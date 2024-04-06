Новая функция Android 15 сделает блокировку смартфона более удобной

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Артем Сутягин

Android 15 принесет множество новых функций и изменений в наши телефоны. В целом, ничего принципиально нового в свежей операционной системе не будет, но именно мелкие улучшения позволят сделать ее более приятной для пользователей. Я часто спорил с людьми на тему автоматической блокировки экрана. У меня она отключена вовсе, но многие ставят ее на минимальное время. С новой функцией, такие споры могут оказаться в прошлом, ведь телефон будет все делать сам.

Новая функция Android 15 сделает блокировку смартфона более удобной. Android становится все более умным и адаптивным. Изображение: Report.az. Фото.

Android становится все более умным и адаптивным. Изображение: Report.az

Новая функция Android 15

Одно из нововведений может добавить новую опцию для настроек тайм-аута экрана. В настоящее время вы можете выбрать время, в течение которого ваш телефон будет оставаться включенным, прежде чем отключить дисплей. Кроме того, есть функция «Внимание к экрану», благодаря которой дисплей будет оставаться включенным дольше, если вы на него смотрите. Начиная с Android 15, Google может добавить функцию, которая будет делать обратное.

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Эксперт по Android Мишаал Рахман из Android Authority заметил строки, связанные с новой функцией адаптивного тайм-аута во второй версии Android 15 Developer Preview. Строки описывают, что при включении этой функции экран «автоматически выключается раньше времени, если вы не используете устройство». На данный момент неясно, как Android узнает, что телефон не используется, но это должно быть нечто большее, чем отсутствие касаний экрана. Вероятно, здесь используется тот же метод определения, что и в настройках «Внимание к экрану».

Какие телефон будут поддерживать новые функции Android

Примечательно, что эти строки находятся в разделе «com.google.», и, по словам Рахмана, это означает, что функция адаптивного тайм-аута, скорее всего, будет запущена как эксклюзив для Pixel. Дополнительным подтверждением является то, что функция «Внимание к экрану» дебютировала в Pixel 4 и затем распространилась на другие смартфоны. Так может получиться и в этот раз.

Какие телефон будут поддерживать новые функции Android. Если вы отсавите телефон без дела, он заблокируется, но не раньше этого времени. Изображение: 9to5Google. Фото.

Если вы отсавите телефон без дела, он заблокируется, но не раньше этого времени. Изображение: 9to5Google

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Блокировка Android и iOS

Хотя на сегодняшний день нет прямых сравнений с возможной функцией адаптивного тайм-аута, над которой Google работает для Android 15, она похожа на нишевую функцию iOS. В iPhone есть переключатель настроек для функции «Attention Aware Features», которая заставляет телефоны по-разному реагировать, когда вы смотрите на него или не смотрите. Эти функции используют датчик TrueDepth, который также используется для Face ID. Однако в случае с Android 15 настройка адаптивного тайм-аута будет направлена на обратное — изменение поведения телефона, когда вы на него не смотрите.

Хотя сейчас мы знаем об адаптивном тайм-ауте не так много, мы ожидаем, что сможем лучше рассмотреть эту функцию по мере того, как Google будет продолжать выпускать предварительные сборки Android 15.

Блокировка Android и iOS. Почти все новые функции нам покажут на Google I/O. Изображение: Википедия. Фото.

Почти все новые функции нам покажут на Google I/O. Изображение: Википедия

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Когда выйдет Android 15

Напомню, что предварительные версии для разработчиков будут выпускаться еще несколько месяцев. Скорее всего после Google I/O в мае 2024 года тестовая версия Android 15 станет доступна для всех владельцев ограниченного количества смартфонов. Финальная версия появится осенью 2024 года и начнет постепенно раскатываться на устройства разных производителей. Первыми будут смартфоны Google, а дальше подтянутся другие, первыми из которых, скорее всего будут Samsung.

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