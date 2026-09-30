В сентябре СМИ облетела новость: Минцифры хочет сделать Алису AI неудаляемой на всех смартфонах. Звучит как история с MAX, после которой многие искали, что будет, если удалить мессенджер с телефона. Но когда я сверил источники, картина оказалась сложнее: ведомство говорит о добровольном использовании, а в «Яндексе» утверждают, что про запрет удаления в проекте нет ни слова. Разбираю, что на самом деле предлагают, что изменится на вашем смартфоне и как отключить Алису AI, если она вам не нужна.

Что именно предлагает Минцифры

Минцифры дорабатывает проект постановления правительства, который меняет правила обязательной предустановки российских программ на смартфоны и другие устройства. В список добавляют новый класс — «системный помощник». Так называют программу с моделью искусственного интеллекта, которой присвоен статус национальной большой фундаментальной модели. По данным СМИ, под эти критерии подходит Алиса AI от «Яндекса».

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По данным «Коммерсанта», системный помощник должен получить все специальные разрешения:

работу по умолчанию (именно он будет отвечать на вызов помощника);

(именно он будет отвечать на вызов помощника); фоновое обновление (без вашего участия);

(без вашего участия); фоновые службы (в том числе уведомления);

(в том числе уведомления); голосовую активацию (постоянное ожидание команды).

Важно понимать статус документа: это пока проект, он не принят. Отраслевая ассоциация РАТЭК уже попросила приостановить его до полной оценки последствий и дать производителям не меньше пяти месяцев на подготовку после того, как помощник попадёт в список обязательных программ.

Будет ли Алиса AI неудаляемой — что говорят Минцифры и «Яндекс»

Именно здесь источники расходятся. «Коммерсантъ» пишет, что голосового помощника предлагают сделать неудаляемым, и из-за этого остальные СМИ сделали вывод про «неудаляемую Алису».

Но в «Яндексе» с этим не согласны. По словам компании, в тексте проекта нет упоминания о неудаляемости, зато предусмотрено отключение помощника, а владелец смартфона сможет сам выбрать в настройках российского или зарубежного ассистента. Об этом сообщает SecurityLab.

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Минцифры, в свою очередь, подчёркивает, что пользоваться системным помощником владельцы устройств должны добровольно. Чтобы понять, чем это может обернуться на практике, важно различать три вещи:

удалить (приложения больше нет на смартфоне, место в памяти освобождается);

(приложения больше нет на смартфоне, место в памяти освобождается); отключить (приложение остаётся в памяти, но не запускается, не обновляется и не присылает уведомления);

(приложение остаётся в памяти, но не запускается, не обновляется и не присылает уведомления); сменить помощника (Алиса остаётся на месте, но на жест или кнопку вызова отвечает другой ассистент).

Скорее всего, всё будет похоже на RuStore: предустановка обязательная, но удалить всегда можно вручную. Правила предустановки RuStore мы подробно разбирали в статье о новых законах с 1 сентября.

Что изменится на вашем смартфоне

Если постановление примут, изменения коснутся в первую очередь новых смартфонов, которые будут продаваться в России. Судя по тому, как вводили обязательную предустановку RuStore, на уже купленный телефон приложение само не появится. Вот что может измениться на новых устройствах:

Алиса AI будет установлена из коробки, как сейчас RuStore;

её можно будет удалить, как обычное приложение;

помощника по умолчанию, по словам «Яндекса», можно будет выбрать в настройках — российского или зарубежного;

доступ к данным и функциям смартфона помощник получит только с вашего разрешения.

Последний пункт — позиция «Яндекса»: в компании опровергли слухи о «неограниченном доступе» Алисы AI к данным и банковским приложениям. Возможности помощника ограничены механизмами безопасности Android, и работать с данными он может только после явного разрешения владельца.

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Для «Яндекса» ставки высокие: по данным компании, недельная аудитория Алисы AI в сентябре выросла до 41 млн пользователей — в пять раз за год. А с начала 2026 года в России, по данным «Коммерсанта», продано около 14,4 млн смартфонов — и все новые устройства могут получить помощника из коробки.

Как отключить Алису AI уже сейчас

Если Алиса AI уже стоит на вашем смартфоне и мешает, её можно убрать с роли помощника по умолчанию. Путь на всех Android-смартфонах похожий, но названия пунктов меню у разных брендов могут отличаться. Сделайте так:

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Приложения». Найдите пункт «Приложения по умолчанию» — на некоторых смартфонах он спрятан в меню с тремя точками. Откройте «Цифровой помощник» или «Помощник и голосовой ввод». Выберите другого ассистента или вариант «Нет».

Чтобы помощник не слушал голосовые команды в фоне, отключите голосовую активацию в настройках самого приложения Алисы. Подробно о том, как устроен выбор ассистента, мы рассказывали в инструкции про Алису AI по умолчанию.

Если Алиса установлена как обычное приложение, её можно просто удалить. Если же она предустановлена производителем, вместо кнопки «Удалить» будет доступна только кнопка «Отключить». Сделать это можно так:

Откройте «Настройки — Приложения». Найдите в списке Алису или приложение «Яндекс». Нажмите «Удалить», а если такой кнопки нет — «Отключить». Подтвердите действие.

Отключённое приложение не запускается, не обновляется и не присылает уведомления. Но для надёжности лучше полностью от него избавиться.

Мой вывод — паниковать рано

История с «неудаляемой Алисой» пока больше похожа на громкий заголовок, чем на свершившийся факт. Проект не принят, а Минцифры и «Яндекс» говорят о добровольности и возможности выбрать другого помощника.

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Самый вероятный сценарий — обязательная предустановка по образцу RuStore с возможностью удалить Алису. Пока проект обсуждают, советую:

проверьте помощника по умолчанию в настройках смартфона;

по умолчанию в настройках смартфона; отключите голосовую активацию , если не пользуетесь голосовыми командами;

, если не пользуетесь голосовыми командами; просматривайте разрешения приложений в разделе «Настройки — Конфиденциальность»;

приложений в разделе «Настройки — Конфиденциальность»; не удаляйте системные пакеты вслепую, если не уверены, за что они отвечают.

Как только постановление примут, я разберу окончательный текст и обновлю инструкцию. Обсудить, нужен ли вам ИИ-помощник от «Яндекса», можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.