Xiaomi снова расширила список устройств, которым больше не положены свежие прошивки. Компания официально завершила программную поддержку шести моделей Xiaomi и Redmi, включая планшет Redmi Pad SE. Эти устройства совершенно точно не получат HyperOS 4 с её фишками и даже прекратят получать патчи безопасности. Ниже — полный список, объяснение, почему так происходит, и что это значит для владельцев.

Какие модели Xiaomi и Redmi лишились обновлений

В прошлом месяце компания уже публиковала список из 10 устройств, которым больше не положены обновления. Но 17 августа в базу поддержки внесли очередные изменения, и с этого момента ещё 6 моделей официально считаются устаревшими для компании.

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В список попали такие устройства:

Xiaomi 12S Pro (Китай);

Xiaomi 12 Lite — сразу несколько версий: российская, глобальная, европейская, тайваньская и индонезийская;

Redmi Note 12R (Китай);

Redmi 12R (Китай);

Redmi 12 5G (Китай);

планшет Redmi Pad SE (Китай).

Обратите внимание на важную деталь: почти все модели в списке — это китайские версии. Исключение — Xiaomi 12 Lite, у которого поддержку закрыли для целого ряда регионов, в том числе для России. То есть если у вас именно этот смартфон, новость касается вас напрямую.

Что перестаёт получать смартфон после отключения

Для этих моделей Xiaomi больше не выпускает обновления прошивки и патчи безопасности, которые важно устанавливать на каждом устройстве. Проще говоря, смартфон не получит ни новых функций системы, ни исправлений уязвимостей — тех самых заплаток, которые закрывают дыры, через которые к устройству могут подобраться злоумышленники.

При этом сам телефон продолжает работать. Приложения запускаются, звонки идут, мессенджеры и банковские программы тоже пока функционируют. Разница в том, что со временем накапливаются незакрытые уязвимости, а отдельные приложения могут начать требовать более свежую версию системы.

Почему Xiaomi отключает старые устройства

Причина прозаичная: у любой модели есть заранее отведённый срок поддержки. Когда он заканчивается, производитель перестаёт тратить ресурсы на выпуск обновлений для устаревшего железа и переключается на более свежие устройства. Это стандартная практика для всей индустрии, а не разовая акция Xiaomi.

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Есть и приятное уточнение. Полное завершение поддержки не означает, что владельцев гарантированно бросят наедине с проблемами. Если в устройстве найдут особенно серьёзную уязвимость, Xiaomi в отдельных случаях может выпустить исправление даже после официального окончания поддержки. Но рассчитывать на это как на регулярную практику не стоит — это скорее исключение.

Чем это грозит владельцам и что делать

Паниковать и срочно менять смартфон не нужно. Главный риск от отсутствия патчей безопасности — постепенное накопление незакрытых дыр, поэтому имеет смысл вести себя аккуратнее: не ставить приложения из сомнительных источников, внимательнее относиться к ссылкам и по возможности держать критичные данные под защитой.

Кому стоит задуматься о замене в первую очередь:

владельцам Xiaomi 12 Lite, особенно российской версии — это единственная модель из списка, ориентированная не только на Китай;

тем, кто держит на смартфоне банковские приложения и другие чувствительные данные;

тем, кто и так планировал апгрейд — теперь это дополнительный повод.

А вот владельцам китайских версий Redmi 12 5G, Redmi 12R, Redmi Note 12R и Xiaomi 12S Pro в России переживать почти не о чем: официально эти модели у нас и не продавались. Если такой смартфон достался вам по серому импорту, он продолжит работать — просто без новых прошивок.