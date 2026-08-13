Samsung выпустила пятую бета-версию One UI 9.0 для линейки Galaxy S26. Это не крупное новое обновление с функциями, а работа над ошибками: исправлены баги в системных приложениях и добавлен свежий патч безопасности. Если вы участник беты, обновиться стоит — стабильность заметно выросла. Всем остальным стоит ознакомиться с особенностями стабильной версии One UI 9.0 и сроками её выхода.

Что чинит Beta 5

Обновление вышло для Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra и, по данным SamMobile, в основном сосредоточено на исправлении ошибок. Официальный список изменений включает шесть пунктов, которые касаются повседневных сценариев — от настроек до камеры на экране блокировки.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

В этой сборке исправили:

зависание приложения и белый экран в некоторых разделах «Настроек»;

медленный запуск или чёрный экран при открытии виджета камеры на экране блокировки;

некорректное отображение нижней плавающей панели в приложении «Телефон»;

кратковременный пустой экран при входе в список недавних файлов в «Моих файлах»;

проблему, когда ярлыки размера 1×1 не добавлялись на нижнюю панель домашнего экрана;

смещение и мерцание области предпросмотра в видео- и фоторедакторе.

Помимо этого, устранены ошибки подключения к Wi-Fi и улучшена стабильность связи, а также исправлено периодическое мерцание экрана в отдельных ситуациях. Всё это дополняет предыдущие исправления One UI 9.0 Beta 4.

Патч безопасности за август 2026 года

Вместе с бетой приходит и свежая защита. Обновление включает патч безопасности за август 2026 года, который закрывает 56 уязвимостей из предыдущей прошивки, и о нём мы уже рассказывали отдельно. Это важная часть релиза: даже если новых функций нет, такие патчи закрывают дыры, через которые теоретически можно добраться до данных на смартфоне.

Если вы не в бете, но хотите держать телефон в безопасности, отдельные патчи Samsung раздаёт и на стабильных версиях — мы уже разбирали, как установить на свой смартфон обновление безопасности.

Сколько весит обновление и кому доступно

Пятая бета One UI 9.0 для Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra распространяется под номером прошивки S94xBXXU4ZZH6 с размером загрузки около 1127 МБ — то есть чуть больше гигабайта. Учитывайте это, если обновляетесь через мобильный интернет: лучше поймать Wi-Fi.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Обновление получают только устройства, зарегистрированные в программе One UI 9.0 Beta. Обычные владельцы Galaxy S26 без участия в бете пока ничего не увидят. Сейчас сборка раздаётся в Индии, Корее и Великобритании, а вскоре должна появиться в других странах, где открыта программа беты. Для России это означает простое правило: доступность зависит от участия в бета-программе и региона аккаунта, а не от самой модели телефона.

Установка Beta 5 на Galaxy S26

Если ваш Galaxy S26 участвует в бете, обновление можно поставить вручную, не дожидаясь автоматического уведомления:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Обновление ПО». Нажмите «Загрузка и установка», чтобы проверить наличие обновлений. Дождитесь полной загрузки файла и нажмите «Установить сейчас». Установка завершится в фоне, после чего телефон попросит разрешение на перезагрузку.

Перед установкой стоит зарядить смартфон и подключиться к Wi-Fi — размер больше гигабайта. Тогда апдейт загрузится быстро и не приведёт к проблемам с устройством.