Google начала постепенно раздавать новую функцию Motion Assist в Android 17, где помимо неё есть много других нововведений. Фича помогает тем, кого укачивает, если смотреть в телефон в движущейся машине. Функция раздаётся волнами и первыми её получают смартфоны Pixel. Разберёмся, что это за фишка, как её включить и кому она реально пригодится.

Как Motion Assist борется с укачиванием

Многих укачивает, когда они читают или листают ленту в едущем автомобиле. Причина в рассогласовании: глаза видят неподвижный экран, а тело чувствует движение машины. Motion Assist пытается устранить именно это противоречие.

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В духе других полезных функций Google, идея тут простая и элегантная. Функция показывает движущиеся визуальные подсказки по краям экрана, которые совпадают с движением автомобиля. Мозг получает сигнал о движении там, где раньше видел статичную картинку, и рассинхрон уменьшается.

Впервые функцию заметили ещё в декабре 2024 года под названием Motion Cues. С тех пор Google дорабатывала её и теперь выпускает в Android 17 уже под именем Motion Assist. Похожая функция под названием Motion Cues, к слову, уже есть в смартфонах OPPO и vivo.

Включение Motion Assist на смартфоне

Функция живёт не в обычных настройках телефона, а в настройках сервисов Google Play. Чтобы её найти, действуйте так:

Откройте настройки и перейдите в раздел с вашим профилем Google. Выберите пункт со всеми сервисами (All services). Пролистайте до раздела личной безопасности и безопасности устройства. Выберите пункт Motion Assist.

На главном экране функции есть переключатель, который автоматически запускает Motion Assist, когда телефон определяет, что вы едете в машине. Если не хочется полагаться на автоматику, можно добавить отдельную кнопку в быстрые настройки (шторку) и включать функцию вручную, не залезая в меню. Когда Motion Assist работает, Android показывает уведомление об этом. Нажав на него, функцию можно быстро отключить.

Настройки внешнего вида подсказок

Motion Assist можно подстроить под себя. Пользователю доступны несколько параметров оформления движущихся индикаторов:

цвет подсказок;

их форма;

прозрачность;

режим рандомизации, который автоматически меняет эти настройки.

Это удобно: слишком яркие точки могут мешать, а полупрозрачные почти не отвлекают от чтения. Если вам вечно не хватает контроля над мелочами, обратите заодно внимание на полезные настройки Google Ассистента, которые тоже прячутся не на виду.

Сроки выхода и список устройств с функцией

Здесь важно не обольщаться. Google раздаёт Motion Assist постепенно, и наличие функции отличается даже между разными Pixel на Android 17. Проще говоря, если Motion Assist у вас пока не видно, это нормально — возможно, обновление просто ещё не дошло до вашего устройства. Но будет полезным проверить, получит ли ваш смартфон Android 17.

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Motion Assist — небольшая, но по-настоящему полезная фишка для тех, кого укачивает в дороге. Она не лечит проблему полностью, но у многих пассажиров заметно облегчает чтение и переписку в машине. Гнаться за ней специально не стоит: подождите, пока функция придёт к вам сама, а когда появится — просто включите автозапуск в настройках сервисов Google Play.