Пока все обсуждают POCO F9 Ultra, Xiaomi 17 Ultra и другие топовые смартфоны с распродажи, а также скорый релиз iPhone Fold, Xiaomi тихо запустила промо-кампанию своего складного смартфона. Xiaomi 18 Fold покажут 7 сентября — и, судя по первым фото и роликам, это будет принципиально другая раскладушка, которой у компании ещё никогда не было.

Новый форм-фактор — широкий, как у Huawei Pura X Max

Главное отличие Xiaomi 18 Fold от предшественников — форм-фактор. Это уже не высокая вертикальная раскладушка, а широкая горизонтальная конструкция, как у Galaxy Z Fold8 от Samsung. В сложенном виде смартфон похож на широкий компактный девайс, в раскрытом — на маленький планшет с соотношением сторон ближе к 4:3.

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Xiaomi прямо говорит, что новый форм-фактор «идеально помещается в руку» — и по промо-материалам это видно. Внешний экран 5.38 дюйма, внутренний 7.58 дюйма. Раскрыл — и перед тобой почти квадратный экран, который удобен и для чтения, и для видео, и для работы в две колонки. Я смотрю на это и думаю, что это более жизнеспособный форм-фактор чем классическая вертикальная раскладушка. Цвет на промо — «Westfield Red», глубокий вишнёвый оттенок. Выглядит дорого. Следить за анонсом удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

XRing O3 — процессор, который побил все рекорды

Внутри Xiaomi 18 Fold — собственный чип Xiaomi XRing O3 на 3-нм техпроцессе TSMC, про который мы даже подготовили отдельный материал. 5.22 миллиона баллов AnTuTu — первый мобильный процессор в истории, преодолевший эту отметку. Для сравнения: Snapdragon 8 Elite Gen 5 набирает около 3.8 миллиона.

Конфигурация ядер нетипичная — 10 ядер в три яруса:

2 ядра C1-Ultra до 4.35 ГГц — максимальная производительность;

4 ядра C1-Premium до 3.68 ГГц — основная нагрузка;

4 ядра C1-Pro до 3.15 ГГц — фоновые задачи.

Плюс Xiaomi 18 Fold станет первым смартфоном в мире с памятью LPDDR6 от CXMT — новейший стандарт, который ещё не успел появиться в других устройствах. Это не абстрактная характеристика: LPDDR6 быстрее и экономичнее предшественника.

Камера Leica с ультрашириком 17 мм

На промо-постерах читается описание камерной системы — три модуля под оптикой Leica:

основная с диафрагмой f/1.7 — широкий угол обзора, много света;

— широкий угол обзора, много света; ультраширик с ЭФР 17 мм — очень широкий угол, редкость даже для флагманов;

— очень широкий угол, редкость даже для флагманов; телевик с ЭФР 80 мм — примерно 3.5x оптический зум.

17 мм ультраширик — интересная деталь. Большинство смартфонов предлагают 13-15 мм. 17 мм это заметно меньше дисторсии по краям при сохранении широкого угла — то что нужно для архитектурной съёмки и интерьеров. Обсудить новинку можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Цена обещает побить рекорд — и пока хочется смотреть на MIX Flip

Здесь честный разговор. Цена Xiaomi 18 Fold по предварительным данным побьёт рекорд бренда — и без того недешёвого в складном сегменте. Для российского рынка это пока гипотетический разговор: смартфон анонсируют для Китая 7 сентября, когда и придёт ли в Россию — открытый вопрос.

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Пока Xiaomi 18 Fold остаётся красивой картинкой на экране, у кого-то чешутся руки попробовать складной Xiaomi прямо сейчас. Тут я вспоминаю про Xiaomi MIX Flip — вертикальную раскладушку, которую сейчас на AliExpress продают примерно за 41 тысячу рублей. Snapdragon 8 Gen 3, внешний AMOLED-экран 4 дюйма, камера Leica, IP68. Если хочется складного Xiaomi здесь и сейчас, а не ждать неизвестно сколько — MIX Flip вполне убедительный вариант за эти деньги.

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Xiaomi 18 Fold при этом другой класс: новый форм-фактор, рекордный процессор, LPDDR6. Смотрю на промо и думаю, что это один из самых интересных анонсов года. Презентация — 7 сентября в 14:00 по Москве. Актуальные новости о Xiaomi 18 Fold публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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