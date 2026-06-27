Мой телевизор на Android TV пашет уже не первый год и до сих пор не тормозит (пока), хотя соседский ровесник уже чувствует себя не очень. Секрет не в магии, а в паре привычек, которые я довёл до автоматизма. Кстати, добрая половина проблем закладывается ещё после покупки, поэтому важно не утащить из магазина хлам вместо нормального телевизора. Но всё же: вот как ухаживать за телевизором Smart TV, чтобы все было ок.

Как я забочусь о своем Android TV и выжимаю максимум. Фото.

Как я забочусь о своем Android TV и выжимаю максимум

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Перезагрузка Android TV: зачем отключать телевизор из розетки

Раз в неделю я просто перезагружаю телевизор, а раз в пару месяцев полностью вынимаю вилку из розетки на минуту. Обычный спящий режим оперативку толком не чистит, а вот полное обесточивание сбрасывает накопившийся мусор, и после него телек заметно бодрее. Об этом подробно писал в посте про разницу между отключением и перезапуском.

Перезапуск делаю так же, как и у Android на смартфоне. Примерно раз в неделю. Фото.

Перезапуск делаю так же, как и у Android на смартфоне. Примерно раз в неделю

Это первое, что я делаю, когда Android TV тормозит без явной причины. Привычка копеечная, а работает безотказно, причём неважно, телевизор у вас или приставка на Android.

Обновление приложений на Android TV вручную

Автообновление на телевизоре частенько залипает: приложения висят со старыми версиями, глючат и жрут память. Поэтому раз в неделю я руками захожу в Google Play на телевизоре и обновляю всё сам. Особенно это важно для сервисов, которыми пользуешься постоянно, чтобы обновить приложения на Android TV до свежих и стабильных сборок.

Главное правило: ставлю их вручную, чтобы апдейты не начинали грузиться в тот момент, когда открываю приложения. У меня так, например, без единого лага идёт просмотр спорта, который я настраивал отдельно.

Переподключение Bluetooth-пульта на телевизоре

Переподключение пульта нужно делать хотя бы раз в 2-3 месяца. На Яндекс Телевизоре точно! Фото.

Переподключение пульта нужно делать хотя бы раз в 2-3 месяца. На Яндекс Телевизоре точно!

Отдельная боль это Bluetooth-пульт: со временем он начинает тупить, путать нажатия или отваливаться. Лечится элементарно, раз в несколько месяцев я удаляю его из подключённых устройств и привязываю заново.

  • На домашнем экране открываю настройки и захожу в раздел «Пульт и аксессуары»;
  • Сначала выбираю текущий, отключаю, а затем выбираю «Добавить устройство»;
  • Зажимаю на пульте кнопки сопряжения, пока индикатор не замигает синим;
  • жду, пока телевизор найдёт пульт и подключится.

Чтобы подключить пульт к телевизору по новой, зажимаю кнопки сопряжения и жду, пока телек его найдёт. Пять минут, и управление снова чёткое, без фантомных нажатий и задержек. Заодно меняю батарейки, если пульт начал капризничать.

Очистка памяти Android TV от лишних приложений

Телевизор любят забивать предустановленным хламом и приложениями «на один раз». Я регулярно прохожусь по списку и сношу всё, чем не пользуюсь, плюс чищу кэш у тяжёлых сервисов. Это лучший способ очистить память Android TV и вернуть интерфейсу отзывчивость.

Держу свободными хотя бы 15 процентов хранилища, иначе тормоза неизбежны. И да, часть приложений вообще способна угробить ваш Android TV, такие я обхожу стороной.

Обновление системы Android TV: нужно ли качать

Сам Android TV тоже надо обновлять, а не только приложения. Свежие прошивки чинят баги, ускоряют систему и подтягивают новые функции, поэтому я периодически проверяю апдейты вручную. Чтобы обновить Android TV, ищите пункт «Об устройстве» или «Обновление системы» в параметрах. Полная инструкция по установке новой версии.

Обновления системы тоже нужно проверять, но скачивать не торопитесь. Фото.

Обновления системы тоже нужно проверять, но скачивать не торопитесь

После крупных апдейтов не лишним будет заново настроить Android TV под себя. Тем более что в системе прячется куча скрытых функций, о которых не пишут в инструкции.

Чистка экрана телевизора без разводов

А к экрану нельзя подходить с обычными влажными салфетками: они оставляют разводы на экране телевизора и мыльную плёнку, которая искажает картинку. Грязный экран вредит и эстетически, и технически, он съедает контраст с яркостью, ради которых телевизор и брался.

Чистящее средство — обязательно. Никаких влажных салфеток. Фото.

Чистящее средство — обязательно. Никаких влажных салфеток

Чтобы почистить экран телевизора правильно, я беру мягкую микрофибру и специальный спрей для дисплеев, без спирта и без воды напрямую на матрицу. Наношу средство на ткань, а не на экран, и протираю без нажима. Кстати, на картинку влияет и то, куда телевизор ставить нельзя.

Жидкость для экранов

Салфетка из микрофибры

А вы как ухаживаете за своим телевизором или просто гоняете его до первых тормозов? Делитесь привычками, особенно если знаете лайфхак, которого нет в моём списке.

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