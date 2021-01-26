Google делает MicroDroid — урезанную версию Android. Зачем она нужна

Наверное, все (по крайней мере те, кто интересуется) знают, что Android построен на базе Linux. Это не хорошо и не плохо, а просто факт, который не нужно воспринимать со знаком плюс или минус. Однако это не мешает некоторым псевдоэкспертам, наблюдающим с дивана, видеть в этом все проблемы мобильной операционки от Google. Они почему-то не задумываются, что именно благодаря открытости Linux, лежащей в основе Android, разработчики могут создавать кастомные прошивки и лаунчеры, меняющие систему как внешне, так и функционально. Но тут сама Google решила сделать кое-что необычное под названием MicroDroid. Разберёмся, что это.

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MicroDroid – это, как выяснили разработчики из команды XDA, «минимальный образ Linux, построенный на базе Android». Честно сказать, довольно невнятное, хоть и предельно лаконичное определение, из которого непонятно ровным счётом ничего. В конце концов, кому и зачем может быть нужен какой-то минимальный образ Linux, да ещё и построенный на базе Android, а не наоборот. Впрочем, есть и другое определение, которое вносит чуть больше ясности в происходящее.

Что такое MicroDroid

Говоря простым языком, MicroDroid – это максимально урезанная версия Android. Она подходит только для виртуальных машин и нужна, чтобы запускать не всю операционку целиком, особенно, когда этого и не требуется, а только ту её часть, которая нужна для выполнения конкретной задачи.

Наиболее показательный пример такой ситуации – тестирование приложений, не завязанных на аппаратном обеспечении. Например, если нужно протестировать игру только на предмет багов, а потом исправить их. То есть это что-то вроде демо-версии Android для разработчиков. Но какое это имеет отношение к нам с вами?

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Оказывается, MicroDroid может оказать самое непосредственное влияние на безопасность Android-устройств. Просто урезанная операционка не снабжена подавляющим большинством штатных функций, механизмов и инструментов. А раз так, то и багов с уязвимостями там либо не будет вообще, либо будет, но в чрезвычайно малом количестве.

Несмотря на ограничения по функциональности, MicroDroid сможет запускать любые приложения, пусть и с ограничениями по ресурсам. Для полноценной обработки игр и тяжёлых задач не годится, а вот для обеспечения работы банковских приложений или менеджеров паролей, для которых очень важен запуск в защищённой среде, — ещё как.

Как защитить Android

По сути, ничто не мешает Google реализовать MicroDroid в качестве системной функции основного Android. Тогда мы увидим, как операционка запускается в операционке, создавая фактически защищённую среду, изолированную от всех компонентов и багов.

Таким образом даже можно защищать профили, если одним устройством пользуются сразу несколько человек. Это обеспечит пользователям высокий уровень безопасности, защитив их данные от несанкционированного доступа.

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Сегодня в Android уже есть какое-то подобие того, о чём идёт речь. Это так называемый безопасный режим. Он представляет собой не отдельную операционку в операционке, а особое состояние смартфона, в котором он отключает весь сторонний софт, блокируя его работу.

В безопасном режиме пользователь может удалить практически любое вредоносное ПО из памяти устройства, от которого было невозможно избавиться в обычном режиме. Поэтому использование защищённых разделов на основе MicroDroid не станет для Android чем-то невероятным, но сделает его только лучше.