Легко ли сломать Huawei Mate X2 за 3 000 долларов? У нас есть ответ!

Меньше всего, когда покупаешь новый смартфон, хочется проверять его на прочность. Но есть такие люди, которые только для этого и приобретают новые устройства. Иногда, впрочем, они получают их бесплатно, но сути это не меняет. Я против того, чтобы портить дорогие вещи ради хайпа и подписчиков, но некоторые не самые красочные эксперименты действительно показывают, насколько прочными являются те или иные гаджеты. Даже если вы не собираетесь покупать дорогой Huawei Mate X2 за 3000 долларов — если вообще получится его найти — то посмотреть, насколько за два года шагнули вперед технологии производства складных устройств и насколько они стали прочнее (или не стали), все равно интересно. Этим сейчас и займемся.

Прочные ли складные телефоны

Интересно, что когда мы говорим о складных телефонах, то последнее, что приходит на ум — их долговечность. Мы думаем о складке на экране, большой цене, толстом корпусе, но точно не о том, как будет выглядеть гаджет через полгода или год активного использования.

В передовом форм-факторе используются подвижные части, такие, как петли с зазорами, не имеющими степени защиты IP. Есть пластиковый (полимерный) дисплей, ведь только он может гнуться, в отличии от стекла. А еще есть место сгиба экрана. Все это вызывает вопросы о надежности, если мы начинаем об этом задумываться.

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Учитывая такое большое количество потенциально хрупких компонентов, даже не верится, что смартфон может выжить после довольно серьезных испытаний, включая перегиб в разложенном состоянии. А он, судя по всему, выдерживает. Это хорошая новость для смартфона за 3 000 долларов, но чудес все равно ждать не стоит. Вот, что происходит при серьезной нагрузке и жесткой эксплуатации.

Проверка прочности смартфона

Видео снято авторитетным в этой сфере каналом JerryRigEverything. Он прославился именно тем, что его автор не просто так ломает дорогие гаджеты, а делает это по своей собственной методике почти с научным подходом. Можно сказать, что его видео стали эталоном тестирования вне лабораторных условий. Получился такой народный испытатель, если можно так сказать.

Почему складные телефоны продаются открытыми

В ролике показано, что смартфон, как и остальные складные устройства, упакован в разложенном виде, чтобы пока он лежит на складе, на нем не образовывалась складка, а покупатель мог достать его из коробки и увидеть крутой эффект.

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Царапины на экране складного телефона

Huawei Mate X2 сделан не так, как его первое поколение, и больше похож на Samsung Galaxy Fold. То есть стал закрываться экраном внутрь. Это плюс с точки зрения защиты основного экрана, но только если он используется в грязных условиях. Когда вокруг много пыли или песка, они могут попадать внутрь и причинять еще больше вреда. Пусть для защиты от этого и предусмотрена специальная щель, и в ноутбуках она тоже есть, но царапины на экране от клавиатуры — обычное дело.

В ролике показан подобный эксперимент и дополнительные повреждения, если присмотреться, на экране появились, но они не такие большие как раз из-за той самой щели. Зато пыль, судя по всему, не попадала в шарнир, что говорит о неплохой защите от пыли, которой в карманах более чем достаточно.

Если специально царапать внутренний экран, то даже при минимальном воздействии царапины появляются практически сразу — уже на втором уровне по шкале Мооса. Для понимания в ролике даже показано, как смартфон пытаются поцарапать ногтем и это получается. На экране остаются отчетливые следы от такого воздействия. Это не удивительно, ведь экран по сути пластиковый — стекло так гнуться не сможет.

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Внешний экран почти не царапается, благодаря прочному стеклу. Более-менее серьезные царапины начинают появляться только на шестом уровне по шкале Мооса. Результат не хороший, а скорее обычный. Любой современный смартфон царапается примерно так же. Вот тут как раз и можно применить мощное стекло с хорошей твердостью и устойчивостью к царапинам.

Царапины на корпусе телефона

Боковые грани царапаются, только если скрести их ножом. Это предсказуемо для металлических элементов. Так же ведут себя боковые грани обычных премиальных устройств. Это же относится и к нагреву экрана зажигалкой в течение 10 секунд. Внешний экран со стеклянным покрытием выдерживает это почти без последствий, а внутренний после такого воздействия уже не спасти. Пластик не прощает подобного обращения с ним.

Легко ли сломать складной телефон

Самое интересное ожидает нас в конце ролика, когда автор показывает нам, насколько легко сломать или хотя бы погнуть смартфон. Первый эксперимент проводится в сложенном виде и тут ничего сделать не получилось. Вполне предсказуемо не было даже намека на изгиб. Это как с веником, который сложно согнуть целиком, но можно легко сломать по одному прутику.

Поэтому интереснее всего было, как смартфон поведет себя в разложенном состоянии и насколько легко будет его согнуть в таком формате. Результат можете посмотреть, перемотав видео примерно на отметку 8:15. Впрочем, достаточно знать, если попробовать согнуть шарнир в обратную сторону, он будет гнуться. Но угол сгиба будет очень небольшим, а смартфон в целом сохранит свои свойства. Мохно заметить, что сладка стала чуть больше, но это не критично при такой нагрузке.

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В целом Huawei Mate X2 с честью справился с подобным испытанием. Можно даже сказать, что он не показал себя хуже, чем многие обычные смартфоны. Царапины появляются везде, прочность корпуса позволяет не переживать за него, а самым слабым местом, как и раньше, является основной экран. Пока сделать его более прочным не получается. Зато теперь он внутри, а значит, он будет меньше царапаться. А еще мы увидели, что складные телефоны менее прочные, чем моноблочные, но пример Huawei Mate X2 показывает, что все развивается и ”раскладушки” тоже становятся все более надежными.