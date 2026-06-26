Реклама хвалит одно, а народ покупает совсем другое. И это хорошо! Мы собрали лучшие смартфоны 2026, которые берут без оглядки на громкие презентации и проплаченные обзоры. Тут нет случайных моделей: каждая попала в список за баланс цены и характеристик, а не за красивые слайды и звезд в рекламе. Среди фаворитов, например, OnePlus 15, который многие берут вместо Айфона, и это показательно. Дальше разберём каждую модель: чем сильна, сколько памяти, какая камера и батарея.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: находки с AliExpress, которые не стыдно посоветовать другу

OnePlus 15: флагман с Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 7300 мАч

Открывает список модель, которую покупают не за имя, а за честный набор «всё и сразу». OnePlus 15 берут те, кому нужен мощный флагман без переплаты за бренд.

Экран 6,78 дюйма, AMOLED, 165 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ Камера 50 + 50 + 50 Мп, фронт 32 Мп Батарея 7300 мАч, 120 Вт

Главный козырь, конечно, автономность. Батарея на 7300 мАч спокойно тянет два дня умеренной нагрузки, а быстрая зарядка 120 Вт возвращает смартфон к жизни за полчаса. Добавьте сюда процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который не задумываясь тянет вообще всё. Да, камера из трёх модулей по 50 Мп не идеальна, но ее компенсирует, например, защита IP69. За свои деньги это один из самых сбалансированных вариантов года. Ну и кто здесь главный?

Купить OnePlus 15

Стоит ли покупать OnePlus 15R

Тот же фирменный почерк OnePlus, но с прицелом на игры и экономию. Модель OnePlus 15R берут, когда хочется флагманской скорости, но без флагманского ценника.

Экран 6,83 дюйма, OLED, 165 Гц Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ Камера 50 + 8 Мп, фронт 32 Мп Батарея 7400 мАч, 80 Вт

Главная приманка, цена: 15R уже опускался до 32 тысяч рублей, и за эти деньги это настоящий монстр для игр. Внутри процессор Snapdragon 8 Gen 5, рядом ёмкая батарея на 7400 мАч и быстрая зарядка 80 Вт. Камера тут проще: основной модуль на 50 Мп плюс ширик, телевика нет, но для большинства сценариев этого хватает. Если нужен быстрый смартфон с большим экраном и батареей, 15R точно не разочарует.

Купить OnePlus 15R

Samsung Galaxy S25: компактный флагман, который сильно подешевел

Не все хотят лопату в кармане, и вот тут Samsung попадает в точку. Galaxy S25 берут за компактный корпус, чистый One UI и долгие годы обновлений.

Экран 6,2 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy Память 12 ГБ + 128/256/512 ГБ Камера 50 + 10 + 12 Мп, фронт 12 Мп Батарея 4000 мАч, 25 Вт

Сила S25 не в рекордах, а в удобстве. Это редкий по нынешним меркам компактный смартфон с экраном 120 Гц диагональю 6,2 дюйма, который реально лежит в одной руке. Внутри топовый процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, семь лет обновлений и фирменные ИИ-функции. Камеры стабильно снимают в любом сценарии, а защита IP68 прикрывает от воды. Батарея скромная, 4000 мАч, зато остатки S25 отдают почти втрое дешевле старта, и вот при такой цене он становится очень выгодным.

Galaxy S25 на АлиЭкспресс

Oppo Find X9 Ultra: камерофон с двумя сенсорами на 200 Мп

А это уже история для тех, кто снимает на телефон вообще всё. OPPO Find X9 Ultra покупают вместо отдельной камеры, и небезосновательно.

Экран 6,82 дюйма, AMOLED, 144 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/16 ГБ + 256/512 ГБ / 1 ТБ Камера 200 + 200 + 50 + 50 Мп, фронт 50 Мп Батарея 7050 мАч, 100 Вт

Звезда здесь, разумеется, камера. У Find X9 Ultra сразу два сенсора на 200 Мп плюс перископ с десятикратным оптическим зумом, всё с настройкой от Hasselblad, так что примеры фото впечатляют даже придирчивых. Но это не только про снимки: внутри процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, ёмкая батарея на 7050 мАч и быстрая зарядка 100 Вт. Яркий экран и защита IP69 идеально дополняют картину. Это почти бескомпромиссный флагман для тех, кому важно качество съёмки.

Купить Oppo Find X9 Ultra

Xiaomi 17 Ultra: лучшая камера на Android в 2026 году

Главный соперник Oppo в борьбе за звание лучшего камерофона. Xiaomi 17 Ultra берут за дюймовый сенсор, оптику Leica и репутацию Ultra-серии.

Экран 6,9 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 16 ГБ + 512 ГБ / 1 ТБ Камера 50 + 200 + 50 Мп, фронт 50 Мп Батарея 6000 мАч, 90 Вт

Камера снова в центре внимания: дюймовый основной сенсор, 200-мегапиксельный перископ и фирменная обработка Leica. Неудивительно, что от качества съёмки можно реально опешить. Помогает топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и крупный 6,9-дюймовый экран 120 Гц яркостью до 3500 нит. Батарея на 6000 мАч уверенно держит два дня, а защита IP68 страхует от воды. Если фото для вас на первом месте, это один из двух главных кандидатов.

Купить Xiaomi 17 Ultra

HONOR 600: камера 200 Мп и батарея 7000 мАч за разумные деньги

Завершает список самый «народный» герой подборки. HONOR 600 берут те, кому не нужен ценник флагмана, но хочется крутую камеру и живучую батарею.

Экран 6,57 дюйма, AMOLED, 120 Гц Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/12 ГБ + 256 ГБ Камера 200 + 12 Мп, фронт 50 Мп Батарея 7000 мАч, 80 Вт

Это середнячок, который умеет удивлять. За скромные по меркам флагманов деньги вы получаете основную камеру 200 Мп с оптической стабилизацией, которая днём снимает уверенно и детально. Рядом большая батарея на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, яркий AMOLED экран 120 Гц и серьёзная защита IP69. Чудес от процессора Snapdragon 7 Gen 4 ждать не стоит, но для игр и повседневных задач его хватает с запасом. Кстати, некоторые уже жалеют, что взяли Nothing вместо него.

Купить HONOR 600

А вы какой из этой шестёрки взяли бы себе? Залетайте в наш чат в Телеграме, делитесь мнением и спорьте до хрипоты, мы там как раз обсуждаем, что реально стоит своих денег.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158