В TikTok и Reels который месяц залетают одинаковые ролики, человек как будто случайно попал в кадр телетрансляции футбольного матча или баскетбола, камера ловит его лицо на трибуне, и кажется, что это реальная съёмка со стадиона. На деле никто никуда не ходил, всё делается за пару минут, без отдельных видеогенераторов. Новый ИИ-тренд называют «корейским» или «случайный кадр со стадиона», и повторить его может любой, кто умеет писать промты для нейросетей. Сейчас покажу, как собрать такое видео самому.

Идея вирусного ролика с собой на стадионе максимально простая. Камера спортивной трансляции выхватывает из толпы зрителя, тот сидит расслабленно, иногда поглядывает в объектив, иногда нет. Всё выглядит как обычный кадр со стадиона: лёгкая компрессия, шум трибун, фанаты с пивом и кепками вокруг. Но никакого матча и никакого стадиона на самом деле нет, человек сгенерирован нейросетью из обычного селфи.

Тренд со случайным зрителем особенно хорошо залетает в рекомендации TikTok, Reels и Shorts именно из-за реалистичности. Зрители первые секунды не понимают, что это ИИ, и досматривают ролик до конца. Алгоритмы такое любят, поэтому ИИ-видео со стадиона разлетаются на десятки тысяч просмотров. Однако соцсети уже научились определять, что это ИИ — будьте внимательны.

Как создать фото со стадиона в ChatGPT

Первое, что нужно сделать, превратить фото в кадр со спортивной трансляции. Для этого в ChatGPT используется встроенный генератор изображений GPT Image 2. Также можно использовать для этого Gemini или даже попытать счастье, оживив картинку через Алису. Я взял первую попавшуюся фотографию и закинул в ChatGPT — вот что получил.

Как сделать такую же:

Откройте ChatGPT и убедитесь, что у вас активна подписка Plus или выше, без неё генератор картинок работает с сильными ограничениями. Загрузите своё фото через скрепку в строке сообщения, лучше всего фронтальный портрет с хорошим освещением и видимым лицом. Далее вставьте следующий промт (переделайте, если считаете нужным).

Keep the uploaded person's face exactly as it is, no AI beautification. Generate a realistic scene as if this person was accidentally caught on a live sports broadcast camera in the stands. TV broadcast capture feel, stadium crowd angle, natural crowd around them with beer cups, fan gear, portable fans. Important: no face retouching, no eye enlargement, no jaw slimming, no skin smoothing, no influencer or model look. Make it feel like actual live broadcast footage: slightly blurry stream quality, compression noise, subtle motion blur, realistic skin texture, natural hair and sweat. Person sitting relaxed watching the game, natural expression, half-aware of the camera, half not.

Не хотите делать себя? Просто используйте промт для корейского ИИ-тренда без первого предложения. ChatGPT сгенерирует вам рандомного человека.

Дождитесь результата и оцените вирусное фото со стадиона. Главное правило: лицо должно остаться без сглаживания, увеличенных глаз и эффекта фильтра. Если нейросеть всё равно «причесала» лицо, напишите в чат «preserve original face features 100%, regenerate» и попросите переделать.

Промт для видео «я на стадионе» — как оживить фото

Готовое изображение надо превратить в видео на 5-10 секунд. Пока ChatGPT не умеет оживлять картинки, но зато это можно сделать через Kling, Runway и даже Алису AI — она тоже умеет оживлять фото. Объясню на примере Runway, как сделать видео со стадиона на 5–10 секунд .

Откройте Runway или скачайте из Гугл Плей, авторизуйтесь через Гугл Аккаунт. Вверху нажмите Video и добавьте полученное изображение

Загрузите сгенерированное на первом шаге фото. Вставьте следующий промт в окошко ниже (можете переделать по своему усмотрению).

«Realistic live sports broadcast footage. Person in stadium stands, slight natural movement, turning head, glancing at camera, relaxed breathing. Ambient crowd noise feel. Live TV broadcast quality with natural compression artifacts».

Перед генерацией выберите длительность 5 секунд для первого теста, потом можно увеличить до 10. Запустите генерацию и подождите 1–3 минуты, скорость зависит от загрузки серверов. Закинул, что получилось, на Яндекс Диск — оценивайте!

Видео со стадиона

Лично мне больше всего понравился вариант попасть в трансляцию матча через ИИ от Алисы AI и Runway. В первом случае мы получаем короткое видео всего на 5 секунд, во-втором можно сделать на 10 секунд. Разница в том, что Runway чуть реалистичнее и быстрее создает изображение. Но получилось не так удачно, как хотелось бы. Многое зависит от качества фотографии и ракурса, поэтому свое селфи для ИИ-тренда выбирайте внимательнее.

Как сделать видео будто ты на стадионе

Тренд «я на трибуне матча» сложно представить без шума стадиона. Если хочется довести до настоящего вирусного формата, добавьте пару штрихов в любом мобильном редакторе вроде CapCut. На его примере объясню, как добавить реалистичности.

Скачайте фоновый шум стадиона или комментаторский гул по этой ссылке. Скачайте CapCut и зайдите в него. Нажмите «Все инструменты» и выберите «Записать». Выберите видео из списка файлов и после добавления внизу выберите звуки. Импортируйте шум стадиона. Передвиньте шум стадиона и обрежьте, используя маркеры по краям. Уменьшите звук при необходимости.

При необходимости добавьте виньетку к картинке, добавьте титры спортивного канала. Перед загрузкой в описании ролика используйте хэштеги #fyp #caughtoncamera #stadium, чтобы алгоритмы быстрее подхватили видео.