Лучшие приложения для Android TV

В Android TV можно установить любое приложение и даже Яндекс.Музыку, которая отлично работает на большом экране. В Play Market можно найти приложение на любой вкус, а еще там много бесплатных программ, которые точно пригодятся. Я пользуюсь телевизором на Android TV не так давно, но за это время успел испробовать самые разные приложения, среди которых были действительно полезные и простые в использованию. Сегодня я поделюсь с вами личным, хоть и не самым большим опытом: рассказываю о приложениях, которые точно стоит установить на свой Smart TV. Кстати, все приложения работают и на Android-смарфтонах.

VLC для Android TV

Бесплатный плеер VLC — настоящее спасение для всех любителей просмотра фильмов и сериалов на мобильных устройствах. К моему удивлению, его можно скачать для Android TV. Сделать это нужно хотя бы по двум причинам: во-первых, плеер просто в использовании, интерфейс понятен, а еще в нем множество настроек. Он сильно отличается от убогого стандартного проигрывателя — это один из минусов Android TV. Во-вторых, он бесплатен: можно спокойно смотреть видео с любых носителей самых разных форматов. Так что, если только приобрели телевизор с Android TV и планируете как можно чаще смотреть фильмы из лично коллекции — обязательно установите VLC Media Player. Это мастхэв для любого умного устройства.

Скачать VLC

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AIDA64 Android TV

Помните, в прошлый раз я рассказывал вам о том, как установить любое приложение на Android TV? Признаюсь, для новичка это было достаточно непросто. Важно не только скачать программу и передать ее на сам телевизор, но и свериться с системными данными устройства. Телевизор выдает по умолчанию определенную информацию, но AIDA64 дает полный отчет о начинке вашего устройства. Настоятельно рекомендую вам эту программу для Android TV, если еще не пользовались. Узнаете, из чего состоит ваш телевизор, полную информацию об ОС, а также о процессоре.

Скачать AIDA64

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CPU Monitor Android TV

Телевизор ничем не отличается от вашего ПК или смартфона, временами работая без перерывов. Смартфон намного компактнее и закрыть лишнее приложение не составит труда. На Android TV проверять приложения, открытые в фоне, попросту не хватает времени. Вам точно пригодится приложение CPU Monitor, чтобы время от времени проверять температуру процессора, а также нагрузку на него.

Если температура выше норм, то нужно сделать, как учили в детстве: выключить телевизор и дать ему отдохнуть. Кроме того, если ТВ будет постоянно превышать допустимую температуру — значит, пришло время разобраться с системой охлаждения. Обязательно установите программу на свой ТВ.

CPU Monitor

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Кинопоиск для Андроид ТВ

Пожалуй, лучший стриминговый сервис на сегодняшний день. Кто-то скажет, что Netflix лучше, но Кинопоиск предлагает намного больше сервисов, нежели фильмы и сериалы. Напомню, если не знали.

Спортивные трансляции уже включены в Яндекс.Плюс (матчи NHL, футбольной лиги Франции, а также первого дивизиона России);

Доступна Яндекс.Музыка прямо в Кинопоиске (работает, кстати, очень хорошо);

прямо в Кинопоиске (работает, кстати, очень хорошо); Подписки на другие стриминговые сервисы (START, more.tv, Амедиатека);

Детский профиль — удобная функция для детского просмотра.

Кинопоиск постоянно обновляет подборки, а также снимает собственные сериалы. Одно из важнейших приложений для Android TV. Кстати, не забудьте использовать промокод MUSICNEWYEAR, чтобы получить два месяца Яндекс.Плюса бесплатно.

Скачать Кинопоиск

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Как играть на Андроид ТВ

Пару лет назад я подарил своему другу Sony PlayStation Classic на день рождения. Приставка и вправду оказалась крутой: все ретро-игры в одном месте. Кто бы мог подумать, но играть в DOOM, Pac-Man и другие аналоговые игры можно прямо на телевизоре без лишних примочек. В этом вам поможет приложение RetroArch — эмулятор позволяет наслаждаться играми со старых приставок, загружать контент, скачивать читы и даже играть с несколькими людьми. Обязательно скачайте: она вам пригодится, когда пересмотрите все фильмы и сериалы!

Скачать RetroArch

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Как слушать радио на Смарт ТВ

Радио стало менее популярным, уступив место стриминговым платформам. Но это не значит, что его никто не слушает! Поначалу я включал радио на YouTube, но реклама все портит. Нашел классно приложение Radioline: Радиостанции и подкасты. В базе есть огромное количество радиостанций и подкастов на разных языках, а все необходимое можно добавить в «Избранное». Подкасты можно загружать в память телевизора. Можно воспользоваться услугой «Без рекламы», хотя приложение и без того отлично работает.

Приложение Radioline

А какие еще приложения нужно установить на телевизор по вашему мнению? Расскажите в нашем Telegram-чате.