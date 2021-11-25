WhatsApp позволит ползоватлеям создавать свои стикеры

WhatsApp до сих пор является самым популярным в мире мессенджером. Он не просто установлен больше, чем на миллиарде устройств, но и не собирается сдавать свои позиции. Даже постоянный рост аудитории Telegram пока не может причинить серьезного вреда доминированию ”зеленых”. Но учитывая количество новых функций, которое в последнее время выкатывает WhatsApp, становится понятно, что его руководство понимает новые реалии. В них нельзя больше выезжать на том запасе аудитории, которая пришла к тебе когда-то давно и постоянно стремится уйти после все новых и новых скандалов. Вот и еще одна функция мессенджера подоспела. С ней он еще больше станет похож на Telegram. Ну, и ладно! Главное, чтобы он хоть как-то развивался.

Смайлики, эмодзи и стикеры

Олдскульные смайлики с двоеточием и скобочкой постепенно уступили место более продвинутым желтым кружочкам с рожицами. Со временем они переросли в эмодзи, а теперь дело дошло и до стикеров. Они стали основной общения и самым простым способом что-то ответить, когда сказать что-то надо, но ты не знаешь что. Такой простой способ закончить разговор. Я даже писал про них отдельную статью с рассказом о том, как их добавить, как пользоваться и для чего они вообще нужны в Telegram.

Стикеры для WhatsApp

Наборы стикеров — популярная альтернатива смайликам в WhatsApp и других платформах, позволяющая намного более полно самовыражаться. Единственным недостатком функции стикеров WhatsApp является то, что вы не можете создавать их из приложения, но все меняется, и теперь пришло время поменять и это.

Мукул Шарма, который часто рассказывает о новых функциях WhatsApp, заметил кнопку в бета-версии мессенджера, которая позволяет вам создавать свои собственные стикеры. Шарма подтвердил, что эта функция уже работает и доступна через WhatsApp Web.

Как делать стикеры в WhatsApp

С новой функцией пользователи могут не просто делать стикеры из какого-то изображения, но и получают возможность довольно точно их настраивать. Сервис предлагает инструменты для точного вырезания изображения, поворота и даже отмены/возврата изменений.

Для многих это окажется долгожданным изменением по сравнению с текущей ситуацией, поскольку в настоящее время WhatsApp предлагает пользователям установить отдельные приложения для использования стикеров. Их надо скачивать из Google Play или даже устанавливать через APK. Напомню, что такие приложения наряду с ”обоями” являются чуть ли не главным источником вирусов и троянов для Android. Да и сами приложения часто просто осуществляют поиск, не предоставляя никакой дополнительной функциональности.

Когда в WhatsApp можно будет делать стикеры

Как это часто бывает с такими функциями, которые сначала появляются для разработчиков, нет полной ясности, когда она станет доступной для всех. Сначала ее должны как следует обкатать в закрытом режиме, чтобы при введении в общий доступ это не привело к серьезным сбоям в работе, которых сейчас и так хватает.

Так же пока нельзя с точностью сказать, появится ли подобная функция в мобильной версии мессенджера или так и останется привилегией только WEB-версии. Так что сейчас у нас больше вопросов, чем ответов, но тот факт, что руководство Facebook все больше старается наполнить функциями свой мессенджер, не может не радовать.

Это делается для удержания старой и привлечения новой аудитории, но в конечном счете от этого выиграем только мы. Чем больше нововведений будет в WhatsApp, тем острее будет конкуренция с Telegram.

Даже если детище Павла Дурова все равно будет продолжать отыгрывать аудиторию и когда-то станет самым популярным в мире мессенджером, благодаря нынешней борьбе оно станет намного лучше, а не просто перетянет пользователей на стабильности. Игроки постоянно предлагают новые возможности, и это очень хорошо.