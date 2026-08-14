Знакомая ситуация: пара свободных минут — и рука сама тянется открыть ленту в соцсетях. Конечно, этого можно избежать, если правильно настроить Цифровое Благополучие Android. Но интересна сама механика «ловушки»: пролистал, а через минуту уже не помнишь, что видел. Несмотря на отсутствие пользы, происходит выброс дофамина, и я нашёл способ, как совместить две эти, казалось бы, несовместимые вещи. Приложение Google Arts & Culture предлагает похожий по ощущениям формат, но после него обычно остаётся что-то в голове.

Лента Inspire вместо соцсетей

На первый взгляд это ещё одно образовательное приложение, но у него есть лента, которая работает почти как привычный поток в соцсетях. Внутри есть раздел Inspire Feed — персональный поток из произведений искусства, исторических событий, культурных историй, архитектуры и фотографии. Всё подаётся короткими карточками, которые удобно листать свайпами.

Скачать Google Arts & Culture

Разница с обычной лентой в результате. Здесь одна карточка может рассказать про древний артефакт, следующая — показать известную картину или место, о котором вы раньше не слышали. После пары минут листания чаще всего остаётся хотя бы один новый факт, а не ощущение впустую потраченного времени, как в TikTok, где обычно вирусятся глупые тренды вроде «Я на стадионе».

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Раздел «Города» с подборкой интересных мест

Отдельного внимания заслуживает вкладка «Города». Она не вываливает на вас все достопримечательности сразу, а даёт выбрать город и самому настроить, что именно интересно посмотреть.

Можно сосредоточиться на главных достопримечательностях, изобразительном искусстве, архитектуре, еде и напитках, спорте или скрытых местах — так каждый город подстраивается под ваши интересы. Google также расширила городские подборки гидами на основе искусственного интеллекта, которые подсказывают культурные объекты и места с учётом предпочтений. После выбора категории рекомендации показываются карточками, которые можно листать, либо переключиться на карту и увидеть, где что находится. Понравившееся место сохраняется в закладки на потом — удобно собирать список идей для будущей поездки.

Вкладка Play: мини-игры и эксперименты

Если хочется чего-то более интерактивного, есть вкладка «Игры». Здесь собраны эксперименты с искусственным интеллектом, головоломки, викторины, раскраски и творческие инструменты, вдохновлённые искусством, историей, музыкой и культурой.

Есть и уже известные штуки. Art Selfie подбирает похожий на ваше селфи портрет из музейных коллекций, а Art Transfer перерисовывает ваши фото в стиле знаменитых художников. Это приятная альтернатива бесконечной ленте коротких видео, и именно ради таких мелочей приложение хочется открыть, когда есть пара свободных минут. Если вы только собираете себе базовый набор софта, загляните в подборку полезные приложения на Андроид для новичков.

Виртуальные музеи, не выходя из дома

Приложение открывает коллекции музеев и культурных институтов по всему миру — от Британского музея и музея Ван Гога до Лувра и Метрополитен-музея. Вместо статичных фото можно приближать произведения в сверхвысоком разрешении, читать пояснения от кураторов и проходить виртуальные туры по залам в режиме, похожем на панорамы улиц.

Есть и отдельные форматы: Pocket Gallery, туры в виртуальной реальности и Art Camera, которая позволяет рассматривать знаменитые шедевры в мельчайших деталях. По сути, это прогулка по музею в своём темпе, без привязки к часам работы и стоимости билета. Для россиянина это ещё и способ увидеть коллекции, до которых сейчас сложно и дорого добраться лично.