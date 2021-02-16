Самая логичная причина не покупать дорогие Android-смартфоны

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 1

Android-смартфоны давно перестали ассоциироваться с дешевизной и ширпотребом. Производители смекнули, что пользователи готовы платить за телефоны даже больше, чем за ноутбуки. Так на рынке появились аппараты за 1000, 1500 и даже 2000 долларов, которые без проблем нашли своего покупателя. Чего только стоит складной Galaxy Fold, который к настоящему моменту вышел уже в трёх модификациях и, очевидно, пользуется определённой популярностью. Вот только платить такие деньги за смартфон на Android я бы не стал.

Galaxy Z Flip

Дорогой смартфон — это не всегда гарантия качества. По крайней мере, применительно к поддержке

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

Причина, по которой супер-дорогие смартфоны не заслуживают вашего внимания, — это обновления. Нет, сейчас речь не о том, что они обновляются всего 2-3 года, по прошествии которых превращаются в тыкву, хотя и это действительно важный аспект. Речь о том, что производители не особенно заинтересованы в поддержке таких смартфонов, потому что сами понимают, что практического смысла в этом нет. Так что знайте, что, покупая смартфон за 1500-2000 долларов, вы рискуете остаться без поддержки вообще.

Как обновляются флагманы на Android

Xiaomi Mi 10 Ultra

Чем дороже смартфон, тем меньше его аудитория и тем меньше производителю хочется замораживаться с разработкой обновлений для него

Если вы посмотрите на сроки обновления «обычных» флагманов ценой до 1000 долларов и смартфонов из премиум-сегмента, то обнаружите пугающую тенденцию – вторые обновляются заметно хуже первых. Вот, как выглядело обновление этих устройств:

  • Galaxy S10 – декабрь 2019 (Android 10)
  • Galaxy Fold – апрель 2020 (Android 10)
  • Huawei Mate 30 – октябрь 2019 (Android 10)
  • Huawei Mate X – январь 2020 (Android 10)
  • Xiaomi Mi 10 – ноябрь 2020 (Android 11)
  • Xiaomi Mi 10 Ultra – февраль 2021 (Android 11)
  • Galaxy S20 – декабрь 2020 (Android 11)
  • Galaxy Z Flip – декабрь 2020 (Android 11)
  • Microsoft Surface – не обновился (Android 11)

Даже на примере этих нескольких смартфонов видно, что цена напрямую коррелирует со сроками ожидания обновлений. Неважно, какой производитель выпускает аппарат: Samsung, Xiaomi, Microsoft или какой-то другой – во всех случаях вы можете ждать одного и того же исхода. Чем дороже смартфон, тем дольше ему придётся ждать своего обновления, даже если более дешёвые аппараты из флагманской линейки уже обновились. Почему так происходит? На самом деле понять несложно.

Что такое лаунчер для Android, зачем он нужен и какой лучше выбрать

Всё дело в том, что производители просто оценивают спрос на эти смартфоны. Аудитория Galaxy S10, S20 или Xiaomi Mi 10 всегда гарантированно большая. Даже если спрос на аппарат нового поколения падает по сравнению с предыдущим годом, это всё равно эталон, на который необходимо ориентироваться. Нельзя просто так взять и не выпустить обновление или хотя бы задержать его. На всё должна быть причина, потому что пользователи не поймут. То ли дело всякие фолды и флипы. В сравнении с «обычными» флагманами их аудитория чрезвычайно мала – не более 1-3% от массы пользователей основной линейки.

Почему не выходит обновление Android

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 5G остался без обновления именно из-за маленькой аудитории

Задержка с выходом обновлений связана с двумя факторами. Первый – сложность разработки. Ведь если за смартфон просят 1500-2000 долларов, скорее всего, он обладает какими-то уникальными особенностями, которые программное обеспечение должно обыгрывать. Складной дисплей, продвинутая супер-камера, второй дисплей, дисплей во всю фронтальную и заднюю панель. В общем, особенностей хватает. Второй фактор – это целесообразность обновления. Ведь если у смартфона нет пользователей, то какой резон вообще его обновлять?

Почему поиск Google для iOS оказался лучше, чем Android

Допускаю, что Samsung не может себе позволить на ровном месте бросить обновлять даже свой самый непопулярный смартфон. У Huawei ситуация немного другая – её банально вынудили отказаться от новых версий Android. Но вот Xiaomi и другие вендоры из категории «кому попроще» вполне могут себе такое позволить. Более того, они и позволяют. Если вы вспомните про Xiaomi Mi Mix 3 5G, который являлся улучшенной версией Xiaomi Mi Mix 3, то поймёте, что свою Android 10 он так и не получил. Просто его аудитория оказалась недостаточной, чтобы ради неё заморачиваться. А где гарантия, что однажды производитель не откажется обновлять именно ваш смартфон?

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Лонгриды для вас
Google I/O
Google рассказала, как переосмыслила обновления на Android

Проблемы с безопасностью, недостаток качественного софта и перебои с обновлениями. Именно эти претензии в основном предъявляют Google за Android. Ведь, несмотря на все преимущества продукта, лучше всего в память врезаются именно недостатки. Они не дают нам покоя и чуть что заставляют нас припоминать их Google. Само собой, поисковый гигант, который не терпит компромиссов, понял, что нужно что-то менять. Но если проблемы с безопасностью во многом зависят от самих пользователей, которые скачивают всё подряд, а качественный софт - понятие очень условное, то вот против наличия перебоев с обновлениями не попрёшь.

Читать далее
Android 11
Как установить Android 11 на свой телефон, если это вообще возможно

Время пришло! Мы ждали этого уже несколько месяцев и вот наконец-то Google выкатила Android 11 для всех. Теперь он стал по-настоящему массовым и для его установки не надо принимать участие ни в каких программах тестирования, а достаточно просто скачать его на поддерживаемый смартфон и можно пользоваться. Естественно, все, кто имеет такую возможность, захотят сделать это как можно быстрее. Я уже попробовал обновиться и остался доволен, хотя до этого пользовался бета-версией. В этой статье я расскажу, как установить Android 11 уже сейчас. А заодно приведу список моделей, которые поддерживают установку. Если среди них есть ваше устройство, вам повело.

Читать далее
AirPods Max
Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Хотите обижайтесь, хотите нет, но я уже давно понял, что пользователям Android – если не всем, то большинству – жизненно необходимо иметь всё такое же, как у владельцев iPhone. Так появились смартфоны с чёлками, квадратными камерами, сканером распознавания лиц и наушники, как две капли воды похожие на AirPods. Скажете, что всё решают производители, а рядовые пользователи тут не при чем? Так вот это полная чушь, потому что, если бы всё это не пользовалось спросом, производители бы давно бросили копировать Apple. Другое дело, что зачастую аналоги могут оказаться предпочтительнее оригинала.

Читать далее
1 комментарий Оставить свой
  1. Андрей

    На мой взгляд, самая логичная причина не покупать дорогие Android-смартфоны — дорого стоят.

Новый комментарий