В сеть попали скриншоты новой функции защиты экрана Xiaomi, которая прячет содержимое от чужих глаз сбоку. По утечке, система умеет включать защиту автоматически на паролях, платежах, переводах и в переписке — то есть именно там, где чаще всего боишься чужого взгляда через плечо. Ниже разбираем, что это, откуда взялось и кому реально пригодится это нововведение свежей оболочки HyperOS 4 с массой других возможностей.

Что за защита от подглядывания и зачем она нужна

Речь идёт о так называемом приватном режиме экрана, который уже знаком владельцам Galaxy S26 Ultra. Его смысл простой: когда вы смотрите на смартфон прямо перед собой, вы видите всё как обычно, а человек рядом сбоку (в транспорте, лифте или очереди) видит на экране кашу или затемнение вместо ваших данных.

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Xiaomi, по данным утечки, которую приводит издание Android Headlines, реализует это на аппаратном уровне, а не просто программным затемнением поверх картинки. То есть за приватность отвечает сама панель дисплея, а не только настройка в системе. Это важно, ведь аппаратный вариант обычно работает надёжнее и не так сильно портит саму картинку для владельца.

Отличия версии Xiaomi от аналога на Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra получил встроенный аппаратный приватный экран раньше в этом году, и именно Samsung первым принёс эту функцию на смартфон. Xiaomi здесь скорее догоняет, чем изобретает.

Но интересно, как именно Xiaomi пытается сделать свой вариант удобнее. Судя по утечке, вместо простого переключателя «включено/выключено» пользователю дают более гибкое управление по приложениям. Можно создавать группы и добавлять в них разные приложения, чтобы для одних сценариев приватный режим работал, а для других — нет.

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Второй момент, который выделяется в утечке, — автоматическое включение защиты на важных экранах. Систему можно настроить так, чтобы приватный режим сам срабатывал там, где это нужно:

ввод пароля;

страницы оплаты;

денежные переводы;

переписка в мессенджерах.

Именно это и есть самое полезное. Не нужно каждый раз вручную вспоминать и включать защиту перед тем, как ввести пароль или открыть банковское приложение, — телефон сделает это за вас. Если функция доедет до релиза в таком виде, это будет её главным преимуществом над простым ручным тумблером.

Список Xiaomi с функцией и сроки её появления

По данным утечки, дебютировать защита экрана должна на Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Более ранние сообщения тоже указывали, что именно Xiaomi 18 Pro принесёт аппаратный приватный дисплей, и новая утечка добавляет этой версии веса.

По срокам: оба смартфона, по слухам, представят в сентябре, и оба, как ожидается, будут работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Также утечки говорят, что модели сохранят дополнительный экран на задней панели и могут получить более крупную диагональ. Всё это пока на уровне слухов, так что относиться к деталям стоит спокойно.

Включаем приватный экран, судя по утечке

В сеть утёк интерфейс новой функции, поэтому уже сейчас известно, как включить приватный дисплей Xiaomi:

Откройте настройки и найдите раздел с приватным экраном. Выберите приложения или создайте группы, для которых защита должна работать. Включите автоматическую защиту и отметьте нужные типы экранов (пароли, оплату, переводы, мессенджеры).

После этого телефону не нужно напоминать вручную: он сам затемнит содержимое для соседа сбоку в подходящий момент. Названия пунктов в финальной прошивке могут отличаться.