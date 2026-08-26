Если у вас смартфон Xiaomi, REDMI или POCO, есть шанс, что новой оболочки HyperOS 4, обзор которой опубликован на нашем сайте, вы не дождётесь. По данным инсайдеров, Xiaomi решила не выпускать HyperOS 4 для устройств на Android 16. Обновление получают в основном модели, которые перейдут на Android 17.

Источник информации об отказе от обновления

По данным проверок Mi Code, из 112 устройств, которые должны получить Android 17, в стадию внутреннего тестирования HyperOS 4 вошли 108. При этом ни одно устройство на Android 16 тестирование новой HyperOS 4 не начало, и признаков разработки версии HyperOS 4 на базе Android 16 нет.

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Xiaomi, похоже, меняет стратегию обновлений, отдавая приоритет более новым версиям Android для HyperOS 4, вместо того чтобы адаптировать новую систему под старые базы Android 16. Проще говоря — компания не хочет тратить силы на «портирование» большой оболочки на старую основу.

Смартфоны, которые не получат HyperOS 4

В утечке перечислены конкретные модели, которые пока не получили HyperOS 4 и даже не вошли в тестирование. Среди них:

REDMI Note 13 Pro 4G;

REDMI Note 14S;

REDMI A5 4G;

POCO C71;

POCO M6 Pro 4G;

POCO X6 5G.

Это преимущественно бюджетные и недорогие устройства. Xiaomi, судя по всему, отдаёт приоритет новым версиям Android, а не старым и слабым моделям. Если вашей модели в списке нет, это ещё не гарантия обновления — полезно свериться со свежими данными и поискать в списке свой смартфон.

Обновления, которые эти смартфоны всё же получат

Отсутствие HyperOS 4 не значит, что смартфон бросят без поддержки. У многих из этих моделей активная поддержка обновлениями безопасности рассчитана до 2028 или 2029 года. Конкретика по срокам такая: у серии REDMI Note 13 Pro и POCO M6 Pro обновления безопасности запланированы до начала 2028 года, а REDMI A5 4G поддерживается до апреля 2029 года. То есть система продолжит получать заплатки безопасности — это те самые обновления, которые закрывают уязвимости и помогают защитить ваши данные.

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А вот новых крупных функций и переезда на свежую оболочку ждать не стоит. Официальные сборки HyperOS 4 для этих устройств на Android 16 не появились, что указывает на ограниченный выпуск, ориентированный в основном на устройства с Android 17 и новее.

Последствия для владельцев смартфонов без HyperOS 4

Если ваш смартфон в списке, паниковать не нужно. Он останется рабочим, безопасным и получит заплатки на несколько лет вперёд. Xiaomi в целом настроена продлевать сроки поддержки, но, судя по всему, избегает переноса крупных версий HyperOS на старые базы Android.

Меняете вы, по сути, только одно: свежий набор функций и визуальных изменений HyperOS 4. Для многих владельцев бюджетных устройств это некритично, ведь базовые сценарии (звонки, мессенджеры, камера, приложения) работают и на текущей версии оболочки.

Стоит ли менять смартфон из-за этого

Бежать в магазин только ради HyperOS 4 смысла нет. Пока смартфон получает обновления безопасности и справляется с вашими задачами, менять его лишь ради новой оболочки — это переплата за то, чем вы, скорее всего, не будете активно пользоваться. Но если всё же захочется — к вашим услугам подборка лучших смартфонов 2026 года, среди которых есть и Xiaomi.

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Задуматься о замене логично в других случаях: если аппарат тормозит, не хватает памяти, слабая камера или садится батарея. А если хочется именно свежую оболочку из коробки, ориентируйтесь на модели, которые перейдут на Android 17 — им HyperOS 4 положена по этой же логике.