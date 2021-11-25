WhatsApp позволит ползоватлеям создавать свои стикеры

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Артем Сутягин 0

WhatsApp до сих пор является самым популярным в мире мессенджером. Он не просто установлен больше, чем на миллиарде устройств, но и не собирается сдавать свои позиции. Даже постоянный рост аудитории Telegram пока не может причинить серьезного вреда доминированию ”зеленых”. Но учитывая количество новых функций, которое в последнее время выкатывает WhatsApp, становится понятно, что его руководство понимает новые реалии. В них нельзя больше выезжать на том запасе аудитории, которая пришла к тебе когда-то давно и постоянно стремится уйти после все новых и новых скандалов. Вот и еще одна функция мессенджера подоспела. С ней он еще больше станет похож на Telegram. Ну, и ладно! Главное, чтобы он хоть как-то развивался.

стикеры

Наборов стикеров огромное множество, но самовыражаться, создавая свои, намного интереснее.

Смайлики, эмодзи и стикеры

Олдскульные смайлики с двоеточием и скобочкой постепенно уступили место более продвинутым желтым кружочкам с рожицами. Со временем они переросли в эмодзи, а теперь дело дошло и до стикеров. Они стали основной общения и самым простым способом что-то ответить, когда сказать что-то надо, но ты не знаешь что. Такой простой способ закончить разговор. Я даже писал про них отдельную статью с рассказом о том, как их добавить, как пользоваться и для чего они вообще нужны в Telegram.

Стикеры для WhatsApp

Наборы стикеров — популярная альтернатива смайликам в WhatsApp и других платформах, позволяющая намного более полно самовыражаться. Единственным недостатком функции стикеров WhatsApp является то, что вы не можете создавать их из приложения, но все меняется, и теперь пришло время поменять и это.

Мукул Шарма, который часто рассказывает о новых функциях WhatsApp, заметил кнопку в бета-версии мессенджера, которая позволяет вам создавать свои собственные стикеры. Шарма подтвердил, что эта функция уже работает и доступна через WhatsApp Web.

Учитывая аудиторию WhatsApp, новой функцией будут пользоваться многие.

Как делать стикеры в WhatsApp

С новой функцией пользователи могут не просто делать стикеры из какого-то изображения, но и получают возможность довольно точно их настраивать. Сервис предлагает инструменты для точного вырезания изображения, поворота и даже отмены/возврата изменений.

А вы бы хотели получить возможность делать свои стикеры.

Для многих это окажется долгожданным изменением по сравнению с текущей ситуацией, поскольку в настоящее время WhatsApp предлагает пользователям установить отдельные приложения для использования стикеров. Их надо скачивать из Google Play или даже устанавливать через APK. Напомню, что такие приложения наряду с ”обоями” являются чуть ли не главным источником вирусов и троянов для Android. Да и сами приложения часто просто осуществляют поиск, не предоставляя никакой дополнительной функциональности.

Когда в WhatsApp можно будет делать стикеры

Как это часто бывает с такими функциями, которые сначала появляются для разработчиков, нет полной ясности, когда она станет доступной для всех. Сначала ее должны как следует обкатать в закрытом режиме, чтобы при введении в общий доступ это не привело к серьезным сбоям в работе, которых сейчас и так хватает.

Так же пока нельзя с точностью сказать, появится ли подобная функция в мобильной версии мессенджера или так и останется привилегией только WEB-версии. Так что сейчас у нас больше вопросов, чем ответов, но тот факт, что руководство Facebook все больше старается наполнить функциями свой мессенджер, не может не радовать.

WhatsApp продолжит пользоваться большой популярностью.

Это делается для удержания старой и привлечения новой аудитории, но в конечном счете от этого выиграем только мы. Чем больше нововведений будет в WhatsApp, тем острее будет конкуренция с Telegram.

Даже если детище Павла Дурова все равно будет продолжать отыгрывать аудиторию и когда-то станет самым популярным в мире мессенджером, благодаря нынешней борьбе оно станет намного лучше, а не просто перетянет пользователей на стабильности. Игроки постоянно предлагают новые возможности, и это очень хорошо.

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