Xiaomi разом обновила почти 50 системных приложений, связанных с разработкой HyperOS 4 — свежей оболочки, про которую вы можете узнать отдельно. Речь идёт о целом наборе программ. Но есть важная оговорка: это набор тестовых сборок приложений, а не готовое обновление системы, которое уже раздают всем. Разберём, что именно поменялось, кому это важно и когда всё это реально дойдёт до обычных смартфонов.

Что именно обновила Xiaomi и почему это не полноценный HyperOS 4

Компания выкатила большую партию системных приложений, связанных с разработкой HyperOS 4. По данным XimiTime, обновление затронуло основные приложения, которыми пользуются каждый день от лаунчера и «Галереи» до «Камеры» и «Центра безопасности».

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Большинство версий собраны в августе 2026 года, но часть из них помечена как DEV, ALPHA, CN или тестовые сборки. Проще говоря, это внутренние и промежуточные версии, которые не факт что предназначены для всех устройств.

Лаунчер, «Галерея» и оформление — что может измениться в интерфейсе

Главное обновление в этой партии — HyperOS Launcher, то есть домашний экран. Именно он отвечает за рабочий стол, меню недавних приложений, папки, виджеты и анимации, поэтому от него и ждут заметных изменений интерфейса в HyperOS 4 под новый стиль в духе Liquid Glass. Xiaomi подготовила две новые сборки восьмой версии лаунчера.

Новые сборки получили также «Галерея», экран Always-On Display, приложение обоев Mi Wallpaper и системный плагин интерфейса. Но тут важное предупреждение: пакеты AOD и обоев помечены как DEV и ALPHA. Это значит, что не стоит ждать, будто каждое визуальное новшество из этих сборок уже готово к стабильным устройствам.

Безопасность, камера, связь и голосовые сервисы

Помимо интерфейса, обновились и «рабочие» части системы. В партию вошли новая сборка «Камеры», обновлённые «Центр безопасности» и «Ядро безопасности», а также освежённые сервисы Xiaomi для передачи файлов Mi Share, подключения Mi Connect, трансляции экрана Mi Mirror и MiLink, резервного копирования в облако, определения местоположения и голосовых функций.

И вот тут — самое важное для тех, кто любит ставить обновления вручную. Официального списка изменений для этих сборок нет. Поэтому по одним только номерам версий нельзя понять, что конкретно исправили, какие ИИ-функции добавили или что поменялось внешне. Часть пакетов может быть рассчитана только на китайские прошивки, внутреннее тестирование или отдельные модели.

Полный список обновлённых приложений и версий

Ниже — все приложения из партии с конкретными номерами версий. Список пригодится, если вы отслеживаете обновления вручную и хотите проверить, что именно поменялось:

Камера (com.android.camera) — 6.7.000070.0;

(com.android.camera) — 6.7.000070.0; Контакты (com.android.contacts) — 18.30.00.53;

(com.android.contacts) — 18.30.00.53; Baidu Keyboard , версия Mi (com.baidu.input_mi) — 10.6.125.152;

, версия Mi (com.baidu.input_mi) — 10.6.125.152; Mi Remote (com.duokan.phone.remotecontroller) — 7.2.4M;

(com.duokan.phone.remotecontroller) — 7.2.4M; Duokan Reader (com.duokan.reader) — 8.3.16.25;

(com.duokan.reader) — 8.3.16.25; MiLink Service (com.milink.service) — 18.2.0.12.2608172246;

(com.milink.service) — 18.2.0.12.2608172246; Специальные возможности (com.miui.accessibility) — V8.0.9.CN;

(com.miui.accessibility) — V8.0.9.CN; Always-On Display (com.miui.aod) — DEV-2445.2.0.1-08241455;

(com.miui.aod) — DEV-2445.2.0.1-08241455; Bug Report (com.miui.bugreport) — 18.0.3.4 и 18.0.3.5;

(com.miui.bugreport) — 18.0.3.4 и 18.0.3.5; Очистка (com.miui.cleanmaster) — 1060.0.260818.release;

(com.miui.cleanmaster) — 1060.0.260818.release; Облачное копирование (com.miui.cloudbackup) — 1.12.1.6.61.2;

(com.miui.cloudbackup) — 1.12.1.6.61.2; Xiaomi Cloud Service (com.miui.cloudservice) — 1.12.0.10.20;

(com.miui.cloudservice) — 1.12.0.10.20; Content Catcher (com.miui.contentcatcher) — 5.1.5;

(com.miui.contentcatcher) — 5.1.5; Content Extension (com.miui.contentextension) — 5.1.5;

(com.miui.contentextension) — 5.1.5; Галерея (com.miui.gallery) — 5.4.1.27-0821-R и 5.4.2.4-0818-cn;

(com.miui.gallery) — 5.4.1.27-0821-R и 5.4.2.4-0818-cn; GreenGuard (com.miui.greenguard) — 3.14.08.11.00;

(com.miui.greenguard) — 3.14.08.11.00; HyperOS Launcher (com.miui.home) — RELEASE-8.01.02.5465-260807-08262034-R и RELEASE-8.01.02.6144-260818-08251107-R;

(com.miui.home) — RELEASE-8.01.02.5465-260807-08262034-R и RELEASE-8.01.02.6144-260818-08251107-R; Media Viewer (com.miui.mediaviewer) — v2104260803(MediaViewer-ROM);

(com.miui.mediaviewer) — v2104260803(MediaViewer-ROM); Mi Share (com.miui.mishare.connectivity) — 5.3.2_20260811_1741;

(com.miui.mishare.connectivity) — 5.3.2_20260811_1741; MiSight Service (com.miui.misightservice) — 1.0.0.8.20260731001;

(com.miui.misightservice) — 1.0.0.8.20260731001; Mi Sound (com.miui.misound) — 16-4.0-4-20260817;

(com.miui.misound) — 16-4.0-4-20260817; Mi Wallpaper (com.miui.miwallpaper) — 7.0.6-ALPHA-08122044;

(com.miui.miwallpaper) — 7.0.6-ALPHA-08122044; Mi Pay / NextPay (com.miui.nextpay) — 26.08.17.4;

(com.miui.nextpay) — 26.08.17.4; Заметки (com.miui.notes) — 3.2.1.6 и 3.2.2.3;

(com.miui.notes) — 3.2.1.6 и 3.2.2.3; Уведомления (com.miui.notification) — 4.1.2.84.0;

(com.miui.notification) — 4.1.2.84.0; Phrase (com.miui.phrase) — 5.7.0;

(com.miui.phrase) — 5.7.0; Центр безопасности (com.miui.securitycenter) — 13.5.3-260822.0.1;

(com.miui.securitycenter) — 13.5.3-260822.0.1; Ядро безопасности (com.miui.securitycore) — 4.4.3.6-4-260819;

(com.miui.securitycore) — 4.4.3.6-4-260819; Security Input Method (com.miui.securityinputmethod) — 4.1.5;

(com.miui.securityinputmethod) — 4.1.5; TSM Client (com.miui.tsmclient) — 26.08.17.4.f;

(com.miui.tsmclient) — 26.08.17.4.f; Xiao AI / голосовой помощник (com.miui.voiceassist) — 8.1.15.3819;

(com.miui.voiceassist) — 8.1.15.3819; Voice Trigger (com.miui.voicetrigger) — 10.0.12.0-xiaomi;

(com.miui.voicetrigger) — 10.0.12.0-xiaomi; Погода (com.miui.weather2) — 18.0.0.23-R;

(com.miui.weather2) — 18.0.0.23-R; Call Service (com.os.callservice) — 1.0.5;

(com.os.callservice) — 1.0.5; Распознавание символов ИИ (com.xiaomi.aicr) — 4.12.14;

(com.xiaomi.aicr) — 4.12.14; Xiaomi Macro (com.xiaomi.macro) — 2.2.15.S;

(com.xiaomi.macro) — 2.2.15.S; MetokNLP , служба геолокации (com.xiaomi.metoknlp) — 17.2026.07.24;

, служба геолокации (com.xiaomi.metoknlp) — 17.2026.07.24; Mi Mirror (com.xiaomi.mirror) — 18.01.07-26.08.13;

(com.xiaomi.mirror) — 18.01.07-26.08.13; Mi Settings (com.xiaomi.misettings) — 16.4.260813.00;

(com.xiaomi.misettings) — 16.4.260813.00; Mi Connect Service (com.xiaomi.mi_connect_service) — 6.0.424.10;

(com.xiaomi.mi_connect_service) — 6.0.424.10; Registration (com.xiaomi.registration) — 16.0.4;

(com.xiaomi.registration) — 16.0.4; VIP Account (com.xiaomi.vipaccount) — 6.7.5;

(com.xiaomi.vipaccount) — 6.7.5; System UI Plugin (miui.systemui.plugin) — 18.3.2.5.0.

Сроки выхода обновления для всех

Здесь придётся честно обозначить границу: точной даты публичной раздачи обновлений нет. То, что появилось сейчас, — это тестовые сборки отдельных приложений, а не готовая система для массовой установки. В то же время вы можете узнать, кто получит HyperOS 4, чтобы быть уверенным относительно гарантии на обновления приложений и другого софта.

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Что из этого следует для обычного пользователя: если у вас стабильная прошивка и вы не любите эксперименты, просто ждите официального обновления через встроенный поиск обновлений. Помните, что ручная установка этих сборок сейчас — история для энтузиастов, готовых к возможным сбоям.