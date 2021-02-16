Самая логичная причина не покупать дорогие Android-смартфоны

Android-смартфоны давно перестали ассоциироваться с дешевизной и ширпотребом. Производители смекнули, что пользователи готовы платить за телефоны даже больше, чем за ноутбуки. Так на рынке появились аппараты за 1000, 1500 и даже 2000 долларов, которые без проблем нашли своего покупателя. Чего только стоит складной Galaxy Fold, который к настоящему моменту вышел уже в трёх модификациях и, очевидно, пользуется определённой популярностью. Вот только платить такие деньги за смартфон на Android я бы не стал.

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Причина, по которой супер-дорогие смартфоны не заслуживают вашего внимания, — это обновления. Нет, сейчас речь не о том, что они обновляются всего 2-3 года, по прошествии которых превращаются в тыкву, хотя и это действительно важный аспект. Речь о том, что производители не особенно заинтересованы в поддержке таких смартфонов, потому что сами понимают, что практического смысла в этом нет. Так что знайте, что, покупая смартфон за 1500-2000 долларов, вы рискуете остаться без поддержки вообще.

Как обновляются флагманы на Android

Если вы посмотрите на сроки обновления «обычных» флагманов ценой до 1000 долларов и смартфонов из премиум-сегмента, то обнаружите пугающую тенденцию – вторые обновляются заметно хуже первых. Вот, как выглядело обновление этих устройств:

Galaxy S10 – декабрь 2019 (Android 10)

Galaxy Fold – апрель 2020 (Android 10)

Huawei Mate 30 – октябрь 2019 (Android 10)

Huawei Mate X – январь 2020 (Android 10)

Xiaomi Mi 10 – ноябрь 2020 (Android 11)

Xiaomi Mi 10 Ultra – февраль 2021 (Android 11)

Galaxy S20 – декабрь 2020 (Android 11)

Galaxy Z Flip – декабрь 2020 (Android 11)

Microsoft Surface – не обновился (Android 11)

Даже на примере этих нескольких смартфонов видно, что цена напрямую коррелирует со сроками ожидания обновлений. Неважно, какой производитель выпускает аппарат: Samsung, Xiaomi, Microsoft или какой-то другой – во всех случаях вы можете ждать одного и того же исхода. Чем дороже смартфон, тем дольше ему придётся ждать своего обновления, даже если более дешёвые аппараты из флагманской линейки уже обновились. Почему так происходит? На самом деле понять несложно.

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Всё дело в том, что производители просто оценивают спрос на эти смартфоны. Аудитория Galaxy S10, S20 или Xiaomi Mi 10 всегда гарантированно большая. Даже если спрос на аппарат нового поколения падает по сравнению с предыдущим годом, это всё равно эталон, на который необходимо ориентироваться. Нельзя просто так взять и не выпустить обновление или хотя бы задержать его. На всё должна быть причина, потому что пользователи не поймут. То ли дело всякие фолды и флипы. В сравнении с «обычными» флагманами их аудитория чрезвычайно мала – не более 1-3% от массы пользователей основной линейки.

Почему не выходит обновление Android

Задержка с выходом обновлений связана с двумя факторами. Первый – сложность разработки. Ведь если за смартфон просят 1500-2000 долларов, скорее всего, он обладает какими-то уникальными особенностями, которые программное обеспечение должно обыгрывать. Складной дисплей, продвинутая супер-камера, второй дисплей, дисплей во всю фронтальную и заднюю панель. В общем, особенностей хватает. Второй фактор – это целесообразность обновления. Ведь если у смартфона нет пользователей, то какой резон вообще его обновлять?

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Допускаю, что Samsung не может себе позволить на ровном месте бросить обновлять даже свой самый непопулярный смартфон. У Huawei ситуация немного другая – её банально вынудили отказаться от новых версий Android. Но вот Xiaomi и другие вендоры из категории «кому попроще» вполне могут себе такое позволить. Более того, они и позволяют. Если вы вспомните про Xiaomi Mi Mix 3 5G, который являлся улучшенной версией Xiaomi Mi Mix 3, то поймёте, что свою Android 10 он так и не получил. Просто его аудитория оказалась недостаточной, чтобы ради неё заморачиваться. А где гарантия, что однажды производитель не откажется обновлять именно ваш смартфон?