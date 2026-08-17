Xiaomi начала готовить HyperOS 4 сразу для десятков устройств Xiaomi, REDMI и POCO почти сразу после анонса на прошлой неделе, которому был посвящён отдельный материал на нашем сайте. На серверах компании нашли ранние сборки прошивки для России, Европы, Индии, Турции и других регионов. Это ещё не публичное обновление, но это первый надёжный намёк на то, какие смартфоны и планшеты в итоге получат HyperOS 4.

Что вообще случилось с раскаткой HyperOS 4

Xiaomi официально представила HyperOS 4, и разработка уже вышла за пределы Китая. Серии Xiaomi 17, REDMI K90 и Xiaomi Pad 8 первыми зашли в стадию бета-тестирования в Китае, и владельцы этих моделей уже могут установить обновление по нашей инструкции (правда, с кучей нюансов).

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Кроме того, на серверах компании уже видно работу над версиями для глобального рынка, Европы, Индии, Турции, России, Тайваня и других регионов. По прошлым обновлениям Xiaomi мы уже видели похожие большие списки поддержки, так что сам масштаб не удивляет. Но здесь важна не длина списка, а деление устройств на две группы по готовности.

Все найденные версии делятся на две категории, и по ним можно понять, насколько близко устройство к обновлению:

Сборки OS4.0.0.x — устройства, которые вошли в стадию подготовки стабильной беты. Это ещё не публичные релизы, но Xiaomi уже открыла для них стабильные ветки прошивки.

— устройства, которые вошли в стадию подготовки стабильной беты. Это ещё не публичные релизы, но Xiaomi уже открыла для них стабильные ветки прошивки. Сборки OS4.0.260814.1.x.PRE — более ранняя ветка разработки. Они показывают, что работа над HyperOS 4 для этих моделей уже началась, но стабильные ветки для них ещё не появились.

Проще говоря: устройства с индексом OS4.0.0.x идут в первой волне, а модели с пометкой .PRE — во второй и, скорее всего, обновятся позже. Если хотите заранее оценить, как всё это будет выглядеть, у нас есть отдельный разбор 9 главных фишек HyperOS 4.

Первая волна: почти готовые сборки

У этих моделей на серверах Xiaomi уже есть как минимум одна сборка OS4.0.0.x. Это значит, что они получат обновление в первую очередь.

Смартфоны и планшеты Xiaomi:

Xiaomi 15 Pro — только Китай;

Xiaomi 15 — Китай, Европа, Global, Индия;

Xiaomi 15 Ultra — Китай, Европа, Global, Индия;

Xiaomi 15S Pro — только Китай;

Xiaomi Pad 7 Ultra — только Китай;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 — только Китай;

Xiaomi MIX FLIP 2 — только Китай;

Xiaomi Pad Mini — Китай, Global, Тайвань;

Xiaomi 17 — Китай, Европа, Global, Индия;

Xiaomi 17 Pro — только Китай;

Xiaomi 17 Pro Max — только Китай;

Xiaomi 17 Max — только Китай;

Xiaomi 17 Ultra — Китай, Европа, Global, Индия и ранняя .PRE-сборка для России;

Xiaomi 17T — Китай, Европа, Global, Индонезия, Индия, Россия, Турция, Тайвань;

Xiaomi Pad 8 — только Китай;

Xiaomi Pad 8 Pro — только Китай.

Смартфоны и планшеты REDMI из первой волны:

REDMI K80 Ultra — только Китай;

REDMI Note 15 Pro — Китай, Европа, Global, Индия;

REDMI Turbo 5 — Китай, Европа, Global;

REDMI Turbo 4 — Китай, Европа, Индонезия, Global, Россия, Турция, Тайвань;

REDMI 15C 4G — Европа, Global, Индонезия, Россия, Турция, Тайвань;

REDMI 15C 5G / REDMI 17C 4G — Global (плюс ранние .PRE для Китая и Турции);

REDMI K90 — Китай, Европа, Global, Индонезия, Россия, Турция, Тайвань;

REDMI K90 Pro Max — Китай, Европа;

REDMI K90 Ultra — только Китай;

REDMI K Pad — Китай, Global, Тайвань;

REDMI K Pad 2 — только Китай;

REDMI K100 Pro — Китай (плюс ранняя .PRE для Global).

Смартфоны и планшеты POCO из первой волны:

POCO X8 Pro / X8 Pro Iron Man Edition — Китай, Европа, Global;

POCO X7 Pro — Китай, Европа, Индонезия, Global, Россия, Турция, Тайвань (плюс ранняя .PRE для Global);

POCO C85 4G — Европа, Global, Индонезия, Россия, Турция, Тайвань;

POCO C85 5G — Global (плюс ранние .PRE для Китая и Турции);

POCO F8 Ultra — Китай, Европа;

POCO F8 Pro — Китай, Европа, Global, Индонезия, Россия, Турция, Тайвань;

POCO F9 Pro — Китай (плюс ранняя .PRE для Global).

Вторая волна: ранние сборки обновления

Здесь собраны устройства с форматом OS4.0.260814.1.x.PRE. Эти сборки показывают, что Xiaomi уже начала работу над HyperOS 4 для многих старых флагманов, планшетов, а также моделей REDMI и POCO, хотя стабильные ветки для них ещё не появились.

Модели Xiaomi:

Xiaomi 13 — Китай, Global;

Xiaomi 13 Pro — Китай, Global, Индия;

Xiaomi 13 Ultra — Китай, Global;

Xiaomi 13T Pro — Китай, Global;

Xiaomi MIX Fold 3 — только Китай;

Xiaomi 14 — только Китай;

Xiaomi 14 Pro — только Китай;

Xiaomi 14 Ultra — Китай, Global;

Xiaomi 14 CIVI / CIVI 4 Pro — Китай, Индия;

Xiaomi 14T Pro — только Китай;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 — только Китай;

Xiaomi MIX FOLD 4 — только Китай;

Xiaomi MIX FLIP — Китай, Global, Россия;

Xiaomi Pad 7 — только Китай;

Xiaomi Pad 7 Pro — только Китай;

Xiaomi CIVI 5 Pro — только Китай;

Xiaomi 15T — Global;

Xiaomi 15T Pro — Global;

Xiaomi 17T Pro — Китай, Global, Индонезия, Россия, Тайвань.

Модели REDMI второй волны:

REDMI K60 Ultra — Китай, Global;

REDMI K70 — Китай, Global;

REDMI K70E — только Китай;

REDMI K70 Ultra — только Китай;

REDMI K80 — Китай, Global;

REDMI K80 Pro — Китай, Global;

REDMI K90 Max — только Китай;

REDMI K100 Pro Max — Китай, Global;

REDMI Turbo 3 — Китай, Global;

REDMI Turbo 4 Pro — Китай, Global;

REDMI Turbo 5 Max — только Китай;

REDMI Note 14 Pro — Китай, Global;

REDMI Note 14 Pro 4G — Global;

REDMI Note 14 Pro+ — Китай, Global;

REDMI Note 14 4G — Global;

REDMI Note 15 5G — Китай, Global, Индия;

REDMI Note 15 Pro 4G — Global;

REDMI Note 15 Pro+ — Китай, Global;

REDMI 15 — Китай, Global;

REDMI 15 4G — Global;

REDMI 17 / M100 — Китай, Global;

REDMI 17 4G — Global;

REDMI 15A 5G / 17 5G / A7 Pro 5G India — Китай, Индия;

REDMI Pad 2 — Европа, Россия, Турция;

REDMI Pad 2 4G — Европа, Global;

REDMI Pad 2 Pro — только Китай;

REDMI Pad 2 9.7 / Pad SE 2 — только Китай.

Модели POCO второй волны:

POCO X6 Pro — только Китай;

POCO X7 — Китай, Global;

POCO X8 Pro Max — только Китай;

POCO F6 — Китай, Global;

POCO F6 Pro — Китай, Global;

POCO F7 — Китай, Global;

POCO F7 Pro — Китай, Global;

POCO F7 Ultra — Китай, Global;

POCO F9 Ultra — Китай, Global;

POCO M7 4G — Global;

POCO M7 Plus / M8s — Китай, Global;

POCO M8 5G — Китай, Global, Индия;

POCO M8 Pro 5G — Китай, Global;

POCO M8x 5G — Китай, Global;

POCO C85x — Китай, Индия;

POCO C95 Pro — Global;

POCO Pad M1 — только Китай;

POCO Pad X1 — только Китай;

POCO C Pad — только Китай.

Когда ждать HyperOS 4 в России и мире

Точных официальных дат для стабильной глобальной версии Xiaomi пока не назвала. Компания представила HyperOS 4 13 августа 2026 года и сразу открыла регистрацию в бета-программу в Китае, а сроки выхода стабильной прошивки и глобальный график обновлений официально ещё не объявлены.

Ориентироваться можно по прошлым обновлениям. Между началом тестирования в Китае и широким выпуском стабильной прошивки проходило около шести недель. Ряд источников ждёт глобальную бету примерно в сентябре, а стабильный международный релиз может состояться в октябре или ноябре. Это прогноз, а не подтверждённая дата, поэтому воспринимайте сроки осторожно.

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Для России отдельного графика тоже нет. Судя по данным серверов, российские сборки для части устройств уже готовятся, но у большинства из них пока ранняя ветка .PRE, а не стабильная. Так что россиянам, скорее всего, придётся подождать дольше владельцев Китая и Европы.