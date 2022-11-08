Гугл вместе с Рено готовятся выпустить новый умный «автомобиль будущего»

Автомобильная промышленность — вот куда смотрят многие прогрессивные производители электроники. Именно в этом направлении, как им кажется, стоит развиваться, искать новые возможности и находить рынки сбыта. Естественно, это очень сложная отрасль, в которой надо найти себе нормального партнера, который предоставит все возможности для развития. Какие-то компании говорят о таком партнерстве открыто, а другие до последнего момента скрывают его. Но сейчас у нас появился один очень необычный тандем. Какое сравнение для его названия подобрать — решайте сами. Мы же пока просто расскажем, что мы имеем.

Автомобили на Android

Как вы догадались из названия статьи, говорить мы будем о Google. Компания уже некоторое время пытается проникнуть в автомобильную сферу. Операционная система Android Auto уже работает на автомобилях самых разных производителей — от недорогих до самых премиальных. Например, пользоваться всеми преимуществами и недостатками подключения к автомобилю уже давно могут владельцы автомобилей Volvo, KIA, Mercedes, BMW, Honda и других. Но теперь она объединяется с Renault, чтобы фактически создать «программно-определяемый» автомобиль, который обе компании называют «автомобилем завтрашнего дня».

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По мнению многих, компания Renault является производителем автомобилей низкого качества, а первая модель, которая приходит в голову, это Logan. Которая, кстати, не является собственной моделью компании. Но несмотря на это, Renault – это очень крупная компания с большой производственной базой, огромным количеством наработок в сфере автомобильной промышленности и бесчисленным количеством клиентов по всему миру.

Делает ли Google свой автомобиль

Можно было бы подумать, что Google не очень заинтересована в развитии данного направления, но это не так. Она часто увлекается новыми проектами, хотя и часто бросает дело на половине пути. Но линейка смартфонов Pixel является доказательством того, что сила Google заключается в программном обеспечении и искусственном интеллекте. Похоже, что компания из Маунтин Вью хочет применить те же принципы к новому автомобилю, который она разрабатывает вместе с Renault.

Операционная система для умного автомобиля

Компании говорят, что новый умный автомобиль объединит лучшее из автомобильного и цифрового мира. Он будет основан на существующей операционной системе Android Automotive и технологии Google Cloud, чтобы обеспечить новые услуги по запросу и постоянные обновления.

Партнеры разработают набор бортовых и внешних программных компонентов, предназначенных для транспортного средства, которое даст широкие возможности управления, развлечения и комфорта. Все это будет не просто работать ”из коробки”, но и получать обновления по мере их выхода.

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Google поможет создать цифрового двойника автомобиля, который будет обладать расширенными возможностями искусственного интеллекта для более простой и непрерывной интеграции функций в реальное транспортное средство.

Автомобиль также будет включать в себя персонализированные возможности, такие как отслеживание поведения при вождении, часто используемые пункты назначения, зарядные станции (естественно, это будет электромобиль) и многое другое.

Почему так мало умных машин

Автомобильная отрасль довольно консервативна, и многие производители просто не готовы все быстро перестроить и превратить машину на каждый день в гаджет, которым будет просто и удобно пользоваться. С выходом первых моделей Tesla новое направление в автопроме стало заметно очень отчетливо. Проблема только в том, гиганты отрасли не хотели или не могли все перестроить на новые рельсы.

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Поэтому Apple, Google и другие компании стараются занять эту нишу. Делают они это не для того, чтобы помочь производителям автомобилей или сделать жизнь владельцев автомобилей более удобной. Причина в том, что тот, кто первым займет этот рынок, сможет если и не утвердить свой собственный стандарт для индустрии, то, как минимум, неплохо заработать и расширить пользовательскую базу. Впрочем, что плохого в том, что они это сделают, если заодно и нам станет приятнее пользоваться нашими автомобилями? Жаль только, что они станут электрическими. Но это уже тема для отдельной статьи, которую мы может быть напишем. Чтобы не пропустить ее и другие интересные новости на нашем сайте, подпишитесь на Telegram-канал AndroidInsider.