Тут все, что известно об Android 13 на сегодняшний день

Google усердно работает над Android 13, и мы уже можем ознакомиться с некоторыми новыми функциями, предлагаемыми этой операционной системой, благодаря бета-версиям. Google запустила первую бету еще в феврале, но она была предназначена исключительно для разработчиков — публичная бета-версия дебютировала в апреле, а сразу после Google I/O компания выпустила вторую бета-версию. Их будет еще как минимум две, и каждая из них привнесет новые функции и/или повышение стабильности. В этой статье собрано все, что мы уже знаем о новой операционной системе.

Важно то, что сейчас не только смартфоны Pixel могут получить Android 13 на стадии тестирования. Полный список я приведу чуть ниже по ходу этой статьи, а пока просто расскажу о том, что нас ждет.

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Когда выйдет Android 13

Google выпустит четыре общедоступные бета-версии Android 13 перед выпуском стабильной версии осенью. Мы пока не знаем точные сроки того, когда будет доступна стабильная сборка, но если можно ориентироваться на Android 12 и более ранние версии ОС, то она должна стать общедоступной за несколько недель до октябрьского окна запуска Pixel 7.

Google уже сообщила, что Pixel 7 и 7 Pro будут выпущены с Android 13 из коробки, поэтому мы должны получить стабильную версию где-то в конце августа или начале сентября.

Какие телефоны поддерживают новую версию Android

Как всегда, устройства Pixel первыми получают бета-версии Android 13, и если вы используете Pixel 4 или более позднюю версию, вы можете установить Android 13 Beta 3 прямо сейчас, не стирая данные на своем телефоне. Для того, чтобы это сделать, достаточно перейти по ссылке и ознакомиться с инструкцией. Вот список подходящих пикселей для Android 13:

Pixel 4

Pixel 4XL

Pixel 4а

Pixel 4а 5G

Pixel 5

Pixel 5а

Pixel 6

Pixel 6 Про

Если у вас нет Google Pixel, но вы хотите попробовать бета-версию, вы можете сделать это на устройствах, перечисленных ниже:

OPPO Find X5 Pro

OnePlus 10 Pro

Vivo Х80 Про

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi K50 Pro (Китай)

ASUS Zenfone 8

realme GT 2 Pro

Nokia X20

Lenovo P12 Pro

Sharp AQUOS Sense 6

Tecno CAMON 19 Pro 5G

ZTE Axon 40 Ultra

Но не спешите радоваться. Есть несколько нюансов. На данный момент только Пиксели получают сборку Beta 3, а сторонние устройства имеют право лишь на первую бета-версию Android 13. Поэтому, если вы используете Find X5 Pro, Xiaomi 12, Nokia X20 или другие устройства из списка, знайте, что гарантий получения второй беты Android 13 нет.

Будут ли телефоны получать новые беты Андроид

Пиксели будут получать ежемесячные бета-версии, но нет никакой гарантии, что какое-либо из этих устройств получит те же сборки в течение тестового периода. Не исключено, что они так и останутся на этапе первой бета-версии. И этому есть подтверждения.

Например, Xiaomi выпустила только одно обновление для Mi 11 во время прошлогоднего тестирования Android 12, поэтому, если вы устанавливаете 13-ю версию на любое из указанных выше устройств, знайте, что вас ждет много ошибок и мало исправлений.

Эти сборки не предназначены для стабильного повседневного использования, и я бы не рекомендовал устанавливать их на ваш основной телефон. Кроме того, вам придется сбросить устройство до заводских настроек перед установкой беты. Без этого установка возможна только на Pixel.

Что нового в Android 13 Beta 3

Впрочем, даже во третьей бета-версии мы пока не увидели каких-либо важных новых функций. В связи с тем, что в прошлом году Google перешла на новую эстетику Material You и внедрила серьезные изменения безопасности в Android 12, выпуск этого года в любом случае должен быть не таким масштабным. Более подробно об Android 13 Beta 3 можно почитать тут.

Тем не менее, в Material You есть несколько настроек, которые делают его немного лучше. Теперь вы получаете тематические значки, которые работают со сторонними приложениями, поэтому, если вы выбрали определенную палитру, этот внешний вид будет работать везде. Наряду с этим мы также получаем больше цветовых палитр.

Большим изменением в Android 13 является возможность устанавливать языки для каждого приложения, поэтому, если вы говорите на двух разных языках, теперь вы можете легко менять их в приложении, а не на системном уровне.

Google также представляет сканер QR-кода, который находится в шторке уведомлений, что обеспечивает моментальный доступ к нему с экрана блокировки. Другие изменения включают скругленный вид медиаплеера в панели уведомлений, новое средство выбора фотографий, которое позволяет безопасно обмениваться ими, и уведомления о подписке.

Когда выйдет обновление Android 13 Beta

На июнь и июль запланированы еще две бета-версии Android 13. Они принесут нам некоторые изменения. Но как я говорил выше, далеко не факт, что их можно будет установить куда-то, кроме Google Pixel.

В Android 13 этого года не будет очень много по-настоящему новых функций, поскольку Google вместо этого сосредоточится на обновлениях конфиденциальности и безопасности, а также внесении изменений в Material You. Тем не менее, будет очень интересно посмотреть, как станет развиваться Android 13 в ближайшие месяцы, так что следите за новостями. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал и делитесь мнением в нашем Telegram-чате.