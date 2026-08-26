Если у вас смартфон Xiaomi, REDMI или POCO, есть шанс, что новой оболочки HyperOS 4, обзор которой опубликован на нашем сайте, вы не дождётесь. По данным инсайдеров, Xiaomi решила не выпускать HyperOS 4 для устройств на Android 16. Обновление получают в основном модели, которые перейдут на Android 17.

Новая прошивка достанется не всем. Фото.

Новая прошивка достанется не всем

Источник информации об отказе от обновления

По данным проверок Mi Code, из 112 устройств, которые должны получить Android 17, в стадию внутреннего тестирования HyperOS 4 вошли 108. При этом ни одно устройство на Android 16 тестирование новой HyperOS 4 не начало, и признаков разработки версии HyperOS 4 на базе Android 16 нет.

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Xiaomi, похоже, меняет стратегию обновлений, отдавая приоритет более новым версиям Android для HyperOS 4, вместо того чтобы адаптировать новую систему под старые базы Android 16. Проще говоря — компания не хочет тратить силы на «портирование» большой оболочки на старую основу.

Смартфоны, которые не получат HyperOS 4

Некоторые модели оставили без обновления в самый последний момент. Фото.

Некоторые модели оставили без обновления в самый последний момент

В утечке перечислены конкретные модели, которые пока не получили HyperOS 4 и даже не вошли в тестирование. Среди них:

  • REDMI Note 13 Pro 4G;
  • REDMI Note 14S;
  • REDMI A5 4G;
  • POCO C71;
  • POCO M6 Pro 4G;
  • POCO X6 5G.

Это преимущественно бюджетные и недорогие устройства. Xiaomi, судя по всему, отдаёт приоритет новым версиям Android, а не старым и слабым моделям. Если вашей модели в списке нет, это ещё не гарантия обновления — полезно свериться со свежими данными и поискать в списке свой смартфон.

Обновления, которые эти смартфоны всё же получат

Отсутствие HyperOS 4 не значит, что смартфон бросят без поддержки. У многих из этих моделей активная поддержка обновлениями безопасности рассчитана до 2028 или 2029 года. Конкретика по срокам такая: у серии REDMI Note 13 Pro и POCO M6 Pro обновления безопасности запланированы до начала 2028 года, а REDMI A5 4G поддерживается до апреля 2029 года. То есть система продолжит получать заплатки безопасности — это те самые обновления, которые закрывают уязвимости и помогают защитить ваши данные.

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А вот новых крупных функций и переезда на свежую оболочку ждать не стоит. Официальные сборки HyperOS 4 для этих устройств на Android 16 не появились, что указывает на ограниченный выпуск, ориентированный в основном на устройства с Android 17 и новее.

Последствия для владельцев смартфонов без HyperOS 4

Если ваш смартфон в списке, паниковать не нужно. Он останется рабочим, безопасным и получит заплатки на несколько лет вперёд. Xiaomi в целом настроена продлевать сроки поддержки, но, судя по всему, избегает переноса крупных версий HyperOS на старые базы Android.

Смартфон продолжит работать даже без обновления. Фото.

Смартфон продолжит работать даже без обновления

Меняете вы, по сути, только одно: свежий набор функций и визуальных изменений HyperOS 4. Для многих владельцев бюджетных устройств это некритично, ведь базовые сценарии (звонки, мессенджеры, камера, приложения) работают и на текущей версии оболочки.

Стоит ли менять смартфон из-за этого

Бежать в магазин только ради HyperOS 4 смысла нет. Пока смартфон получает обновления безопасности и справляется с вашими задачами, менять его лишь ради новой оболочки — это переплата за то, чем вы, скорее всего, не будете активно пользоваться. Но если всё же захочется — к вашим услугам подборка лучших смартфонов 2026 года, среди которых есть и Xiaomi.

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Задуматься о замене логично в других случаях: если аппарат тормозит, не хватает памяти, слабая камера или садится батарея. А если хочется именно свежую оболочку из коробки, ориентируйтесь на модели, которые перейдут на Android 17 — им HyperOS 4 положена по этой же логике.