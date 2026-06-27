Мой телевизор на Android TV пашет уже не первый год и до сих пор не тормозит (пока), хотя соседский ровесник уже чувствует себя не очень. Секрет не в магии, а в паре привычек, которые я довёл до автоматизма. Кстати, добрая половина проблем закладывается ещё после покупки, поэтому важно не утащить из магазина хлам вместо нормального телевизора. Но всё же: вот как ухаживать за телевизором Smart TV, чтобы все было ок.

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Перезагрузка Android TV: зачем отключать телевизор из розетки

Раз в неделю я просто перезагружаю телевизор, а раз в пару месяцев полностью вынимаю вилку из розетки на минуту. Обычный спящий режим оперативку толком не чистит, а вот полное обесточивание сбрасывает накопившийся мусор, и после него телек заметно бодрее. Об этом подробно писал в посте про разницу между отключением и перезапуском.

Это первое, что я делаю, когда Android TV тормозит без явной причины. Привычка копеечная, а работает безотказно, причём неважно, телевизор у вас или приставка на Android.

Обновление приложений на Android TV вручную

Автообновление на телевизоре частенько залипает: приложения висят со старыми версиями, глючат и жрут память. Поэтому раз в неделю я руками захожу в Google Play на телевизоре и обновляю всё сам. Особенно это важно для сервисов, которыми пользуешься постоянно, чтобы обновить приложения на Android TV до свежих и стабильных сборок.

Главное правило: ставлю их вручную, чтобы апдейты не начинали грузиться в тот момент, когда открываю приложения. У меня так, например, без единого лага идёт просмотр спорта, который я настраивал отдельно.

Переподключение Bluetooth-пульта на телевизоре

Отдельная боль это Bluetooth-пульт: со временем он начинает тупить, путать нажатия или отваливаться. Лечится элементарно, раз в несколько месяцев я удаляю его из подключённых устройств и привязываю заново.

На домашнем экране открываю настройки и захожу в раздел «Пульт и аксессуары»;

Сначала выбираю текущий, отключаю, а затем выбираю «Добавить устройство»;

Зажимаю на пульте кнопки сопряжения, пока индикатор не замигает синим;

жду, пока телевизор найдёт пульт и подключится.

Чтобы подключить пульт к телевизору по новой, зажимаю кнопки сопряжения и жду, пока телек его найдёт. Пять минут, и управление снова чёткое, без фантомных нажатий и задержек. Заодно меняю батарейки, если пульт начал капризничать.

Очистка памяти Android TV от лишних приложений

Телевизор любят забивать предустановленным хламом и приложениями «на один раз». Я регулярно прохожусь по списку и сношу всё, чем не пользуюсь, плюс чищу кэш у тяжёлых сервисов. Это лучший способ очистить память Android TV и вернуть интерфейсу отзывчивость.

Держу свободными хотя бы 15 процентов хранилища, иначе тормоза неизбежны. И да, часть приложений вообще способна угробить ваш Android TV, такие я обхожу стороной.

Обновление системы Android TV: нужно ли качать

Сам Android TV тоже надо обновлять, а не только приложения. Свежие прошивки чинят баги, ускоряют систему и подтягивают новые функции, поэтому я периодически проверяю апдейты вручную. Чтобы обновить Android TV, ищите пункт «Об устройстве» или «Обновление системы» в параметрах. Полная инструкция по установке новой версии.

После крупных апдейтов не лишним будет заново настроить Android TV под себя. Тем более что в системе прячется куча скрытых функций, о которых не пишут в инструкции.

Чистка экрана телевизора без разводов

А к экрану нельзя подходить с обычными влажными салфетками: они оставляют разводы на экране телевизора и мыльную плёнку, которая искажает картинку. Грязный экран вредит и эстетически, и технически, он съедает контраст с яркостью, ради которых телевизор и брался.

Чтобы почистить экран телевизора правильно, я беру мягкую микрофибру и специальный спрей для дисплеев, без спирта и без воды напрямую на матрицу. Наношу средство на ткань, а не на экран, и протираю без нажима. Кстати, на картинку влияет и то, куда телевизор ставить нельзя.

Жидкость для экранов

Салфетка из микрофибры

А вы как ухаживаете за своим телевизором или просто гоняете его до первых тормозов? Делитесь привычками, особенно если знаете лайфхак, которого нет в моём списке.

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