоступны из-за аппаратных ограничений. Чтобы проверить наличие обновления вручную, зайдите в «Настройки», затем в «Обновление ПО» и нажмите «Загрузка и установка».