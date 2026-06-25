Телевизор на Android подкупает тем, что можно ставить на него всё подряд, как на смартфон — операционка-то похожа. Но есть масса недостатков, начиная с железа и заканчивая управлением. В итоге часть скачанных приложений не просто бесполезна, а реально вредит, превращая шуструю систему в тормозящий кисель. Кстати, о привычках со смартфона мы недавно разбирали, что будет, если пользоваться MAX и Telegram на одном телефоне. А сегодня поговорим про софт, которому на ТВ не место.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Почему нельзя ставить APK из неизвестных источников на Android TV

Начнём с главного правила. Установка APK на Android TV из непроверенных источников, форумов и сомнительных сайтов, это прямая дорога к проблемам. В отличие от Google Play, где приложения хоть как-то проверяются, в случайном APK может прятаться что угодно: рекламный троян, скрытый майнер или сборщик ваших личных данных. Особенно это касается пиратских онлайн-кинотеатров и сборок «всё бесплатно сразу».

Дешёвые ТВ-приставки вообще нередко приезжают с вредоносом прямо из коробки, так что скачивать приложения на Android TV стоит только из официального магазина. Тем более теперь это удобнее, ведь Google снижает комиссии Play Store и разрешает альтернативные способы оплаты. Это не паранойя, а базовая безопасность Android TV, которая бережёт и нервы, и личные данные.

Чем вредны оптимизаторы памяти на Android TV

Следующие в чёрном списке это всевозможные ускорители, клинеры и менеджеры памяти, которые обещают чудо. Звучит парадоксально, ведь они сулят ускорить телевизор, но на деле делают ровно обратное. Такие приложения для Android TV постоянно висят в фоне, сами потребляют ресурсы и насильно выгружают из памяти процессы, которые системе на самом деле нужны. В результате Android вынужден заново их запускать, и всё начинает заметно подтормаживать.

По факту эти оптимизаторы сбивают нормальную работу системы, а не налаживают её, как обещают в описании. Android и без них прекрасно умеет управлять памятью, так что лучший способ ускорить Android TV это просто не ставить подобный мусор. Кстати, в системе и так хватает полезного, мы собирали 5 скрытых функций Android TV, о которых не пишут в инструкции.

Вредят ли игры телевизору с Android TV

А вот это многие узнают на своём горьком опыте, причём в самый неподходящий момент. Если поставить на телевизор игру, не оптимизированную под пульт, рискуешь застрять в ней намертво без шансов выйти. Заходишь, а выйти уже не можешь: управление заточено под сенсорный экран, кнопки на пульте ничего не нажимают, и спасает только перезагрузка всего телевизора. Поэтому игры для Android TV нужно ставить с умом, выбирая только те, что официально поддерживают управление пультом или геймпадом.

Тяжёлые трёхмерные проекты со смартфона к тому же душат слабый процессор телевизора и греют его. Прежде чем устанавливать приложения на Android TV, всегда проверяйте пометку о поддержке ТВ. А если уже застряли в кривой игре намертво, поможет наш гайд, как сделать сброс Android TV всеми способами.

Почему не стоит ставить бесплатные VPN на Android TV

Бесплатные VPN опасны, а уж тем более — для телевизора. Помимо очевидных вопросов с безопасностью и сбором трафика, у них есть чисто практическая беда, о которой забывают. Постоянное шифрование и прогон всего трафика через далёкие чужие серверы это серьёзная нагрузка для слабого чипа, и в итоге телевизор начинает откровенно тупить, а видео подгружается рывками и зависает.

VPN на Android TV съедают и без того скромную производительность вашего устройства. Если VPN реально необходим, выбирайте проверенные платные решения с хорошей репутацией, а безымянные бесплатные приложения лучше обходить стороной, чтобы не превращать вечерний просмотр в сплошное мучение с вечными загрузками.

Нужен ли антивирус на Android TV и стоит ли его ставить

Напоследок развеем популярный миф, который кочует с компьютеров. Многие по старой привычке сразу ставят на телевизор антивирус, но на Android TV он по большому счёту не нужен совсем. Система устроена так, что приложения надёжно изолированы друг от друга, а главный источник угроз это всё те же сторонние APK, от которых антивирус толком и не спасает.

Читайте по теме: Нужен ли антивирус на телевизор со Smart TV

Зато сам антивирус на Android TV ведёт себя как типичный балласт: постоянно висит в фоне, без конца сканирует, ест память и настойчиво клянчит покупку премиума. Гораздо надёжнее просто ставить софт из Google Play и не лезть на левые сайты. Кстати, эта же логика бережёт деньги и в целом, ведь телевизор служит дольше, как и смартфон, у нас даже есть разбор, почему не стоит спешить покупать новый смартфон.