HUAWEI представила в Китае Mate XT 2 — третий по счёту смартфон компании, который складывается втрое. Новая модель представлена в нескольких вариантах, и самый дорогой Extraordinary Master с 2 ТБ памяти стоит 29 999 юаней, что по текущему курсу составляет около 400 тысяч рублей. Продажи в Китае начнутся 12 сентября, о выходе за пределы страны компания пока не говорила. При этом первый HUAWEI Mate XT, про который рассказывал мой коллега Артём Сутягин, официально появился в России в начале прошлого года и до сих пор лежит на маркетплейсах — к этому мы ещё вернёмся.

Складывается по-новому: внешний экран смотрит на владельца

Главное отличие от двух предыдущих трикладушек (Mate XT и XTs) заключается в самой схеме складывания. Раньше HUAWEI использовала Z-образную конструкцию, когда одна треть экрана заворачивалась вперёд, а другая назад. Mate XT 2 складывается G-образно: обе крайние части уходят внутрь, как у Samsung Galaxy Z TriFold — ещё одной трикладушки на рынке.

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В сложенном виде у Mate XT 2 шесть с половиной дюймов, как у обычного флагмана, а толщина составляет 12,3 мм. В разложенном получается планшет на 10,2 дюйма с разрешением 3K, самая тонкая треть которого — всего 3,5 мм. Весит всё это 304 грамма, то есть примерно как полтора обычных смартфона.

За что просят 400 тысяч рублей

Здесь важно понимать, что Extraordinary Master — это не другой телефон. Внутри тот же процессор Kirin 9050 Pro, те же камеры, та же батарея и тот же экран. Но цены отличаются.

Обычный Mate XT 2:

16/256 ГБ за 19 999 юаней (260 000 рублей);

за 19 999 юаней (260 000 рублей); 16/512 ГБ за 21 999 юаней (285 000 рублей);

за 21 999 юаней (285 000 рублей); 16 ГБ/1 ТБ за 23 999 юаней (310 000 рублей).

Mate XT 2 Extraordinary Master:

16 ГБ/1 ТБ за 24 999 юаней (320 000 рублей);

за 24 999 юаней (320 000 рублей); 16 ГБ/2 ТБ за 29 999 юаней (390 000 рублей).

Если сравнить одинаковые версии на 1 ТБ, наценка за статус Extraordinary Master составляет 1000 юаней. А переход с 1 ТБ на 2 ТБ внутри самой люксовой линейки стоит ещё 5000 юаней — примерно 65 тысяч рублей за дополнительный терабайт, который большинству людей некуда потратить. Ещё одна привилегия дорогих версий Extraordinary Master — технология Privacy Display, знакомая владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra. Она сужает углы обзора экрана, чтобы сосед в метро не подсматривал.

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Честный ответ на вопрос «почему так дорого?» звучит просто: потому что могут. Складной экран на три секции, два шарнира и корпус толщиной 3,5 мм — это сложное и дорогое производство, но разница между 260 и 390 тысячами объясняется не инженерией, а позиционированием. Это устройство, которое покупают, чтобы его заметили.

Железо сильное, а батарея слабая для такого экрана

Начинка при этом действительно флагманская. Новый чип Kirin 9050 Pro, по данным HUAWEI, на 24% быстрее предшественника в одноядерных задачах и на 42% в многоядерных, а графика ускорилась на 142%. На практике это означает, что планшетный режим с несколькими окнами и игры должны работать заметно бодрее, чем на прошлогодней модели.

Камеры тоже не урезали ради тонкого корпуса: главный модуль на 50 Мп с крупным сенсором 1/1.28 дюйма и переменной диафрагмой, широкоугольный на 40 Мп, перископ на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и спектральный датчик для точной цветопередачи. По бумагам это набор уровня топовых Mate и Pura, а не компромисс ради формата.

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Слабое место — аккумулятор на 5600 мАч. Для смартфона это нормально, но здесь он должен питать десятидюймовый экран, и чуда ждать не стоит, в отличие от моделей с батареями на 10000 мАч, о которых рассказывал Иван Герасимов. Зарядка при этом быстрая: 66 Вт по проводу и 50 Вт без него. Внутренний пластиковый экран стал на 200% устойчивее к ударам, а корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP58/59 — для трикладушки это серьёзный прогресс, потому что раньше такие устройства боялись даже дождя.

Первый Mate XT уже продаётся в России дешевле

Пока китайская новинка только готовится к старту, оригинальный HUAWEI Mate XT можно купить в России прямо сейчас. Он официально появился в стране в начале прошлого года, и сегодня на маркетплейсах и в розничных сетях версии на 512 ГБ и 1 ТБ стоят примерно 250 тысяч рублей — цена заметно гуляет от продавца к продавцу: у некоторых она ниже, у некоторых доходит до 268 тысяч.

Купить HUAWEI Mate XT

Промежуточная модель, трикладушка Mate XTs с клавиатурой, вышла год назад с небольшими улучшениями и сниженной ценой, но принципиально ничего не поменяла. Mate XT 2 — первое по-настоящему заметное обновление: другой способ складывания, защита от воды, куда более сильный процессор. Только вот суть у всех трёх одна и та же — телефон, который превращается в планшет и стоит как подержанная машина.

Кому нужен такой смартфон и что брать сейчас

Если отбросить восторги, у трикладушки есть ровно одна практическая ценность: большой экран для документов, видео и работы в нескольких окнах, который помещается в карман. Людям, которым реально нужен планшет в дороге, это удобно. Всем остальным трёхсекционный экран через месяц становится просто дорогой особенностью, о которой вспоминаешь, показывая телефон знакомым.

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И здесь важен трезвый расчёт. Mate XT 2 когда-нибудь доедет до России, но неизвестно когда и по какой цене — с учётом наценок за ввоз она вряд ли будет ближе к китайской. При этом первый Mate XT уже здесь, продаётся с гарантией у ритейлеров и стоит около 250 тысяч. Если цель — произвести впечатление, он делает это ничуть не хуже: складывается втрое, раскрывается в планшет, вызывает те же вопросы окружающих. А переплачивать 150 тысяч за новый шарнир и версию с надписью Extraordinary Master имеет смысл только тем, у кого вопрос денег вообще не стоит.

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