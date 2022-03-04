ТОП 5 приложений для тех, кому нужен диктофон

Если вам нужно сделать небольшую заметку, записать лекцию или просто послушать репетицию вашей группы, проще всего будет записать звук на телефон, который всегда под рукой. Приложений, которые могут это сделать, очень много, но только некоторые из них могут считаться качественными. Чтобы вам не пришлось их искать, мы собрали лучшие из них и готовы поделиться этим списком. У многих даже есть такие функции, как улучшение звука, пропуск тишины или транскрипция в реальном времени. Нетрудно понять, почему одно из этих приложений может очень скоро заменить встроенный диктофон вашего смартфона.

Otter — производительный диктофон

Otter — это мощный диктофон, ориентированный на производительность. Он записывает с транскрипцией в реальном времени и может даже транскрибировать импортированные аудио и видео. Правда, список языков ограничен и в нем нет русского. Несмотря на то, что большинство лучших функций заблокированы и доступны только по подписке, вы получаете доступ к 10 часам расшифрованных записей в месяц, которые можно бесплатно экспортировать в виде файла TXT.

Однако, если вы решите, что подписка того стоит, вы будете получать гораздо больший объем времени транскрипции, а также возможность экспортировать их в файлы PDF или DOCX и даже автоматически транскрибировать загрузки из Dropbox. Если вам нужно быстро получать заметки из аудио или видео, приложение Otter будет для вас незаменимо.

Именно превращение звука в текст стало главной функцией приложения. У него нет функций улучшения звука или чего-то подобного, а если они вам нужны — идем дальше.

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Dolby On — приложение для музыкантов

Dolby On ориентирован как на любителей, так и на профессиональных музыкантов. Что отличает его от других приложений, так это встроенное улучшение Dolby, которое мгновенно делает ваш звук почти таким, как если бы вы записали его в студии или звуковой кабине.

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Кроме того, это единственное приложение в этом списке, которое записывает видео и дает вам возможность вести прямую трансляцию с тем же улучшением звука. Приложение имеет базовый набор для редактирования и возможность загрузки напрямую в социальные сети. Поддерживаются даже YouTube и Sound Cloud. Если вы хотите вывести свою музыку на новый уровень, Dolby On создано для вас.

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Easy Voice Recorder — полезный диктофон

Easy Voice Recorder дает вам доступ к некоторым весьма полезным функциям, таким, как подавление шума и эха, а также настроенные профили микрофона для распространенных сценариев записи.

У него даже есть ярлык с долгим нажатием, чтобы начать запись с главного экрана или панели приложений. Сложно сказать, что приложение в чем-то лучшее. Оно по чуть-чуть хорошо во всем. Это просто сбалансированный софт с хорошим интерфейсом.

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Easy Voice Recorder Pro — профессиональный диктофон

В дополнение к тем же функциям, что и в бесплатной версии, платная версия Easy Voice Recorder Pro имеет множество улучшений качества и дополнительные функции. Автоматическое резервное копирование в облако, пропуск тишины, регулировка усиления, стереозапись и простой в использовании редактор — это лишь некоторые из них.

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Хотя есть и другие приложения для записи, которые также имеют базовые инструменты редактирования, едва ли какое-либо из них является столь же мощным, и таким же простым в использовании. Хотя бесплатная версия сама по себе достаточно хороша, чтобы ее можно было рекомендовать, профессиональную версию определенно стоит купить, если вы часто пользуетесь диктофоном.

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Voice Recorder — приложение с плохим названием

Мне не нравится, что в этом списке есть приложение с общим названием, но Voice Recorder от J Labs компенсирует это недовольство, когда начинаешь им пользоваться. Это важно, и ни одно другое приложение для записи не было таким простым и понятным, как это.

Приложение выполнено в виде старинного кассетного магнитофона. Есть даже щелчки при использовании любого из элементов управления. Есть 8 скинов для диктофона, десятки скинов кассет, а логотип аудиофайла соответствует скину кассеты, который вы использовали в своей записи. Вы даже можете извлекать пленку.

Функции, выходящие за рамки эстетики, довольно спартанские. Вам позволено только изменить качество записи и сохранить местоположение. Если вам не нужны какие-либо функции, которые вы не получаете от встроенного рекордера, и вам просто нужно что-то более интересное и красивое, стоит попробовать это приложение.

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